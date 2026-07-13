Cô gái 21 tuổi mất liên lạc bí ẩn sau cuộc gọi từ khu vực cầu Đồng Nai

Sau cuộc gọi cho người thân và bạn bè vào đêm 10/7, cho biết đang ở khu vực cầu Đồng Nai, chị Nguyễn Hà Phương Dung bất ngờ mất liên lạc. Nhiều ngày tìm kiếm không có kết quả, gia đình đã trình báo công an nhờ hỗ trợ truy tìm tung tích.

Ngày 13/7, Công an xã An Phước (TP.Đồng Nai) phát thông báo tìm kiếm chị Nguyễn Hà Phương Dung (21 tuổi, ngụ xã An Phước), người đã mất liên lạc với gia đình nhiều ngày qua.

Theo thông tin từ gia đình, khoảng 22h ngày 10/7, chị Dung gọi điện cho người thân và bạn bè cho biết đang ở khu vực cầu Đồng Nai. Sau cuộc gọi, người thân nhiều lần gọi điện, nhắn tin nhưng không nhận được phản hồi từ chị Dung.

Gia đình sau đó tổ chức tìm kiếm tại nhiều nơi nhưng chưa có kết quả. Một ngày sau, gia đình trình báo Công an xã An Phước về việc chị Dung mất liên lạc, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm.

Thời điểm rời đi chị Dung mặc áo dài tay màu đen. Đến nay, gia đình và cơ quan chức năng vẫn chưa có thêm thông tin về chị. Hiện Công an đang phối hợp với các đơn vị liên quan để truy tìm tung tích của cô gái này.

Người dân có thông tin về chị Dung vui lòng liên hệ với Công an xã An Phước qua số điện thoại 02513.545.591.