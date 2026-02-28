Cơ quan Thuế phát thông báo mới

Theo thông tin từ cơ quan Thuế tỉnh Tuyên Quang, thực tế cho thấy nhiều người nộp thuế vẫn còn lúng túng khi thực hiện các thủ tục thuế trên nhiều cổng thông tin điện tử khác nhau.

Nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thuận tiện hơn trong quá trình kê khai, nộp thuế cũng như tra cứu dữ liệu, Thuế tỉnh Tuyên Quang đã tổng hợp 6 cổng thông tin điện tử của ngành Thuế đang được sử dụng phổ biến hiện nay, giúp việc thực hiện nghĩa vụ tài chính trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Dưới đây là 6 cổng thông tin điện tử giúp người nộp thuế kê khai, nộp thuế hiện nay.

1. Thuế điện tử

Người nộp thuế truy cập vào trang: http://thuedientu.gdt.gov.vn để kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử và tra cứu tờ khai, nghĩa vụ thuế.

2. Hệ thống hóa đơn điện tử - chứng từ điện tử

Người nộp thuế truy cập vào trang: http://hoadondientu.gdt.gov.vn để đăng ký, phát hành, quản lý hóa đơn điện tử và tra cứu thông tin hóa đơn.

3. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thuế

Người nộp thuế truy cập vào trang: http://dichvucong.gdt.gov.vn để nộp hồ sơ thủ tục hành chính thuế online và tra cứu trạng thái xử lý hồ sơ.

4. Chuyên trang thuế hộ kinh doanh

Người nộp thuế truy cập vào trang: http://hotronnt.gdt.gov.vn để được hỗ trợ thông tin thuế hộ kinh doanh, hỏi đáp chính sách thuế 24/7 và tra cứu văn bản, hướng dẫn thuế.

5. Tra cứu thông tin người nộp thuế

Người nộp thuế truy cập vào trang: http://tracuunnt.gdt.gov.vn để tra cứu mã số thuế cá nhân và mã số thuế doanh nghiệp.

6. Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài

Nhà cung cấp nước ngoài truy cập vào trang: https://etaxvn.gdt.gov.vn

Bích Hường












