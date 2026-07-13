500 nhân viên California Fitness & Yoga bị nợ đóng BHXH hơn 6,5 tỷ đồng

Ngoài California Fitness & Yoga, danh sách tổng nợ hơn 892 tỷ đồng vừa được Bảo hiểm Xã hội TP.HCM công bố có nhiều doanh nghiệp nổi tiếng như Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình, Hưng Thịnh Land, Địa ốc Hoàng Quân, Việt Thắng Jean, ...

Phòng Quản lý thu và Phát triển người tham gia (Bảo hiểm xã hội TP.HCM) vừa công khai danh sách 100 đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ 6 tháng trở lên với số tiền lớn. Số liệu nợ tính đến hết ngày 30/6/2026, cập nhật uỷ nhiệm chi đến hết ngày 8/7/2026.

Theo thống kê, tổng số tiền chậm đóng của 100 đơn vị trên là hơn 892 tỷ đồng.

Danh sách được công bố của các doanh nghiệp xếp theo thứ tự từ số tiền chậm đóng từ lớn đến nhỏ.

Đứng đầu bảng là Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình với 1.131 lao động, chậm đóng BHXH là hơn 56,7 tỷ đồng.

Tiếp đó là Công ty CP Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn với 30 lao động, số tiền hơn 42,1 tỷ đồng.

Ở các vị trí thứ ba, thứ tư và thứ năm lần lượt là Công ty CP Trải nghiệm toàn cầu với 345 lao động, 38 tỷ đồng; Công ty TNHH Việt Thắng Jean là 19,6 tỷ đồng; Tổng Công ty Tư vấn thiết kế dầu khí – Công ty CP với 130 là 16,6 tỷ đồng.

Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình với 1.131 lao động, số tiền nợ BHXH là hơn 56,7 tỷ đồng, đứng đầu danh sách do Bảo hiểm xã hội TP.HCM công bố.

Ngoài ra, danh sách trên còn có nhiều cái tên nổi tiếng trong giới doanh nghiệp như Công ty CP Đầu tư Hoàng Phúc Quốc tế (15,7 tỷ đồng); Hưng Thịnh Land (hơn 10 tỷ đồng); Công ty CP Ba Huân (8,9 tỷ đồng); Công ty CP Tập đoàn Hưng Thịnh (7,7 tỷ đồng); Địa ốc Hoàng Quân (7,1 tỷ đồng); Danh Khôi (hơn 7 tỷ đồng); Công ty CP Tập đoàn Mai Linh (hơn 4,9 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp có hàng trăm lao động cũng đang rơi vào tình trạng chậm đóng BHXH, tạo áp lực lớn lên hệ thống an sinh xã hội như Công ty TNHH MTV Bệnh viện Phụ sản Mê Kông có 457 lao động với số tiền gần 5 tỷ đồng; Công ty TNHH Grand Legend Vina với 407 lao động, đơn vị này chậm đóng hơn 5,2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Trung tâm Thể dục thể Hình & Yoga California (California Fitness & Yoga) với 550 lao động cũng đang chậm đóng BHXH hơn 6,5 tỷ đồng.

Mức phạt trốn đóng bảo hiểm xã hội

Từ 1/7/2025, theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội và Điều 48b Luật Bảo hiểm y tế, thực hiện một trong các hành vi sau đây sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHYT (trừ trường hợp có lý do chính đáng theo quy định của Chính phủ).

- Không đăng ký hoặc đăng ký không đầy đủ số người phải tham gia BHXH bắt buộc, BHTN sau 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn quy định.

- Không lập danh sách hoặc lập danh sách không đầy đủ số người phải tham gia BHYT sau 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn quy định.

- Đăng ký tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc, BHTN thấp hơn quy định.

- Đăng ký tiền lương làm căn cứ đóng BHYT thấp hơn tiền lương quy định.

- Không đóng hoặc đóng không đầy đủ số tiền đã đăng ký BHXH bắt buộc, BHTN sau 60 ngày kể từ ngày đóng BHXH bắt buộc, BHTN chậm nhất và đã được cơ quan có thẩm quyền đôn đốc.

- Không đóng hoặc đóng không đầy đủ số tiền đã đăng ký BHYT sau 60 ngày kể từ ngày đóng BHYT chậm nhất và đã được cơ quan có thẩm quyền đôn đốc.

Theo quy định tại Điều 216 Bộ luật Hình sự: Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

1. Người nào có nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động mà gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng đầy đủ theo quy định từ 6 tháng trở lên thuộc một trong những trường hợp sau đây, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm:

a) Trốn đóng bảo hiểm từ 50 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng;

b) Trốn đóng bảo hiểm cho từ 10 người đến dưới 50 người lao động.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

a) Phạm tội 2 lần trở lên;

b) Trốn đóng bảo hiểm từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng;

c) Trốn đóng bảo hiểm cho từ 50 người đến dưới 200 người lao động;

d) Không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 1 Điều này.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm:

a) Trốn đóng bảo hiểm 1 tỷ đồng trở lên;

b) Trốn đóng bảo hiểm cho 200 người lao động trở lên;

c) Không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 2 Điều này.