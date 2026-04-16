Có thu nhập ở nhiều tỉnh, cá nhân nộp quyết toán thuế ở đâu?

Liên quan đến việc cá nhân tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2025, bà P.T.L - một người nộp thuế, hỏi về trường hợp có nhiều nguồn thu nhập tại nhiều tổ chức chi trả và các tổ chức này không cùng một tỉnh, thành.

Theo đó, trong năm, cá nhân không trực tiếp kê khai thuế mà các tổ chức chi trả thu nhập đã khấu trừ và kê khai thay. Cuối năm, cá nhân tự quyết toán thuế theo tờ khai mẫu 02/QT-TNCN, có địa chỉ cư trú tại tỉnh A với 30 nguồn thu nhập tại các tổ chức chi trả, mỗi nguồn 100 triệu đồng/năm.

Ngoài ra, cá nhân còn có 5 nguồn thu nhập tại tỉnh B và một nguồn thu nhập tại một tổ chức ở tỉnh B là 600 triệu đồng/năm (có đóng bảo hiểm và giảm trừ bản thân, không có người phụ thuộc).

“Cá nhân này phải nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế tỉnh A hay tỉnh B?”, bà L. muốn cơ quan thuế hướng dẫn cụ thể.

Trả lời vấn đề trên, Thuế tỉnh Thanh Hóa dẫn quy định tại điểm b, khoản 8, Điều 11 Nghị định 126/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Cụ thể, địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện phải quyết toán được xác định theo từng trường hợp.

Cá nhân trực tiếp khai quyết toán thuế gồm cá nhân cư trú có thu nhập tại một nơi và thuộc diện tự khai trong năm thì nộp hồ sơ tại cơ quan thuế nơi trực tiếp khai thuế.

Trường hợp có thu nhập từ hai nơi trở lên, bao gồm cả thu nhập khai trực tiếp và thu nhập đã được khấu trừ tại nguồn, cá nhân nộp hồ sơ tại cơ quan thuế nơi có nguồn thu nhập lớn nhất trong năm. Nếu không xác định được nguồn thu nhập lớn nhất, cá nhân được lựa chọn nơi nộp tại cơ quan thuế quản lý tổ chức chi trả hoặc nơi cư trú.

Với cá nhân có thu nhập từ hai nơi trở lên đã được tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn, việc nộp hồ sơ quyết toán được xác định theo nơi tính giảm trừ gia cảnh. Cụ thể, cá nhân nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý tổ chức chi trả đã tính giảm trừ cho bản thân.

Nếu thay đổi nơi làm việc, hồ sơ được nộp tại cơ quan thuế quản lý tổ chức chi trả cuối cùng có tính giảm trừ. Trường hợp tổ chức cuối cùng không tính giảm trừ hoặc cá nhân chưa tính giảm trừ tại bất kỳ nơi nào thì nộp hồ sơ tại cơ quan thuế nơi cư trú.

Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

Ngoài ra, cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng dưới 3 tháng, hoặc hợp đồng dịch vụ có thu nhập tại một hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

Trường hợp cá nhân trong năm có thu nhập tại một hoặc nhiều nơi nhưng đến thời điểm quyết toán không còn làm việc tại bất kỳ tổ chức nào thì nơi nộp hồ sơ là cơ quan thuế nơi cư trú.

Cùng với đó, theo quy định tại Điều 3 Nghị định 373/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 126, cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên đã được khấu trừ tại nguồn thì nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý tổ chức chi trả có thu nhập lớn nhất trong năm. Nếu có nhiều nguồn thu nhập lớn nhất bằng nhau, cá nhân được lựa chọn một trong các cơ quan thuế quản lý các tổ chức chi trả đó để nộp hồ sơ quyết toán.

Căn cứ quy định trên, Thuế tỉnh Thanh Hóa đề nghị người nộp thuế đối chiếu trường hợp cụ thể để xác định nơi nộp hồ sơ quyết toán theo quy định.