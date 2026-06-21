Cơ quan Thuế thông báo: 180 người nộp thuế có tên trong danh sách sau sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh

Thuế thành phố Đà Nẵng công khai danh sách 180 người nộp thuế sẽ bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Ngày 19/6, Thuế thành phố Đà Nẵng đã công khai danh sách 180 người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và xuất nhập cảnh.

Thuế thành phố Đà Nẵng cho biết, 180 người nộp thuế trong danh sách công khai đều không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, đồng thời đang có khoản nợ thuế quá thời hạn nộp theo quy định của pháp luật.

Danh sách người nộp thuế sẽ bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh:

Ảnh: Thuế thành phố Đà Nẵng

Những trường hợp nào bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế theo quy định?

Theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 49/2025/NĐ-CP quy định về tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, tổ chức chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế, có 4 nhóm đối tượng thuộc diện xem xét tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế.

Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, có số tiền nợ từ 50 triệu đồng trở lên và quá hạn nộp trên 120 ngày sẽ bị xem xét áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, biện pháp này được áp dụng khi đơn vị bị cưỡng chế thi hành quyết định về thuế, có khoản nợ từ 500 triệu đồng trở lên và chậm nộp quá 120 ngày.

Nghị định cũng quy định áp dụng tạm hoãn xuất cảnh đối với các trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Cụ thể, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã đã ngừng hoạt động tại địa chỉ đăng ký, có nợ thuế quá hạn và chưa thực hiện nghĩa vụ sau 30 ngày kể từ khi nhận thông báo của cơ quan thuế sẽ thuộc diện bị áp dụng biện pháp này.

Ngoài ra, người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài trước khi rời Việt Nam nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế quá hạn cũng có thể bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Hình thức gửi Thông báo tạm hoãn xuất cảnh

Thông báo của cơ quan thuế được gửi đến người nộp thuế thông qua các hình thức:

- Tài khoản giao dịch thuế điện tử;

- Ứng dụng thuế điện tử eTax Mobile;

- Địa chỉ thư điện tử (email) đã đăng ký với cơ quan thuế;

- Hoặc được công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan thuế trong trường hợp không thể gửi bằng phương thức điện tử.