"Cố lắm 1 tháng chỉ kiếm được 35 triệu" - trăn trở vì "kém cỏi" của người đàn ông 33 tuổi

Nhắc đến câu chuyện đi làm kiếm tiền, có một sự thật mà đôi khi chúng ta thường lảng tránh: Áp lực đồng trang lứa (Peer Pressure). Nhìn bạn bè, người quen chạc tuổi mình mà chức cao hơn mình, thu nhập cũng gấp đôi gấp 3 mình, cảm giác chạnh lòng là điều dễ hiểu.

Mới đây trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, một người đàn ông - một người chồng 33 tuổi cũng trải lòng về tình cảnh tương tự.

Anh viết: “Thấy mọi người thu nhập 70-100 triệu 1 tháng, mình thật sự ngưỡng mộ.

Mình 33 tuổi, năng lực bình thường, gia cảnh bình thường, thu nhập cũng bình thường nốt, cố gắng lắm 1 tháng cũng chỉ kiếm đươc 35 triệu. Mà con số ấy đánh đổi bằng việc đi làm xa quê 100km, vợ con ở nhà tự lo liệu, trông nhau. Mẹ mình còn đang bị Alzheimer, vợ mình vừa phải chăm con nhỏ 5 tuổi, vừa phải chăm cả mẹ 3 năm nay. Nhiều lúc mình cũng cố gắng đêm hôm mà thu nhập không tăng lên được thêm, thấy bản thân kém cỏi quá. Thi thoảng mở camera xem ở nhà thế nào mà thấy thương vợ quá. Lúc nào cũng tất bật công việc, gia đình.

Giờ mình tính về quê làm, ở gần vợ đỡ đần vợ, cũng tiện chăm sóc mẹ. Nhưng về quê thì thu nhập chắc chỉ còn 15-16 triệu thôi. Mong mọi người cho mình xin lời khuyên ”.

Trong phần bình luận của bài đăng, tất cả mọi người đều dành lời động viên và đồng tình rằng: 35 triệu không phải là mức thu nhập “bình thường” ở thời điểm này, có thể không hẳn là cao nhưng chí ít cũng không đến mức “kém cỏi” như người chồng đang nghĩ.

“Đọc mà thương cả bạn lẫn vợ bạn. Chồng làm xa chắc cũng nhớ vợ con, lo lắng cho mẹ già mà vợ ở nhà thì chắc cũng nhiều lúc kiệt sức vì trách nhiệm làm mẹ, làm vợ, làm dâu. Nên thôi cứ bàn bạc với nhau, thu nhập giảm chút mà được gần vợ con với chăm được mẹ thì vẫn hơn” - Một người bày tỏ.

“Đàn ông biết thương vợ, biết lo cho gia đình là tốt rồi bác ạ. Đừng tự ti mà đánh giá thấp bản thân, 35 triệu có thể không phải mức thu nhập cao nhưng cũng không thể gọi là kém cỏi được. Yêu vợ thương con mà chấp nhận làm xa nhà 100km thì cũng là sự đánh đổi lớn lắm chứ, nên đừng hà khắc với bản thân quá bác ạ” - Một người động viên.

“Chuyện nên về quê hay cố gắng làm xa vài năm nữa thì vợ chồng cứ bàn bạc với nhau, thấy hợp lý ổn thỏa là được. Về quê lương 15-16 triệu nghĩa là giảm tận hơn 57%, còn con nhỏ với mẹ già ốm yếu thì phải tính toán kỹ chuyện tài chính. Dù sao cũng chúc bạn chân cứng đá mềm” - Một người khác khuyên.

