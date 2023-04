Có người nhắc lốp sau cán phải đinh, tài xế bước ra ngoài xem xét rồi hoảng hốt khi quay lại xe

Với tình hình tội phạm gia tăng như hiện nay, bạn phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ, từ mạng xã hội cho tới ngoài đời thực, hết bị lừa chuyển tiền qua mạng, cho đến cài nhầm ứng dụng chứa mã độc khiến tiền trong tài khoản bỗng chốc "bay hơi", hoặc thậm chí là sự lừa dối được ngụy trang trong những hành động tưởng như rất thiện chí như trong câu chuyện dưới đây.

Tưởng được nhắc nhở, hóa ra tài xế mất tiền oan

Mới đây, một người đàn ông có tuổi ở Malaysia vì mất cảnh giác nên đã trở thành nạn nhân của một băng nhóm lừa đảo.

Tờ World Of Buzz dẫn thông tin từ tờ China Press cho biết, sự việc mới xảy ra sáng hôm 15/4 vừa qua ở thành phố Tawau, bang Sabah của Malaysia. Theo hình ảnh do camera an ninh ghi lại, trên một con phố đông người qua lại đối diện nhà hát Empress, tài xế một chiếc xe bán tải đang ngồi trong ô tô thì có một người đàn ông đeo khẩu trang đen tiến lại.

Người đàn ông đeo khẩu trang đen nói bánh sau cán phải đinh, tài xế đã lập tức xuống xe.

Ông Jasmin Hussin, cảnh sát trưởng của thành phố Tawau cho biết, người đàn ông thông báo cho tài xế 57 tuổi rằng lốp sau của ông ta đã cán phải đinh. Không nghi ngờ gì, tài xế đã lập tức xuống xe kiểm tra lốp mà quên khóa ngay cửa xe.

Trong lúc này, đồng bọn của hắn đã mở cửa xe bên kia và lấy đi chiếc túi.

Và trong khi còn mải xem xét lốp xe, nạn nhân không ngờ rằng có 1 người đàn ông khác đã tiến lại gần chiếc xe ở phía bên kia, mở cửa xe và lấy luôn chiếc túi bên trong. Ngay sau đó, tên trộm này cùng với người đàn ông đeo khẩu trang đen đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường, trong khi tài xế vẫn đang lúi húi kiểm tra lốp xe.

Đến khi quay lại xe, nạn nhân thấy chiếc túi của mình biến mất thì mới hoảng hốt tìm kiếm xung quanh và hiểu ra vấn đề. Được biết, tài xế khai với cảnh sát rằng trong túi của ông ta có khoảng 300 Ringgit tiền mặt (tương đương khoảng 1,5 triệu VNĐ) cùng các loại thẻ ngân hàng.

Tài xế hoảng hốt khi quay lại xe và phát hiện mất tài sản.

Trong khi đó, cảnh sát tuyên bố đang điều tra vụ việc và hy vọng thủ phạm sẽ sớm bị tóm gọn. Đây cũng là một bài học cảnh giác để chúng ta lưu ý rút kinh nghiệm, để không bị mắc bẫy của những kẻ bất lương.

Có người nhắc lốp sau cán phải đinh, tài xế ra kiểm tra rồi bàng hoàng phát hiện hóa ra đây chỉ là chiêu trò lừa đảo.

Lưu ý an toàn cho các tài xế

Ngoài việc thông báo xe ô tô của bạn gặp vấn đề, những tên tội phạm còn có các thủ đoạn khác gây xao nhãng chủ xe ví dụ như chiếu đèn pha vào mắt tài xế, khiến họ bị lóa, không nhìn thấy gì, nếu tài xế không khóa xe thì chúng sẽ tiếp cận bằng cách mở cửa xe để khống chế người ngồi trong đó rồi cướp xe, tệ hơn nữa là bắt cóc luôn những người trong xe.

(Ảnh minh họa)

Sở Cảnh sát thành phố Rock Hill, bang Nam Carolina, Mỹ đã từng xác nhận có một phụ nữ từng gặp phải tình trạng này vào năm 2017. Song may mắn là vì cô có khóa cửa xe và sau đó lái đi luôn nên những tên cướp đã không thể thực hiện âm mưu của mình.

Ngoài ra, còn có một mánh khác mà những kẻ bất lương sử dụng, đó là kẹp một chiếc chai nhựa vào khoảng trống giữa bánh xe và thân xe, khi tài xế chuẩn bị lái xe đi sẽ nghe thấy tiếng động lạ phát ra. Theo phản xạ, họ sẽ đi xuống xe để xem xét mà không chú ý khóa cửa. Lợi dụng lúc này, kẻ gian sẽ lẻn vào xe lấy đi tài sản có giá trị như ví tiền, điện thoại ở trong xe, thậm chí là lái xe đi luôn.

(Ảnh minh họa)

Theo các chuyên gia, các tài xế ô tô cần chú ý những điều sau để không gặp phải tình huống như trên:

- Khi có ai đó nói xe gặp vấn đề hoặc nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ xe của mình, hãy lập tức cảnh giác, bình tĩnh xem xét và đánh giá vấn đề, không để kẻ gian đánh lạc hướng, nếu thấy đáng nghi thì hãy lập tức khóa cửa xe rồi lái đi chỗ khác.

- Nếu cảm thấy đủ an toàn để ra ngoài kiểm tra thì tài xế cũng đừng quên khóa cửa xe, tránh để kẻ gian lẻn lên xe.

- Khi đi xe hãy tập thói quen luôn khóa cửa xe để không chỉ đảm bảo an toàn cho người ngồi trong xe, nhất là trẻ em, mà còn để phòng ngừa tình huống có kẻ gian bất ngờ đột nhập.