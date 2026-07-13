Kiểm tra tiệm photocopy, công an thu giữ 18 con dấu: Lời khai của chủ tiệm SN 1994 gây chú ý

Từ một bộ hồ sơ xin việc nghi làm giả, Công an phường Trảng Bom đã phát hiện tiệm photocopy do B.T.S. (SN 1994) làm chủ, thu giữ nhiều con dấu và tài liệu giả của cơ quan Nhà nước, đồng thời làm rõ thủ đoạn làm giả hồ sơ xin việc để bán kiếm lời.

Theo thông tin từ Công an thành phố Đồng Nai cho biết, Công an phường Trảng Bom phát hiện, điều tra vụ việc “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Ngày 8/7, Công an phường Trảng Bom tiếp nhận thông tin từ UBND phường Trảng Bom phát hiện 1 bộ hồ sơ xin việc làm của H.B.Q nghi vấn có dấu hiệu làm giả con dấu của UBND phường Trảng Bom và Công an phường Trảng Bom.

Công an phường nhanh chóng tiếp nhận thông tin, xác minh vụ việc. Quá trình làm việc Q. khai báo đã thuê đối tượng N.V.D sinh năm: 2001, ngụ ấp Lộc Hòa xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai làm bộ hồ sơ xin việc làm cho Q với số tiền 300.000 đồng. Tiến hành xác minh và mời làm việc D khai nhận đã liên hệ đối tượng tượng tên S ở tiệm Photocopy làm bộ hồ sơ xin việc giả cho Q với giá tiền 250 ngàn đồng, D hưởng lợi 50.000 đồng, sau đó D đưa lại bộ hồ sơ xin việc giả cho Q để sử dụng.

Công an phường Trảng Bom tiến hành kiểm tra hành chính tiệm Photocopy tại địa chỉ tại đường Nguyễn Hoàng, khu phố Sông Trầu 2, phường Trảng Bom, thành phố Đồng Nai

Công an phường Trảng Bom tiến hành kiểm tra hành chính tiệm Photocopy tại địa chỉ tại đường Nguyễn Hoàng, khu phố Sông Trầu 2, phường Trảng Bom, thành phố Đồng Nai do B.T.S, sinh năm 1994, ngụ phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai làm chủ.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu mà đối tượng sử dụng để làm giả giấy tờ của các cơ quan như: UBND phường Trảng Bom, Công an phường Trảng Bom, Trung tâm y tế khu vực Trảng Bom, Trung tâm phục vụ hành chính công phường Trảng Bom; dấu chứng thực bản sao; 10 dấu của những người có chức danh như: ông Phạm Trường Giang – Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công, Trung tá Nguyễn Ngọc Trìu – Phó Trưởng Công an phường, 8 dấu tên của các bác sĩ và nhiều dụng cụ khác như máy in màu, máy scan, máy tính, keo định hình, bột định hình màu….

Tiến hành làm việc đối tượng S khai nhận, vào khoảng tháng 2/2025 S bắt đầu thuê kiot tại đường Nguyễn Hoàng, khu phố Sông Trầu 2, phường Trảng Bom, thành phố Đồng Nai để mở tiệm Photocopy hoạt động. Khoảng cuối năm 2025, do nhiều người có nhu cầu làm hồ sơ xin việc nên S nảy sinh ý định làm giả hồ sơ xin việc có xác nhận của cơ quan chức năng để bán lại cho những người có nhu cầu.

S tìm hiểu cách thức làm giả con dấu thông qua một số trang mạng xã hội, sau đó S đã đặt mua keo định hình, bột định hình cùng các vật liệu, dụng cụ như: Hộp dấu, giấy bóng kiếng, giấy scan mờ và một số vật dụng cần thiết trên mạng xã hội Shopee. Sau đó S thu thập mẫu mộc dấu thật của UBND phường Trảng Bom, Công an phường Trảng Bom, Trung tâm y tế khu vực Trảng Bom và mẫu chữ ký, họ tên của những cá nhân là lãnh đạo, người có thẩm quyền ký để tạo con dấu giả và làm hồ sơ giả. S nhận làm 1 bộ hồ sơ xin việc làm khoảng 300 ngàn đồng. Công an phường Trảng Bom đang tiến hành xác minh, củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định.

Qua vụ việc trên, Công an phường khuyến cáo người dân khi làm hồ sơ xin việc hoặc các loại giấy tờ hành chính, chỉ thực hiện tại cơ quan, đơn vị có thẩm quyền. Tuyệt đối không thuê các tiệm photocopy hoặc các đối tượng môi giới làm giả, chỉnh sửa giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu phát hiện hành vi làm giả giấy tờ, hãy kịp thời thông báo cho Công an phường Trảng Bom để xử lý theo quy định.