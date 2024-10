Con đường riêng của MONO

Đó cũng là nhận định của vô số khán giả đại chúng sau hai dự án âm nhạc gần nhất mang tên Đi Tìm Tình Yêu và Chăm Hoa. Những sản phẩm mang đến một không gian âm nhạc sôi động, đột phá và là điều khán giả luôn tìm kiếm ở những gương mặt mới. MONO khẳng định bản thân muốn mang đến nguồn năng lượng tích cực, tươi trẻ cho câu chuyện tình yêu vốn đã được khai thác rất nhiều trong suốt thời gian qua của nhạc Việt.

Thông qua Đi Tìm Tình Yêu, MONO tích cực hóa những thứ vốn bị nhiều người gắn mác "tiêu cực" như việc bị "hối cưới" hay "vất vả trong quá trình tìm kiếm ‘một nửa" của bản thân. Tiếp tục duy trì sự tích cực đó, MONO mang đến Chăm Hoa - một sản phẩm tô đậm sự tôn trọng của giọng ca Waiting For You dành cho những cô gái. Sau một loạt những thể nghiệm trong âm nhạc, sản phẩm lần này của MONO tiếp tục mang đến cho khán giả một trải nghiệm nghe nhạc "lạ mà quen".

Chăm Hoa lại chính là phần tiếp theo của Đi Tìm Tình Yêu. Sau khi đã tìm được, MONO nâng niu và trân trọng tình yêu đó. Bài hát vừa ra mắt có nét tương đồng và gợi nhớ đến hai bài hát trước đó là Em Là - Em Xinh. Em Xinh, với riêng MONO, lại không phải là một lời khen đơn thuần. Đó là lời tự sự của một cô gái khi đứng trước gương, của đứa trẻ bên trong người này dành cho đứa trẻ bên trong của người đối diện. Đó còn là cảm giác, là lời động viên đối với tất cả mọi người. Như một chiếc gương, MONO mong rằng khán giả sẽ tự nói với bản thân rằng: "Em xinh" mỗi khi nghe bài hát này.

EP ĐẸP vào đầu năm 2024 hay qua hai sản phẩm gần nhất là Đi Tìm Tình Yêu và Chăm Hoa cũng cho thấy tư duy của MONO trong cách nhìn nhận tình yêu là văn minh ra sao. Như câu nói nổi tiếng: "Tình yêu đến khi bạn không đi tìm tình yêu", MONO đang mang đến một chút những "châm biếm" vui vẻ cho câu chuyện vốn dĩ rất phức tạp này.

Một số người đặt ra những kỳ vọng: muốn có một tình yêu để họ được hạnh phúc và muốn tìm một người đặc biệt có thể xua tan hết những mệt mỏi, tiêu cực. Dù vậy, người thực sự có thể mang đến tình yêu cho mỗi người chính là bản thân họ. Đi Tìm Tình Yêu thể hiện rõ thông điệp và quan điểm của MONO trong tình yêu: chia sẻ với người khác và chấp nhận sự "khó đoán" của tình yêu.

Sau thành công của những Em Là, Anh Không Thể và đặc biệt là Waiting For You, MONO hoàn toàn có thể nghỉ ngơi và liên tục nhận những show diễn chỉ bằng những bài hát có trong album debut này. Dù vậy, với tinh thần "dám nghĩ, dám làm" đặc trưng của thế hệ Z, MONO tiếp tục khai phá "vùng an toàn" của bản thân thông qua nhiều dự án nghệ thuật khác nhau. Khoảnh khắc dự án MONO’S Solo Art Gallery xuất hiện tại một festival âm nhạc lớn nhất nhì trong năm 2023 tạo ra nhiều sự chú ý của khán giả đại chúng.

MONO không muốn bản thân bị lặp lại chỉ xoay quanh chủ đề tình yêu. Và nếu chỉ muốn an toàn, MONO cũng không cần phát hành EP này. Cái khó không nằm ở việc "ngẫm sự đời", thay vào đó là việc đặt để, sắp xếp những yếu tố nào vào mỗi bài hát để phù hợp và mang lại hiệu quả tốt nhất.

Đặc biệt hơn, giữa "cơn bão" của các chương trình truyền hình âm nhạc thực tế, MONO chọn cho mình một khoảng cách nhất định, không cố gắng "chạy theo" để "cọ nhiệt" từ những chương trình. Việc hoạt động một cách đơn lẻ càng cho thấy được quyết tâm của MONO trong việc khẳng định lại những thành công của giọng ca Em Xinh đến từ chính quyết tâm của nam ca sĩ cũng như ekip.

Bằng những nét cọ nhẹ nhàng nhưng chứa đựng nhiều gam màu riêng biệt, MONO không hề "mono" như cái tên của nam ca sĩ này. Thông qua nhiều thể nghiệm âm nhạc, khán giả thấy rõ MONO chưa bao giờ có ý định dừng lại hay chấp nhận việc "an phận" sau khi tìm được một "cú hit" cho bản thân.

Thật khó để gọi MONO là "ca sĩ một hit", khi cứ lần lượt Waiting For You, Em Là, Em Xinh, Chăm Hoa,... được ra đời tạo ra nhiều trải nghiệm mới mẻ cho khán giả yêu âm nhạc tại Việt Nam. Định nghĩa "đâu mới là hit" vẫn luôn gây tranh cãi ở bất kì lĩnh vực nghệ thuật nào, và đó là cuộc đấu sẽ không bao giờ có hồi kết. Mọi sự so sánh đều chỉ là tương đối, và luôn rất khập khiễng.

MONO có lẽ chỉ nên so với chính Việt Hoàng, và MONO-ngày-mai cần phải sáng tạo và nỗ lực hơn nữa so với MONO-hôm-nay hay MONO-hôm-qua. Nếu tiếp tục duy trì được nền tảng đang rất tốt, địa hạt của riêng Việt Hoàng - MONO sẽ ngày càng được ươm mầm nhiều hơn những bông hoa, trái ngọt. Đó là cách gọi khác của tình yêu thương mà khán giả đã luôn dành cho MONO trong suốt hơn 2 năm từ ngày xuất hiện.