Con gái Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy: 7 tuổi học vượt cấp, là "bản sao" của mẹ

Tuệ An sinh năm 2017, là con gái thứ 2 của Phạm Quỳnh Anh và chồng cũ Quang Huy. Sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, lém lỉnh, đáng yêu, cô bé được ví như ''bản sao" của mẹ.

Giống như chị gái, Tuệ An bộc lộ sự thông minh từ sớm và sở hữu thành tích học tập đáng nể. Cô bé được tuyển thẳng vào lớp 2, không cần học lớp 1 sau khi làm bài kiểm tra đầu vào tại trường quốc tế. Tự hào về các con, Phạm Quỳnh Anh không đặt nặng vấn đề thành tích học tập của các con.

Theo nữ ca sĩ, mỗi đứa trẻ đều có một khả năng riêng, cô không ép các con học nhiều, học giỏi hay trở thành một tài năng xuất chúng. Thay vào đó, Phạm Quỳnh Anh mong muốn con được phát huy đúng sở trường, sở thích.

Chia sẻ thêm về con gái thứ 2, Phạm Quỳnh Anh cho biết Tuệ An là cô bé ngoan ngoãn, có tính cách sâu sắc, cẩn thận và chu đáo. Cô bé chủ động giúp mẹ nhiều công việc.

Đặc biệt, khi gia đình đón thêm thành viên mới là bé út Tuệ Nhi, Tuệ An rất yêu thương, chăm sóc em gái. Tuy nhiên, con gái thứ 2 của Phạm Quỳnh Anh lại có phần nhút nhát, ngại ngùng.

Cùng tham gia một chương trình thực tế Mẹ siêu nhân, Tuệ An và mẹ đã có dịp trải lòng để hiểu nhau nhiều hơn. Cô bé nói về tật xấu của mẹ là móc tóc. Trong khi Phạm Quỳnh Anh lại cho rằng tật xấu của mình là hay lớn tiếng với các con.

Ngoài ra, Tuệ An bày tỏ mong muốn nhất đối với mẹ là được mẹ mua đồ chơi và chơi cùng mình.

Phạm Quỳnh Anh xúc động, rơi nước mắt khi lắng nghe con gái nói. Cô chia sẻ: "Mẹ hay thích thú quay lại bởi vì mẹ muốn lưu giữ khoảnh khắc con vui chơi. Lúc lắp lego, con như được sống trong thế giới của mình, mẹ thực sự không biết con muốn mẹ cùng lắp. Bây giờ mẹ đã hiểu và rút kinh nghiệm, sẽ ngồi chơi với con".

Nữ ca sĩ rơi nước mắt, nhận lỗi với con gái khi không dành đủ thời gian cho con: "Mẹ có lỗi. Tuy nhiên, mẹ không thể nào đổ lỗi hoàn toàn cho sự bận rộn của bản thân. Mẹ đã nhớ và sẽ dành thời gian chơi với con nhiều hơn”.

Phạm Quỳnh Anh tự hào về con gái khi cô bé đã cởi mở, chia sẻ nhiều hơn với mẹ.

“Tuệ An cởi mở hơn mình nghĩ, có nhiều điểm mình hiểu con và có nhiều điểm phải khắc phục. Tuệ An đã có một không gian an toàn để đào sâu tâm lý của chính mình, giúp con vui vẻ và thoải mái trả lời với người lạ. Từ những câu hỏi chương trình đặt ra và đáp án của con, mình nhận thấy Tuệ An rất yêu thương và quan tâm mẹ” - Phạm Quỳnh Anh tự con về con gái.

Phạm Quỳnh Anh từng có cuộc hôn nhân với đạo diễn Quang Huy. Cả hai có chung 2 con gái là Tuệ Lâm và Tuệ An. Sau khi bố mẹ chia tay, hai con sống với mẹ, vẫn nhận được sự quan tâm đủ đầy từ hai phía. Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy cũng cư xử văn minh, thi thoảng hội ngộ vui vẻ trong những dịp đặc biệt của con.

Hiện tại, Phạm Quỳnh Anh tìm được bến đỗ mới bên bạn trai giấu mặt. Danh tính nửa kia của nữ ca sĩ vẫn là một bí ẩn. Được biết người đàn ông này cũng có mối quan hệ khá tốt đẹp với đạo diễn Quang Huy.

Tháng 7/2022, cô hạ sinh con gái thứ 3. Sau khi sinh con, cô nhanh chóng quay lại với làng giải trí, tích cực ra sản phẩm âm nhạc mới. Hiện tại, nữ ca sĩ đang ở đỉnh cao cả về nhan sắc, sự nghiệp, lại có cuộc sống riêng viên mãn, hạnh phúc.