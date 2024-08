Go Min Si là một trong những nữ diễn viên thế hệ 9X đang tiến lên vô cùng mạnh mẽ những năm qua. Mỹ nhân sinh năm 1995 gây ấn tượng mạnh mẽ trên màn ảnh Hàn với những vai diễn có sức nặng trong các tác phẩm như Youth Of May, Sweet Home... Không chỉ có kỹ năng diễn xuất tài tình, Go Min Si còn sở hữu ngoại hình nổi bật với gương mặt đa màu sắc, giúp bản thân dễ dàng phù hợp với các dạng vai lẫn phong cách hình ảnh khác biệt.

Kiểu tóc bob khó nhằn trong những bộ phim gần đây được Go Min Si "cân đẹp", mỗi lần cô nàng lại mang đến 1 màu sắc khác nhau, khi thì quyến rũ ma mị, đôi lúc lại rất nhẹ nhàng thuần khiết.

Với mái tóc đen dài cũng thế, mỹ nhân 29 tuổi có thể mang đến những hình tượng tương phản đối lập, sang chảnh bí ẩn hay dịu dàng như cô bạn gái nhà bên.

Mới đây khi trình làng bộ phim kinh dị mới, nữ diễn viên được mệnh danh là "con cưng Netflix" bất ngờ gây sốt nhờ tạo hình đẹp ma mị, với mái tóc bob và những biểu cảm tinh quái. Mặc cho tác phẩm này hiện không được lòng nhiều người yêu phim, thế nhưng Go Min Si vẫn băng băng chiếm trọn trái tim khán giả với sức hút độc đáo của riêng mình.

Hình tượng ác nữ mới của Go Min Si trong series phim "The Frog" vừa lên sóng khiến dân tình "ám ảnh" (Nguồn: TikTok yosooshu)

Vẻ ngoài sang chảnh, sexy với những biểu cảm quái gở của cô nàng là thứ khiến người xem không thể rời mắt.

Nhờ ngoại hình "tắc kè hoa" cùng khả năng hòa hợp với nhiều phong cách 1 cách đáng gờm, Go Min Si là viên ngọc quý của ngành thời trang và quảng cáo với bảo chứng là loạt thương hiệu trải dài mà cô nàng đang cộng tác. Riêng với mảng thời trang xa xỉ, đếm "sương sương" những tên tuổi mà nữ diễn viên này từng bắt tay có thể kể đến như: Chanel, Dior, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Givenchy, Maison Margiela, Alexander McQueen...



Theo một thống kê vào tháng 6/2024, Go Min Si còn là cái tên nằm trong Top 6 nữ nghệ sĩ sở hữu số lượng quảng cáo nhiều nhất Hàn Quốc. Đáng chú ý, cô gái từng xuất thân là nhân viên tổ chức tiệc cưới còn bất ngờ vượt qua những mỹ nữ hot hit như Jennie hay Han So Hee với cách biệt 4 bản hợp đồng.

Có thể nói, Go Min Si là cô nàng sở hữu tài nguyên thời trang hàng đầu trong lứa diễn viên cùng thế hệ. Sự tiếp xúc đa dạng với các luxury brand như hiện tại hứa hẹn 1 tương lai rộng mở cho nữ diễn viên.

Với chiều cao 1,65m, Go Min Si có thân hình thon gọn và mảnh mai, tuy nhiên với công việc diễn viên, cô thường xuyên phải điều chỉnh body sao cho phù hợp với các loại vai. Người đẹp từng nổi tiếng với câu chuyện "phá dáng" khi tăng giảm liền tù tì 14kg. Cụ thể, Go Min Si cần tăng lên mức 58kg cho một vai diễn, ngay sau đó cô phải cấp tốc quay về thể trạng 44kg cho bộ phim tiếp theo. Bí quyết được mỹ nhân này tiết lộ là chế độ vận động thường xuyên cùng các bộ môn thể thao dẻo dai như: ballet, yoga, pilates.

Thân hình gợi cảm, khỏe khoắn của Go Min Si giúp cô trở thành người đại diện cho những nhãn hàng đa dạng từ thời trang, làm đẹp đến thực phẩm, nước uống...

Với thời trang cá nhân, không ngoại lệ, nữ chính Youth Of May cũng là tuýp người "nhạc nào cũng nhảy" với gu thẩm mỹ xịn sò. Go Min Si thường đan xen giữa style casual năng động với phong cách mơ mộng như 1 nàng thơ trong những phối đồ có màu sắc trang nhã.