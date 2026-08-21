Cơ quan Thuế có thông báo quan trọng đến người dân

Người dân cần nhớ, Cơ quan Thuế không yêu cầu cung cấp OTP, mật khẩu hay thông tin ngân hàng qua điện thoại.

Thuế TP Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về tình trạng giả danh cơ quan thuế nhằm tiếp cận tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân để thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo cơ quan này, thời gian gần đây xuất hiện các trường hợp đối tượng mạo danh cơ quan thuế gọi điện, gửi thư mời hoặc giấy mời làm việc, sau đó đưa ra các yêu cầu liên quan đến thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch tài chính.

(Ảnh minh hoạ: Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ)

Để hạn chế nguy cơ bị lợi dụng, Thuế TP Hà Nội khuyến cáo người nộp thuế chủ động nhận diện các dấu hiệu bất thường khi truy cập website, tiếp nhận thông tin qua mạng xã hội hoặc nhận các văn bản liên quan đến nghĩa vụ thuế.

Cảnh giác với website có tên miền gần giống

Theo Thuế TP Hà Nội, một trong những thủ đoạn phổ biến là lập website có giao diện tương tự Cổng thông tin điện tử của ngành Thuế, từ đó khiến người dùng nhầm lẫn với trang chính thức.

Người nộp thuế có thể kiểm tra địa chỉ website trước khi đăng nhập hoặc cung cấp thông tin. Các website chính thức của cơ quan thuế sử dụng tên miền gdt.gov.vn, đồng thời được bảo mật bằng chứng chỉ SSL và có chứng nhận Tín nhiệm mạng do Trung tâm An ninh mạng Quốc gia (NCA) cấp.

Một số địa chỉ chính thức gồm thuedientu.gdt.gov.vn, canhan.gdt.gov.vn, tracuunnt.gdt.gov.vn, dichvucong.gdt.gov.vn và hanoi.gdt.gov.vn.

Trong khi đó, website giả mạo thường sử dụng tên miền gần giống trang thật nhưng có sự thay đổi nhỏ như thêm, bớt hoặc thay thế ký tự. Một số trang có thể sử dụng các tên miền như .com, .net, .org, .site, .cc, .xyz hoặc những biến thể tương tự.

Đáng chú ý, các website này thường yêu cầu người dùng nhập thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc dữ liệu bảo mật mà không đưa ra lý do phù hợp.

Người nộp thuế cũng được khuyến cáo kiểm tra biểu tượng khóa bảo mật và địa chỉ bắt đầu bằng https:// trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nào. Tuy nhiên, việc một website có HTTPS không đồng nghĩa đó chắc chắn là website chính thức, do đó cần đối chiếu cả tên miền.

Cơ quan thuế không yêu cầu cung cấp OTP qua điện thoại

Không chỉ lập website giả, các đối tượng còn sử dụng tài khoản mạng xã hội để mạo danh cán bộ thuế, tiếp cận người nộp thuế và tạo áp lực tâm lý.

Thuế TP Hà Nội khẳng định cơ quan thuế không yêu cầu người nộp thuế cung cấp các thông tin bảo mật cá nhân qua điện thoại hoặc tin nhắn. Những dữ liệu này bao gồm số định danh cá nhân, số CCCD, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu truy cập và mã xác thực OTP.

Cơ quan thuế cũng không yêu cầu người nộp thuế chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc tài khoản trung gian để giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nghĩa vụ thuế.

Do đó, khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn hoặc lời mời kết bạn từ tài khoản tự xưng là cán bộ thuế, người dân cần đặc biệt thận trọng, nhất là khi đối phương yêu cầu cung cấp thông tin bảo mật hoặc thực hiện giao dịch tài chính.

Đối với các kênh mạng xã hội, Thuế TP Hà Nội cho biết các tài khoản chính thức trên Facebook, TikTok, YouTube và Zalo đều sử dụng tên Thuế thành phố Hà Nội. Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin tài khoản trước khi trao đổi hoặc thực hiện theo bất kỳ hướng dẫn nào.

Kiểm tra kỹ giấy mời, thông báo trước khi làm theo

Một hình thức khác được cơ quan thuế cảnh báo là giả mạo giấy mời, thư ngỏ hoặc thông báo liên quan đến nghĩa vụ thuế nhằm khiến người nhận thực hiện theo yêu cầu của đối tượng lừa đảo.

Theo Thuế TP Hà Nội, các thông báo chính thức được gửi qua những kênh của cơ quan thuế như ứng dụng eTaxMobile, Cổng dịch vụ công tại dichvucong.gdt.gov.vn, Trang thuế điện tử tại thuedientu.gdt.gov.vn hoặc email công vụ có đuôi @gdt.gov.vn.

Với văn bản gửi qua đường bưu chính, thư chính thức được gửi từ địa chỉ trụ sở cơ quan thuế đến đúng địa chỉ đăng ký của người nộp thuế. Bao bì thư có logo của ngành Thuế và thông tin định danh của cơ quan thuế quản lý.

Cơ quan thuế khuyến cáo người dân không thực hiện theo các yêu cầu xuất hiện trong giấy mời hoặc thông báo được gửi từ những nguồn không nằm trong hệ thống kênh chính thức.

Khi nhận được thông tin đáng ngờ, người nộp thuế có thể chủ động truy cập các kênh dịch vụ công để kiểm tra, liên hệ đường dây nóng chính thức của cơ quan thuế hoặc đến trực tiếp cơ quan thuế quản lý để xác minh.

Thuế TP Hà Nội cũng đề nghị người nộp thuế duy trì thói quen kiểm tra, đối chiếu nguồn thông tin trước khi cung cấp dữ liệu hoặc thực hiện giao dịch tài chính. Trường hợp phát hiện dấu hiệu giả mạo, người dân cần thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan công an để được hướng dẫn, xử lý.

Theo Thuế thành phố Hà Nội