“35 triệu đưa vợ 28 triệu, còn mình đàn ông gắng sống giản dị, 7 triệu là đủ thoải mái rồi. Tiền gửi về nên động viên vợ thuê 1 người giúp việc để đỡ đần, còn bạn cứ cố làm xa thêm 1-2 năm nữa. Mình nghĩ vậy thì hơn, 33 tuổi bảo trẻ thì không hẳn mà già cũng chẳng phải, còn cố được thì cứ cố. Vì mẹ già cần tiền thuốc men, con 5 tuổi là cũng sắp đến tuổi đi học rồi cũng cần nhiều khoản phải chi lắm nếu muốn cho con điều kiện tốt nhất” - Một người bày tỏ.

3 điều cần tính toán kỹ trước khi quyết định bỏ phố về quê

1. Nguồn thu nhập sau khi về quê sẽ đến từ đâu?

Trước khi quyết định về quê, điều đầu tiên cần tính toán là mình sẽ sống bằng nguồn thu nhập nào. Ở thành phố nếu có công việc ổn định, cơ hội phát triển và mức lương tốt, quyết định bỏ phố về quê càng cần cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Bởi khi về quê, nhiều người nghĩ chi phí thấp hơn nên áp lực tiền bạc sẽ giảm, nhưng thực tế không phải lúc nào cũng vậy.

Nếu chưa có kế hoạch kiếm tiền rõ ràng như làm việc từ xa, kinh doanh nhỏ, tiếp quản công việc gia đình hay làm trong các doanh nghiệp địa phương, thì quyết định về quê rất dễ dẫn tới tình trạng thu nhập bấp bênh, thành ra áp lực tài chính.

Điều quan trọng không phải là kiếm được nhiều hay ít, mà là dòng tiền phải đủ ổn định để trang trải cuộc sống lâu dài. Vì vậy trước khi bỏ phố về quê, nên tự hỏi: Thu nhập của mình sẽ đến từ đâu, có duy trì được ít nhất vài năm hay không, và nếu kế hoạch đầu tiên không thành công thì phương án dự phòng là gì.

2. Khoản tích lũy hiện có đủ để tạo “vùng đệm” tài chính hay không?

Thực tế, giai đoạn chuyển đổi công việc và lối sống thường kéo dài vài tháng, thậm chí cả năm. Trong khoảng thời gian này, thu nhập có thể giảm đáng kể hoặc chưa ổn định. Vì vậy, việc có một khoản tích lũy đủ lớn sẽ giúp giảm áp lực tài chính và cho phép bản thân thử nghiệm những hướng đi mới mà không phải quá lo lắng.

Khoản “vùng đệm” này thường nên đủ cho ít nhất 6-12 tháng chi tiêu cơ bản, bao gồm sinh hoạt, y tế, các chi phí phát sinh và cả khoản đầu tư ban đầu nếu định kinh doanh. Khi có sự chuẩn bị tài chính rõ ràng, quyết định về quê sẽ bớt cảm tính và trở thành một lựa chọn có tính toán, thay vì một bước đi vội vàng chỉ dựa trên cảm xúc muốn thay đổi cuộc sống.

3. Việc về quê có phù hợp với định hướng sự nghiệp dài hạn không?

Ngoài câu chuyện tiền bạc trước mắt, một yếu tố quan trọng khác là con đường sự nghiệp và định hướng cuộc sống trong vài năm tới.

Ở thành phố, nhiều ngành nghề có môi trường phát triển, mạng lưới quan hệ và cơ hội học hỏi lớn hơn. Khi chuyển về quê, một số cơ hội đó có thể thu hẹp lại, đặc biệt với những lĩnh vực phụ thuộc vào hệ sinh thái doanh nghiệp hoặc thị trường lớn. Vì vậy, cần suy nghĩ xem quyết định này có phù hợp với định hướng lâu dài của bản thân hay không.

Điều quan trọng là xác định rõ mình muốn gì trong 5-10 năm tới: ưu tiên sự ổn định và chất lượng sống, hay ưu tiên tốc độ phát triển nghề nghiệp. Khi trả lời được câu hỏi đó, quyết định “bỏ phố về quê” sẽ trở nên rõ ràng và hợp lý hơn.