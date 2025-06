Con gái mua bảo hiểm 300 triệu đồng cho bố, khi ông qua đời lại bị công ty bảo hiểm từ chối bồi thường: “Cô muốn thì kiện, chúng tôi chỉ làm đúng hợp đồng”

Cuối năm 2024, người phụ nữ tên Lý Mỹ ở Trịnh Châu (Trung Quốc) nhận tin báo từ hàng xóm về việc bố qua đời do tai nạn giao thông. Do tránh một xe tải lớn, ông Lý khi đó lái xe 3 bánh đã ngã ra đường và qua đời ngay khi vừa được đưa đến bệnh viện. Cảnh sát giao thông địa phương xác định lỗi do ông Lý khi lái chiếc xe chưa được đăng ký để lưu thông và cũng không có giấy phép lái xe.

Sau đám tang của bố, Lý Mỹ đột nhiên nhớ ra 9 năm trước cô đã mua bảo hiểm tai nạn cho bố và đã đóng 85.000 NDT (307 triệu đồng). Trong hợp đồng ghi rõ mức bồi thường từ 100.000 – 500.000 NDT (362 triệu - 1,8 tỷ đồng) tuỳ theo tính chất vụ tai nạn.

Tuy nhiên khi Lý Mỹ đến công ty bảo hiểm để giải quyết, vị giám đốc đọc kết luận của cảnh sát giao thông rồi thẳng thừng từ chối yêu cầu bồi thường do ông Lý là người có lỗi trong vụ tai nạn. “Xe 3 bánh không nằm trong diện được bảo hiểm bảo vệ, việc này trong hợp đồng đã ghi rõ”, vị giám đốc giải thích.

Lý Mỹ bức xúc khi công ty bảo hiểm không đồng ý bồi thường

Lý Mỹ cho rằng dù vụ việc có lỗi của bố mình nhưng vẫn được tính là tai nạn giao thông ngoài ý muốn. Lý Mỹ nhấn mạnh người duy nhất thiệt hại trong vụ việc là bố cô, phía tài xế xe tải hoàn toàn không có vấn đề nào. Thêm vào đó, cô chưa từng được nhân viên bảo hiểm tư vấn về điều khoản miễn trừ liên quan đến phương tiện xe 3 bánh.

Nhưng bất kể Lý Mỹ thương lượng với công ty bảo hiểm như thế nào, họ vẫn luôn giữ thái độ là sẽ không bồi thường cho gia đình cô. Phía công ty đề xuất phương án huỷ gói bảo hiểm và Lý Mỹ có thể nhận lại 25.000 NDT (90 triệu đồng).

Lý Mỹ tức giận không đồng ý với cách giải quyết này, cho rằng công ty đang tìm kẽ hở để trốn tránh trách nhiệm bồi thường. Trong khi đó, giám đốc công ty bảo hiểm một mực khẳng định họ đã làm đúng hợp đồng. “Nếu cô vẫn không hài lòng, có thể nộp đơn kiện. Chúng tôi sẵn sàng đối chất trước tòa”, vị giám đốc nói.

Phân tích của một chuyên gia pháp lý tại Trịnh Châu cho thấy, công ty bảo hiểm có thể là bên bất lợi nếu cô Lý kiện ra toà.

Ảnh minh hoạ

Điều 577 Bộ luật Dân sự Trung Quốc quy định, trường hợp một bên không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc thực hiện không đúng với thỏa thuận thì phải chịu trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, áp dụng biện pháp khắc phục hoặc bồi thường thiệt hại.

Khi Lý Mỹ mua bảo hiểm cho bố mình, nhân viên công ty không nói rõ với cô rằng xe 3 bánh chạy điện không được bảo hiểm. Chính vì lý do này mà Lý Mỹ đã lầm tưởng rằng xe 3 bánh cũng có thể được đền bù.

Nếu công ty bảo hiểm nói rằng xe 3 bánh điện không được bảo hiểm, công ty phải làm rõ điều này với khách hàng trước. Trong trường hợp công ty không làm như vậy hoặc cố tình mập mờ để người tiêu dùng mua chúng, họ sẽ phải chịu trách nhiệm tương ứng.

Điều 17 Luật Bảo hiểm Trung Quốc quy định doanh nghiệp bảo hiểm và nhân viên doanh nghiệp bảo hiểm phải giải thích trung thực, chính xác cho bên mua bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm về nội dung sản phẩm bảo hiểm, phương pháp tính phí, phạm vi trách nhiệm, điều khoản miễn trừ hoặc hạn chế trách nhiệm bảo hiểm và các nội dung quan trọng khác của hợp đồng bảo hiểm.

Nếu nhân viên công ty bảo hiểm không giải thích rõ ràng điều này với bên mua bảo hiểm khi ký hợp đồng thì có thể kết luận đây là hành vi gian lận trong hợp đồng. Bên mua bảo hiểm có quyền yêu cầu công ty bảo hiểm thực hiện hợp đồng hoặc yêu cầu công ty bảo hiểm hoàn lại phí bảo hiểm đã đóng và trả lãi suất tương ứng.

Trong trường hợp công ty bảo hiểm tuyên bố rằng xe 3 bánh cần phải được đăng ký và người lái xe cần phải có giấy phép, điều này cũng cần được làm rõ ở thời điểm ký hợp đồng giữ 2 bên. Luật Trung Quốc quy định rõ ràng rằng nếu tai nạn giao thông là do lái xe trái phép gây ra, công ty bảo hiểm có thể từ chối bồi thường.

Vụ việc hiện vẫn đang gây ra nhiều ý kiến tranh luận trên mạng xã hội đất nước tỷ dân.