Có thật là “yêu” càng lâu, nàng càng thích?

Thời gian “yêu” dài chưa chắc là yếu tố quyết định

Trong quan niệm phổ biến, nhiều người cho rằng nam giới càng “bền bỉ” thì phụ nữ càng hài lòng. Nhưng các chuyên gia tình dục học cho rằng thực tế phức tạp hơn nhiều.

Theo một nghiên cứu của Hiệp hội Y học Tình dục Quốc tế (ISSM), thời gian giao hợp trung bình từ lúc bắt đầu thâm nhập đến khi xuất tinh chỉ khoảng 3–7 phút. Tuy nhiên, nếu tính cả màn dạo đầu và giai đoạn sau quan hệ, tổng thời gian “cuộc yêu” thường kéo dài 15–30 phút hoặc hơn. Điều quan trọng là trải nghiệm tổng thể chứ không phải riêng thời gian giao hợp, theo VnExpress.

Các chuyên gia cho rằng nhiều phụ nữ đánh giá cao sự quan tâm, tương tác và cảm xúc hơn là việc kéo dài thời gian một cách máy móc. Nếu chỉ tập trung “cố gắng lâu hơn” mà thiếu sự kết nối hoặc kỹ năng, cuộc yêu thậm chí có thể trở nên mệt mỏi hoặc kém thú vị.

Phụ nữ thường cần thời gian khác nam giới để đạt cực khoái

Một lý do khiến nhiều người nghĩ rằng cần kéo dài thời gian là sự khác biệt sinh lý giữa hai giới.

Một khảo sát quốc tế cho thấy phụ nữ trung bình mất khoảng 13 phút 25 giây để đạt cực khoái, trong khi nam giới chỉ mất khoảng 6 phút. Khoảng cách này khiến nhiều cặp đôi gặp khó khăn trong việc “về đích” cùng lúc, theo Dân Việt.

Điều đó cũng lý giải vì sao màn dạo đầu và quá trình kích thích trước khi giao hợp lại rất quan trọng. Nếu bỏ qua bước này, phụ nữ có thể chưa kịp hưng phấn khi nam giới đã đạt cực khoái, dẫn đến cảm giác hụt hẫng.

Ngoài ra, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nhiều phụ nữ cho rằng chất lượng tương tác và cảm xúc trong cuộc yêu quan trọng hơn độ dài thời gian. Việc trò chuyện, vuốt ve, hoặc tạo sự gần gũi có thể giúp tăng mức độ hài lòng rõ rệt.

Thực tế, sự thỏa mãn tình dục phụ thuộc vào nhiều yếu tố như sức khỏe, tâm lý, sự tin tưởng và mức độ hòa hợp của cặp đôi.

Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng tình dục mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng và tăng sự gắn kết giữa hai người nhờ hormone oxytocin – còn gọi là “hormone âu yếm”.

Chính vì vậy, việc cố kéo dài thời gian quan hệ bằng mọi cách không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả. Nếu quá chú trọng vào “thành tích”, cả hai có thể bị áp lực tâm lý và giảm sự tự nhiên trong cuộc yêu.

Điều phụ nữ thực sự mong muốn

Nhiều chuyên gia tình dục học cho rằng, với phụ nữ, một cuộc yêu lý tưởng là sự kết hợp giữa cảm xúc, sự tôn trọng và kỹ năng, chứ không đơn thuần là “càng lâu càng tốt”.

Trong nhiều trường hợp, thời gian quan hệ vừa phải nhưng có sự quan tâm, dạo đầu đầy đủ và giao tiếp tốt giữa hai người lại mang lại sự thỏa mãn cao hơn.

Vì vậy, thay vì cố gắng kéo dài cuộc yêu, các cặp đôi nên tập trung vào việc hiểu cơ thể và nhu cầu của nhau. Khi sự kết nối cảm xúc được xây dựng tốt, thời gian quan hệ dài hay ngắn sẽ không còn là yếu tố quyết định duy nhất của sự hài lòng.



