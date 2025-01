Con gái 4 tuổi bị cướp giật điện thoại ngay trước cửa nhà, mẹ báo Công an nhưng không có nhiều thông tin: Nhờ camera an ninh, kẻ gian bị bắt chỉ sau 3 giờ

Hình ảnh đối tượng điều khiển xe mô tô được trích xuất từ camera an ninh (Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An)

Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An ngày 26/1 cho biết: Trung tâm thông tin chỉ huy (thuộc phòng Tham mưu) Công an tỉnh Nghệ An thông tin, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) truy bắt thành công đối tượng cướp giật tài sản qua hệ thống camera an ninh.

Cụ thể, ngày 17/1, Công an huyện Hương Sơn tiếp nhận trình báo của chị Phan Thị Nhạn (SN 1978, trú tại thôn Thịnh Bằng, xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Chị Nhàn trình báo về việc con gái chị là Phạm Thu H. (4 tuổi) đang xem điện thoại di động nhãn hiệu Redmi trước cửa nhà, sát Quốc lộ 8A thì bị kẻ gian cướp mất.

Qua miêu tả của cháu H. xác định được thông tin ít ỏi về đối tượng: Là nam thanh niên đeo khẩu trang kín mặt, mặc áo dài tay màu xanh điều khiển xe mô tô, dừng xe đi bộ đến nhà giật chiếc điện thoại trên tay rồi lên xe mô tô bỏ chạy.

Cơ quan cho biết, Tổ công tác áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chia làm nhiều mũi phối hợp với công an xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hương Sơn, Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An và Công an phường Hưng Lộc, thành phố Vinh, Nghệ An tiến hành rà soát hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường, nhận định, đánh giá, sàng lọc các đối tượng.

Đối tượng tại cơ quan điều trả (Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An)

Sau 3 giờ đồng hồ điều tra, Công an huyện Hương Sơn đủ căn cứ ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Xuân Tuấn (SN 2000, trú tại Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An) về hành vi cướp giật tài sản.

Đồng thời, Công an đã thu giữ chiếc điện thoại là vật chứng vụ án mà Tuấn đã bán tại một cửa hàng bán điện thoại di động ở phường Hưng Lộc, thành phố Vinh, Nghệ An.

Trước sự vụ trên, cơ quan Công an đưa ra cảnh báo:

Theo quy luật, càng về cuối năm, nhất là thời điểm giáp Tết Nguyên đán, tình hình hoạt động của các loại tội phạm hình sự nói chung, tội phạm cướp giật tài sản nói riêng sẽ diễn biến phức tạp.

Theo đó, đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản thường lợi dụng sự chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong việc quản lý tài sản của các bị hại để ra tay nhanh chóng giật lấy tài sản của nạn nhân rồi tẩu thoát. Ngoài thiệt hại tài sản, kẻ gian còn tiềm ẩn nguy cơ gây ra thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của nạn nhân cũng như những người xung quanh.

Vì vậy mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của bản thân, không để trẻ em chơi điện thoại một mình. Đặc biệt, những gia đình nhà gần đường giao thông không đeo, treo tài sản trang sức, túi xách và tài sản khác một cách lộ rõ khi tham gia giao thông hoặc chủ động có biện pháp bảo vệ, bảo quản tài sản.

Khi xảy ra các hành vi chiếm đoạt tài sản, người dân cần nhanh chóng ghi nhận đặc điểm về đối tượng, phương tiện và kịp thời thông tin đến các cơ quan chức năng kịp thời xác minh, truy xét. Đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm trong đấu tranh, tố giác tội phạm và tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cùng với đó, các bậc phụ huynh cần thường xuyên nhắc nhở, quản lý, giáo dục con em mình không vướng vào các tệ nạn xã hội, góp phần sớm đẩy lùi được các loại tội phạm, tệ nạn xã hội nói chung, tội phạm cướp giật nói riêng, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán.