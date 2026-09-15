Con sao Việt 6 tuổi mới biết nói, nhiều năm thăm khám giờ điển trai thế này: Nghe cách mẹ chia sẻ chuyện dạy con mà nể!

Cậu bé gần như phát triển bình thường, chỉ còn hơi ít nói, quan trọng hơn là đã tương tác tốt, vui vẻ và hòa nhập với môi trường học tập như các bạn cùng trang lứa.

Thiên Phú, tên thân mật là Tết, là con trai út của diễn viên Thanh Thúy và đạo diễn Đức Thịnh. Từ khi còn nhỏ, cậu bé đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả khi bố mẹ từng chia sẻ về hành trình đồng hành cùng con trong giai đoạn chậm nói, tăng động và gặp khó khăn trong tương tác.

Sau nhiều năm kiên trì đưa con đi thăm khám, tìm phương pháp hỗ trợ và thay đổi cách chăm sóc, hiện tại Thiên Phú đã có những bước tiến đáng mừng. Theo chia sẻ của Thanh Thúy, cậu bé gần như phát triển bình thường, chỉ còn hơi ít nói, quan trọng hơn là đã tương tác tốt, vui vẻ và hòa nhập với môi trường học tập như các bạn cùng trang lứa.

Diễn viên Thanh Thúy (Ảnh FBNV)

Hành trình nuôi dạy một đứa trẻ đặc biệt

Mới đây, Thanh Thúy chia sẻ một bài viết sau khi hai vợ chồng cùng tham gia lớp học về cách nuôi dạy trẻ đặc biệt. Không đưa ra những lời khuyên nặng tính lý thuyết, nữ diễn viên kể lại những điều mình và ông xã đúc kết được sau buổi học, trong đó có một quan điểm: Đừng chỉ nhìn vào hành vi của con để la mắng.

Khi một đứa trẻ la khóc, bùng nổ cảm xúc hoặc có hành vi cào cấu bản thân, người lớn thường dễ phản ứng bằng sự tức giận, cho rằng con hư hoặc không biết nghe lời. Tuy nhiên, phía sau mỗi hành vi có thể là một nhu cầu, một cảm xúc hoặc một điều gì đó mà trẻ chưa biết cách diễn đạt. Vì vậy, thay vì vội vàng trách phạt, cha mẹ nên tự hỏi điều gì đang xảy ra với con, con đang cần gì và con muốn nói điều gì nhưng chưa thể nói thành lời.

Thanh Thúy cũng nhấn mạnh rằng cha mẹ cần làm mẫu trước khi yêu cầu con thay đổi. Muốn con biết cách thực hiện một việc, người lớn cần cho con nhìn thấy cách làm cụ thể, thay vì chỉ nói hoặc liên tục nhắc nhở. Theo những điều chị ghi nhận trong lớp học, quá trình hỗ trợ trẻ học một kỹ năng mới có thể đi từ việc cầm tay chỉ việc, làm mẫu, sử dụng cử chỉ hoặc ký hiệu, hình ảnh, lời nói, ra hiệu, rồi quan sát, chờ đợi và lắng nghe phản ứng của con.

Đây cũng là bài học mà vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh từng phải trải qua trong hành trình đồng hành cùng con trai út. Chia sẻ về thời điểm Thiên Phú gặp khó khăn, Thanh Thúy từng cho biết hai vợ chồng đã đưa con đi khám ở nhiều nơi. Sau đó, bác sĩ nói rằng bé đang bị "thiếu tình thương".

Ban đầu, cả hai khá bất ngờ vì luôn nghĩ mình đã dành cho con một cuộc sống đủ đầy. Tuy nhiên, bác sĩ giải thích rằng "thiếu tình thương" trong trường hợp này không phải là thiếu thốn vật chất, mà là thiếu sự hiện diện và thời gian chất lượng từ gia đình.

Lời giải thích ấy khiến hai vợ chồng nhìn lại cách sống của mình. Từ đó, họ chủ động thay đổi, dành nhiều thời gian hơn cho con, chơi cùng con, đưa con ra ngoài và tạo điều kiện để bé gần gũi với thiên nhiên. Các hoạt động thường ngày được sắp xếp lại theo hướng tăng sự kết nối giữa cha mẹ và con.

Thanh Thúy từng chia sẻ rằng sự thay đổi ấy dần mang đến những tín hiệu tích cực. Thiên Phú bắt đầu tương tác trở lại, vui vẻ và cởi mở hơn, từng bước bắt nhịp với môi trường xung quanh. Đức Thịnh cũng thừa nhận, giai đoạn ấy khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều và nhìn lại những điều thực sự quan trọng trong cuộc sống.

Điều đáng chú ý là sau tất cả những kỹ thuật chăm sóc và phương pháp hỗ trợ, điều Thanh Thúy tâm đắc nhất lại là một bài học giản dị: Con cái không chỉ đến với cuộc đời cha mẹ để được dạy dỗ, mà còn giúp người lớn rèn luyện và thay đổi chính mình.

Hiện tại, Thiên Phú đã lớn phổng phao, sở hữu vẻ ngoài điển trai và có nhiều tiến bộ đáng mừng. (Ảnh: FBNV)

Con dạy cha mẹ kiên nhẫn hơn, biết lắng nghe nhiều hơn, kiểm soát cảm xúc tốt hơn và bao dung hơn. Có những lúc người lớn nghĩ rằng mình đang cố gắng giúp con thay đổi, nhưng sau cùng lại nhận ra người cần thay đổi trước đôi khi chính là bản thân mình.

Câu chuyện của gia đình Thanh Thúy - Đức Thịnh nhận được nhiều sự đồng cảm từ các bậc phụ huynh. Bởi nuôi dạy một đứa trẻ, đặc biệt là một em bé có giai đoạn phát triển khác biệt, chưa bao giờ là hành trình dễ dàng. Đó không chỉ là việc đưa con đi khám, tìm phương pháp hay kiên trì luyện tập, mà còn là quá trình cha mẹ học cách hiểu con, điều chỉnh kỳ vọng và trưởng thành cùng con mỗi ngày.

Hiện tại, Thiên Phú đã lớn phổng phao, sở hữu vẻ ngoài điển trai và có nhiều tiến bộ đáng mừng. Đằng sau hình ảnh vui vẻ của cậu bé là sự đồng hành bền bỉ của cả gia đình. Với Thanh Thúy, có lẽ điều hạnh phúc nhất không phải là con phải phát triển giống bất kỳ ai, mà là mỗi ngày con đều vui vẻ, kết nối tốt hơn và được lớn lên trong tình yêu thương, sự kiên nhẫn của cha mẹ.