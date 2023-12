Có một nơi tại Việt Nam biến tiêm vắc xin thành trải nghiệm thật vui!

Nhiều người cho biết đến VNVC tiêm vắc xin không chỉ an tâm về tính an toàn của vắc xin và quy trình tiêm chủng, mà còn nhận được sự chia sẻ như chính những người thân trong gia đình của mình.



"Nếu có, chị sẽ cho VNVC ngàn sao"

Hoàng Thị Trà, điều dưỡng 24 tuổi, đang làm việc tại VNVC Long Thành (Đồng Nai) nhớ mãi vị khách nữ đặc biệt có cùng ngày sinh với mình đến tiêm vắc xin dại. Nhận thấy chị khá dè dặt, căng thẳng, Trà không vội thực hiện mũi tiêm mà trò chuyện để chị đỡ lo lắng hơn.

Kiểm tra thông tin, Trà vui vẻ nói với vị khách: "Hai chị em mình sinh nhật cùng ngày đấy chị ạ". Nghe xong, vị khách cũng cởi mở hơn và chia sẻ: "Chị sợ tiêm lắm em ạ. Trước khi đến đây, chị không biết liệu mọi người có dễ tính và tiêm nhẹ nhàng cho chị không. Nhưng giờ thì chị đỡ lo lắng hơn rồi".

Điều dưỡng VNVC thao tác tiêm cho trẻ (Ảnh: Mộc Thảo)

Khi Trà tiêm xong, dường như không biết mũi tiêm đã kết thúc, chị bất ngờ hỏi lại: "Em tiêm xong rồi hả? Trời ạ! Em tiêm nhẹ mà không hề đau luôn!". Trước khi nghe dặn dò và rời phòng tiêm, chị còn nắm lấy tay Trà và cảm ơn: "Bên em có khu vực để đánh giá dịch vụ không? Nếu có, chị sẽ cho VNVC ngàn sao!" khiến Trà vừa vui vừa tự hào.

"Tiêm không đau tí nào"

Tiêm nhiều lần rồi thân thuộc với khách là trải nghiệm của Nguyễn Thị Hà, điều dưỡng tiêm chủng tại VNVC Vinh (Nghệ An). Khi đang tiêm vắc xin uốn ván cách đây 4 năm, một khách hàng nữ chia sẻ niềm vui với Hà đang mang thai con đầu lòng nhờ thụ tinh nhân tạo (IVF) sau 5 năm mòn mỏi chờ đợi. Hà vẫn thao tác như mọi ngày nhưng nhận được lời khen từ chị là "tiêm không đau tí nào". Các mũi tiêm của con gái đầu lòng trùng hợp chủ yếu đều được Hà tiêm. "Chém mồm (trộm vía) tiêm về lần mô (nào) em cũng không sốt, không ốm, khoẻ ru em à!", Hà nhớ mãi những lời khen nho nhỏ của chị khách.

Hà tại Trung tâm tiêm chủng VNVC Vinh (Nghệ An) (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Vào năm 2021, khi Nghệ An có nhiều ca mắc viêm màng não do não mô cầu, gặp Hà, chị kể chuyện nơi chung cư của chị cũng có mấy bé mắc bệnh phải nhập viện. Dù lo lắng nhưng may là con gái đầu lòng đã được tiêm chủng đúng lịch đủ mũi nên chị cũng đỡ lo phần nào.

Bẵng đi một thời gian, khi đa số mũi tiêm cho con đã hoàn thành, Hà không gặp chị nữa. Một ngày gần đây, khi Hà đang cân đo cho khách thì có người vỗ vai từ phía sau. Hà ngoảnh lại thì bắt gặp nụ cười tươi cùng chiếc bụng bầu của chị.

"Chị khoe đợt này có thai tự nhiên là một bé trai. Nhìn thấy chị vui cười khi kể chuyện mà mình cũng cảm thấy mừng lây cho chị. Nghề điều dưỡng tiêm chủng không cần gì cao sang, chỉ cần những lời động viên nho nhỏ, phản hồi tích cực cũng khiến một ngày của tụi mình trở nên trọn vẹn, ý nghĩa rồi", Hà chia sẻ.

Khách hàng luôn được theo dõi 30 phút sau tiêm tại VNVC và hướng dẫn tự theo dõi sau 24-48 giờ tại nhà nhằm kịp thời xử trí nếu xảy ra các phản ứng bất thường (Ảnh: Mộc Thảo)

Người bà "tân tiến"

Hằng ngày, thực hiện hàng trăm mũi tiêm, các điều dưỡng cũng là người chứng kiến và "cuốn" theo những mảnh đời vui buồn của khách hàng. Bạn Bùi Thị Vũ Vy, 26 tuổi, điều dưỡng tại VNVC Cần Thơ kể lại câu chuyện khiến mình xúc động.

Lần đó, một bà cụ lớn tuổi ẵm cháu gái 9 tháng vào phòng tiêm. Nghĩ mẹ bé đang nhờ người bà trông hộ bé, chưa vào phòng tiêm nên Vy nhờ bà cụ mời mẹ bé vào để dặn dò thêm cho người nhà. Nhưng đến đây, bà mới kể, con gái bà mất khi vừa hạ sinh cháu gái. Theo lời bà kể, lúc vừa mở cửa phòng sinh, bà ẵm em qua phòng hồi sức thì cũng là lúc mẹ em được đưa qua nhà tang lễ.

Tại VNVC, các nhân viên đều mong muốn mang đến trải nghiệm tiêm chủng thật vui, ý nghĩa cho khách hàng (Ảnh: Mộc Thảo)

Thực hiện thao tác tiêm cho bé gái mà Vy không khỏi bùi ngùi. Phòng tiêm lúc này cũng có một bé trai trạc tuổi bé gái nhưng được mẹ ôm ấp, vỗ về. Dường như cảm nhận được sự thiệt thòi của mình nên tiêm xong, bé gái không hề khóc.

"Mình cảm thấy buồn thay cho số phận của bé nhưng bù lại bé có một người bà thương yêu bé một cách rất tân tiến, khoa học, tiêm không sót cho bé mũi nào. Hy vọng, những mũi vắc xin mình tiêm sẽ là hành trang, bảo vệ bé khám phá thế giới phía trước", Vy tâm sự.

Điều dưỡng VNVC luôn trực sẵn ở các quầy, hỗ trợ cân đo cho trẻ trước khi tiêm chủng (Ảnh: Mộc Thảo)

Vy, Hà và Trà là 3 trong số hơn 6.000 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế tại gần 150 trung tâm tiêm chủng VNVC trên khắp cả nước đang hàng ngày thầm lặng thực hiện hàng ngàn mũi tiêm an toàn, bảo vệ sức khỏe của người dân và thế hệ tương lai. Nhẹ nhàng trao đổi giúp người tiêm giải tỏa áp lực, tiêm thật nhẹ, thật êm để trải nghiệm tiêm chủng thật vui, ý nghĩa là điều mà mỗi điều dưỡng VNVC đều mong muốn mang đến mỗi ngày cho khách hàng.