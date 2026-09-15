Đêm Prom đặc biệt khép lại hành trình làm phim Red Carpet 2026

Red Carpet - Thảm đỏ Chuyên Sư phạm 2026 khép lại bằng một đêm Gala và Prom Night quy tụ đông đảo bạn trẻ tại Hà Nội.

Red Carpet - Thảm đỏ Chuyên Sư phạm là cuộc thi làm phim ngắn dành cho học sinh THPT và sinh viên trên địa bàn Hà Nội, được tổ chức bởi Tổ chức chiếu phim từ thiện Movies for Relief. Không chỉ tạo cơ hội để người trẻ thử sức với điện ảnh, cuộc thi còn hướng đến việc rèn luyện kỹ năng, khơi dậy tinh thần sáng tạo và tạo không gian để những người cùng đam mê gặp gỡ, giao lưu.

Sau hành trình làm phim với nhiều hoạt động chuyên môn và trình chiếu tác phẩm, Gala trao giải kết hợp Prom Night là đêm hội khép lại mùa Red Carpet 2026. Tối 12/9 vừa qua, tại Trống Đồng Palace Hà Nội, chương trình với chủ đề "Klaristha" quy tụ hơn 1.400 khách tham dự, trong đó có các đội thi, giám khảo, cố vấn chuyên môn, học sinh, sinh viên cùng dàn nghệ sĩ khách mời.

Tối 12/9, tại Trống Đồng Palace Hà Nội, chương trình với chủ đề "Klaristha" quy tụ hơn 1.400 khách tham dự

Ngay từ khu vực thảm đỏ, không khí sự kiện đã trở nên rộn ràng khi các bạn trẻ cùng xúng xính lên đồ để tham dự đêm Prom. Từ những bộ suit lịch lãm đến những chiếc váy được chuẩn bị chỉn chu, mỗi người đều tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đặc biệt trước ống kính.

Những màn tạo dáng, check-in trên thảm đỏ là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của đêm hội. Với nhiều học sinh, sinh viên, đây không chỉ là dịp để diện những bộ trang phục đã chuẩn bị từ trước mà còn là cơ hội ghi lại một kỷ niệm đặc biệt cùng bạn bè sau hành trình đồng hành với Red Carpet.

Ngay từ khu vực thảm đỏ, không khí sự kiện đã trở nên rộn ràng khi các bạn trẻ cùng xúng xính lên đồ để tham dự đêm Prom

Bên cạnh những khoảnh khắc "lên đồ" trên thảm đỏ, Prom Night còn mang đến không gian âm nhạc, giao lưu và các tiết mục nghệ thuật với sự góp mặt của MC Minh Phương, DJ 2KINN, FISH cùng các nghệ sĩ khách mời như MIN, Dangrangto và Phạm Kỳ.

Phía sau một đêm Prom rực rỡ ấy là cả một hành trình dành cho những người trẻ yêu điện ảnh. Red Carpet 2026 được triển khai qua nhiều hoạt động, từ Training Day, nơi các đội thi được học hỏi kiến thức và kinh nghiệm từ đạo diễn, diễn viên, chuyên gia trong ngành, đến Buổi công chiếu để những bộ phim do chính thí sinh thực hiện được giới thiệu tới khán giả.

Prom Night còn mang đến không gian âm nhạc, giao lưu và các tiết mục nghệ thuật với sự góp mặt của các nghệ sĩ khách mời

Gala trao giải là chặng cuối để các đội thi cùng hội ngộ và chờ đợi những tác phẩm xuất sắc được xướng tên. Đây cũng là thời điểm Ban tổ chức vinh danh những cá nhân, tập thể có phần thể hiện nổi bật sau quá trình sáng tạo và hoàn thiện tác phẩm.

Tâm điểm của đêm Gala là phần công bố và trao các giải thưởng của cuộc thi. Theo thông tin được công bố, Giải Phim ngắn xuất sắc nhất - Quán quân thuộc về "Kintsugi" của nhóm Léquipage. Á quân thuộc về "Trần tích" của nhóm Solivagus, trong khi "Gửi, 18" của Code X giành giải Phim ngắn được yêu thích nhất. Bên cạnh đó, nhiều giải thưởng cá nhân cũng được trao, nâng tổng số giải thưởng của chương trình lên 10 giải.

Giải Phim ngắn xuất sắc nhất - Quán quân thuộc về "Kintsugi" của nhóm Léquipage

Poster Kintsugi - bộ phim đoạt vị trí Quán quân



Không chỉ là nơi tôn vinh những bộ phim được tạo nên bởi người trẻ, Gala còn mang theo một giá trị khác của Red Carpet: tinh thần sẻ chia. Toàn bộ lợi nhuận thu được từ chương trình được sử dụng cho mục đích từ thiện, góp phần hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa tinh thần tương trợ tới cộng đồng.

Chủ đề "Klaristha" của Prom Night 2026 được xây dựng xoay quanh hình ảnh những vầng sáng hội tụ. Thông điệp của chương trình cũng hướng tới việc mỗi người dù có thể bước đi trên những con đường riêng, cuối cùng vẫn có thể gặp nhau, cùng tạo nên một dải ngân hà rực rỡ.

Đêm Gala trao giải và Prom Night Red Carpet 2026 khép lại với những bộ phim được vinh danh, những khoảnh khắc trên thảm đỏ và hàng loạt kỷ niệm được lưu giữ. Từ những thước phim do người trẻ tự thực hiện đến một đêm hội quy tụ hơn 1.400 người, Red Carpet tiếp tục trở thành không gian để các bạn trẻ được sáng tạo, được tỏa sáng và cùng nhau viết nên câu chuyện của tuổi trẻ.