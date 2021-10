May mắn cỡ này, Song Ji Hyo thành thần được rồi! Thắng cả trò chỉ có 0,7% cơ hội, lật ngược số phận “thánh nhọ” Kwang Soo

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, tinh thần dũng cảm, biểu cảm đáng yêu, Song Ji Hyo suốt 11 năm nay luôn là cây hút fan đình đám nhất nhì của Running Man. Không chỉ vậy, "Át chủ bài" còn nổi tiếng với biệt danh "thần may mắn" với những pha trổ tài khoe "tay vàng" khiến người xem trầm trồ.



Dưới đây là những khoảnh khắc xuất thần thể hiện độ may mắn hiếm có của mỹ nhân Running Man. Đặc biệt, có những khoảnh khắc "Mợ ngố" chiến thắng vang dội ngay cả khi tỉ lệ thắng của trò chơi chưa tới 1%. Vận may của Song Ji Hyo còn át luôn cả số phận không may của "thánh nhọ" Lee Kwang Soo, bộ đôi nhờ đó mà dễ dàng chiến thắng.

"Át chủ bài" Song Ji Hyo từ lâu đã được mệnh danh là "bàn tay vàng" vì khả năng sờ đâu cũng trúng vàng, dù là xác suất nhỏ nhất, kết đôi với thành viên nào cũng thắng

Cô dễ dàng chiến thắng giữa “rừng” thành viên nam và khách mời BIGBANG

Từ những trò chơi đơn giản như kéo - búa - bao...

... cho đến trò hải tặc với tỉ lệ 1/8, thần may mắn luôn gọi tên Song Ji Hyo

Không chỉ cho bản thân, độ may mắn thượng thừa của Song Ji Hyo còn "cân" luôn cả thành viên "tay thối" Lee Kwang Soo. Nhờ đó, cặp đôi dễ dàng giành chiến thắng

Kim Jong Kook vốn thuộc đội "tay vàng", nay lại chung đội với "Át chủ bài" thì đương nhiên gấp đôi may mắn

Cả hai đã chiến thắng với tỉ lệ không tưởng khi là đội có số thẻ tên ít nhất trên vòng quay khổng lồ. Quả thật thần may mắn đã mỉm cười với Kim Jong Kook - Song Ji Hyo

Khi "Người năng lực" và "Át chủ bài" đối đầu, xét về may mắn thì không ai là đối thủ của Song Ji Hyo

Đương nhiên về lựa chọn ngẫu nhiên cũng không làm khó bóng hồng Running Man

Còn nhớ khi chơi trò Đá cuội, người chơi lần lượt phải đoán đúng con số trên tay các thành viên, Song Ji Hyo người duy nhất đã đoán trúng số đá cả 3 ván, đạt tỉ lệ tuyệt đối 100%

Trò đập trứng sống như một biểu tượng của Running Man. Lần 1...

... lần 2...

... liên tiếp 3 lần Song Ji Hyo chọn được trứng luộc, khiến các thành viên phải nghi ngờ vì độ may mắn đến kinh ngạc của cô

Tuy nhiên khi "thành nhọ" ra tay thì không ai còn thắc mắc nữa

Chơi trò trọn 1 trong 20 ô, Song Ji Hyo cũng thắng ngay số tiền lớn nhất chỉ sau lần đầu chọn

Nữ diễn viên dễ dàng lựa chọn tấm thẻ để đem về chiến thắng cho đội Running Man

Nữ thần may mắn cũng có khả năng câu được con cá hiếm duy nhất trong bể với tỉ lệ 1/2000

Chính nhờ sự may mắn xuất thần của Song Ji Hyo mà cả "tập đoàn" Running Man nhiều lần được nhờ. Khi phải thoát khỏi nhà tù, các thành viên đã chơi trò hải tặc và sự may mắn của nữ diễn viên đã giải cứu cả đội

Trong tập mới nhất, các thành viên Running Man và khách mời sẽ chia làm 2 đội và đi qua một cây cầu dài. Cầu được chia làm đôi với một nửa là nền gỗ, một nửa là nền xốp, nếu chọn phải xốp sẽ rơi xuống và bị loại

"Mợ ngố" Song Ji Hyo đã gây sốc cho toàn bộ ekip Running Man khi chọn đúng ô gỗ đến 7 lần. Ngay cả tổ chế tác cũng phải kinh ngạc khi nữ diễn viên đã chọn đúng gần hết các ô gỗ và chỉ rơi ở ô thứ 8. Tỉ lệ chọn đúng liên tiếp như vậy chỉ là 0,7%, một con số vô cùng nhỏ

Không chỉ khán giả, các thành viên và nhân viên cũng ngỡ ngàng với tình huống bất ngờ này. Không ai có thể ngờ được một mình Ji Hyo lại đi xa đến thế

Chứng kiến vô số khoảnh khắc xuất thần của "Mợ ngố" suốt 11 năm qua, nhiều netizen thậm chí còn khuyên cô nên dùng may mắn để mua xổ số. Quả thực "Át chủ bài" Song Ji Hyo chính là biểu tượng may mắn huyền thoại của Running Man!

Nguồn: SBS