Cơ sở photocopy bị kiểm tra sau lời mời gọi "Không mua được sách cho con thì qua quán em in"

Một tài khoản Facebook có nhiều người theo dõi đăng tải bài viết với nội dung: “Em có File sách giáo khoa từ lớp 1-12 của bộ sách kết nối tri thức năm nay, phụ huynh nào không mua được sách cho con thì qua quán em in cho nhé”.

Thời quan qua, một tài khoản Facebook có nhiều người theo dõi đăng tải bài viết với nội dung: “Em có File sách giáo khoa từ lớp 1-12 của bộ sách kết nối tri thức năm nay, phụ huynh nào không mua được sách cho con thì qua quán em in cho nhé”.

Bài viết đăng trên nhóm “Hội Chợ Me Gia Viễn Ninh Bình” có khoảng 55.300 thành viên. Sau đó, nhiều tài khoản Facebook bình luận hỏi, đặt mua các bộ sách giáo khoa và được tài khoản mạng trên tư vấn, cung cấp hình ảnh file PDF sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Trên cơ sở đó, Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3, tỉnh Ninh Bình phối hợp kiểm tra cơ sở photocopy M.V tại Gia Viễn, Ninh Bình. Qua kiểm tra, Đoàn công tác phát hiện cơ sở đang bày bán các loại sách giáo khoa được in trên khổ giấy A4, bìa in màu, có dòng chữ “Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam”, nội dung sách được in đen trắng, có dấu hiệu sao chép tác phẩm khi chưa được chủ sở hữu quyền tác giả cho phép.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, giấy tờ, tài liệu chứng minh tính hợp pháp của số sách giáo khoa nêu trên. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Kiểm tra tiệm photocopy M.V tại Gia Viễn, Ninh Bình.

Theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, sao chép tác phẩm là việc tạo ra một hoặc nhiều bản sao của tác phẩm bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào. Quyền sao chép là một trong những quyền tài sản của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả. Do đó, việc cá nhân, tổ chức tự ý sao chép tác phẩm khi chưa được chủ thể quyền cho phép, nếu không thuộc trường hợp pháp luật cho phép, có thể bị xem xét là hành vi xâm phạm quyền tác giả.

Việc khách hàng yêu cầu photocopy sách để phục vụ học tập không đồng nghĩa với việc cơ sở photocopy được mặc nhiên sao chép toàn bộ sách giáo khoa để kinh doanh hoặc cung cấp cho người khác. Pháp luật có quy định một số trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, tuy nhiên việc sử dụng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Vì vậy, các cơ sở kinh doanh dịch vụ in ấn, photocopy cần đặc biệt thận trọng khi tiếp nhận yêu cầu sao chép toàn bộ sách, tài liệu hoặc các tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả.

Đối với người dân, phụ huynh, học sinh và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng sách, tài liệu học tập, cần lựa chọn nguồn cung cấp hợp pháp; không đặt in, photocopy số lượng lớn, mua bán hoặc phát tán sách giáo khoa và tài liệu có bản quyền từ các nguồn không được phép. Khi phát hiện cơ sở có dấu hiệu sao chép, in ấn, mua bán hoặc phát tán sách, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân có thể cung cấp thông tin cho cơ quan Công an, lực lượng Quản lý thị trường hoặc cơ quan có thẩm quyền để được tiếp nhận, kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định.

(Nguồn Công an tỉnh Ninh Bình)