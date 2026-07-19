Con trai 11 tuổi của hoa hậu Diễm Hương khuân đồ, dọn rác, đi bán trà chanh ở Canada

Ở tuổi 11 nhưng con trai hoa hậu Diễm Hương không nề hà bất cứ công việc gì.

Mới đây, hoa hậu Diễm Hương thu hút sự chú ý khi liên tục chia sẻ về hành trình rèn luyện con trai Noah, 11 tuổi. Noah là con trai riêng của Diễm Hương với chồng 2. Sau khi sang Canada định cư, cậu bé hiện sống cùng mẹ, cha dượng và em nhỏ.

Dù có mẹ là hoa hậu, Noah vẫn được rèn tính tự lập từ sớm thông qua nhiều công việc lao động chân tay. Trong một bài đăng mới đây, Diễm Hương cho biết sau khi trải nghiệm công việc tại một nông trại, con trai đã có những suy nghĩ rất đáng yêu nhưng cũng đầy thực tế.

Cô chia sẻ: "Noah đã rút ra kết luận chắc nịch: 'Con thấy làm toán khó thiệt nhưng học vẫn đỡ mệt hơn mẹ ạ'. Nói chuyện với chủ farm thì chú ấy khuyên: 'Muốn khỏe như chú thì phải tập cực lực, cơ bắp cần phải được tập luyện chăm chỉ'.

Noah rút ra: 'Con sẽ học để làm việc đỡ cực cái thân nhưng cũng nên có chút cơ bắp mẹ ạ, chứ không thể để người như cây kẹo được!'". Kèm theo dòng chia sẻ là hình ảnh cậu bé 11 tuổi cùng hai người lớn khuân vác đồ lên xe.

Con trai Diễm Hương đi khuân vác.

Noah đi dọn rác.

Trước đó vài ngày, Diễm Hương cũng đăng tải loạt ảnh Noah chăm chỉ nhặt rác, dọn vệ sinh và không ngại làm những công việc nặng nhọc.

Nàng hậu hài hước viết: "Để qua đợt này đi, con sẽ học lại và làm hết bài. Phương pháp cho mấy thằng con trai không chịu học là bắt đi lao động tất cả các nghề để sớm quyết định nghề.

Nói hoài không nghe thì lao động cho não thức tỉnh... Vẫn dám nói dối trốn học hè thì còn công cuộc 'định hướng nghề nghiệp': Công nhân xây dựng, công nhân vứt rác, công nhân vệ sinh, vận chuyển, dọn dẹp..."

Không chỉ lao động chân tay, trước đó vào năm 2024, Diễm Hương còn đầu tư cho con trai đi bán trà chanh ngoài đường với giá 5 USD mỗi ly để học cách kiếm tiền bằng sức lao động.

Cô từng chia sẻ: "Dưới trời nắng, đi mời bán từng ly trà 5 USD... sau 4,5 tiếng Noah bán được 26 ly và mời 2 ly, 1 lần bị giựt tiền, 1 lần bị xem là ăn xin, vô số lần bị từ chối...

Học bỏ qua 'sự mắc cỡ' để kiếm tiền chân chính là cách trưởng thành của một người đàn ông! Học hiên ngang chấp nhận nợ, giải quyết nợ và tinh thần khởi nghiệp! Bị từ chối luôn là cảm giác không dễ chịu nhưng 'bị từ chối vẫn phải vui vẻ và lịch sự, văn minh'.

Giá trị từng 1 USD là đánh đổi bao nhiêu công sức! Noah nhận ra: Học dễ hơn mẹ ạ! Cảm ơn sự đồng hành của ba Duy cùng mẹ trong quá trình dạy Noah thành phiên bản hoàn thiện hơn".

Những chia sẻ của Diễm Hương nhận được nhiều sự đồng tình từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng việc cho con trải nghiệm các công việc lao động từ sớm sẽ giúp trẻ hiểu giá trị của đồng tiền, biết trân trọng công sức của người khác và hình thành tính tự lập khi trưởng thành.

Noah bán trà chanh.

Diễm Hương và con trai.

Được biết số tiền trà chanh bán được con trai nàng hậu dành để quyên góp cho các học sinh nghèo sống ở khu vực miền núi cao tại Việt Nam.