Con cá ngừ vây xanh giá 84 tỷ đồng

Một nhà hàng sushi Nhật Bản đã trả giá 510 triệu yên (3,24 triệu đô la – khoảng 84 tỷ đồng) cho một con cá ngừ vây xanh hộm 5/1 - mức giá cao nhất từ trước đến nay tại phiên đấu giá thường niên đầu năm mới ở chợ cá Toyosu, Tokyo.

Con cá nặng 243 kg (536 pound) đã thuộc về Kiyomura Corp, công ty điều hành chuỗi nhà hàng sushi nổi tiếng Sushizanmai có trụ sở tại Tokyo.

“Tôi hy vọng nền kinh tế sẽ tốt hơn trong năm nay. Chính quyền Takaichi đã cam kết làm việc, làm việc, làm việc, vì vậy Sushizanmai cũng sẽ làm việc, làm việc, làm việc”, ông Kiyoshi Kimura, giám đốc điều hành của Kiyomura, nói, đề cập đến chính phủ mới thành lập được 2 tháng rưỡi của bà Sanae Takaichi, nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản. “Tôi hy vọng giá thầu này sẽ làm mọi người vui vẻ hơn.”

Mức giá đấu thầu gây sốc này đã phá vỡ kỷ lục trước đó của chính ông Kiyomura là 333,6 triệu yên (khoảng 56 tỷ đồng) vào năm 2019.

"Tôi nghĩ rằng (giá trúng thầu) sẽ thấp hơn một chút, có thể khoảng 400 triệu hoặc 300 triệu yên nhưng hóa ra lại hơn 500 triệu," ông Kimura, được biết đến với biệt danh "Vua Cá Ngừ", nói với các phóng viên.

Con cá ngừ khổng lồ đã được vận chuyển đến chi nhánh chính của Sushizanmai, sau đó được xẻ thịt và phân phối đến các nhà hàng trên toàn quốc. Các món ăn từ cá ngừ sẽ được bán cho khách hàng với giá thông thường, ông Kimura cho biết.