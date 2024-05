Cơ hội để Selena Gomez xóa sạch cái tiếng dựa hơi Justin Bieber

Từ khi bước vào làng giải trí, Selena Gomez đã trở thành tâm điểm của giới truyền thông quốc tế. Đến nay, cô vẫn giữ thành tích sao nữ nhiều người theo dõi nhất trên mạng xã hội Instagram dù không còn hoạt động quá rầm rộ nhiều năm gần đây. Trong mắt công chúng, cô được nhớ đến với những mối tình tốn giấy mực cùng Justin Bieber, The Weeknd… hay câu chuyện mắc căn bệnh lupus ban đỏ quái ác. Cũng vì vậy, đôi khi, có một số ý kiến cho rằng sự nổi tiếng của ngôi sao chủ yếu đến từ những ồn ào bên lề này thay vì tài năng và thành tựu trong sự nghiệp.

Cơ hội để xóa sạch điều tiếng dựa hơi Justin Bieber

Không thể phủ nhận, mối tình với Justin Bieber là một cột mốc quan trọng trong cả sự nghiệp và cuộc đời của Selena Gomez. Họ đến với nhau khi cả 2 đang ở đỉnh cao sự nghiệp, tạo ra cú bùng nổ truyền thông không tưởng lúc đó. Nhiều người thậm chí còn so sánh chuyện tình này gây chú ý không kém gì cuộc hôn nhân giữa Brad Pitt và Angelina Jolie.

Đến nay, những câu chuyện ồn ào bên lề giữa Selena Gomez và Justin Bieber vẫn chưa chấm dứt dù cả 2 đã không còn liên quan đến nhau trong nhiều năm. Sau khi mọi chuyện đổ vỡ, công chúng vẫn thường chỉ quan tâm tới những tình tiết mới từ mối quan hệ vốn đã chính thức chấm dứt từ lâu này thay vì các tác phẩm mới của cả 2. Cuối năm 2019, Selena Gomez có màn tái xuất với đĩa đơn Lose You To Love Me sau quãng thời gian dài chống trả với bệnh tật. Nội dung ca khúc lấy cảm hứng từ chính mối tình giữa cô và Bieber, thu hút đông đảo sự chú ý của khán giả và giúp nữ ca sĩ lần đầu có bản hit đứng đầu BXH Billboard Hot 100. Tuy nhiên, thành tích này phần nào bị lu mờ khi một số netizen cho rằng Selena Gomez sau nhiều năm vẫn phải bám vào bạn trai cũ để tạo dấu ấn trong sự nghiệp. Có thể nói, cái tên Justin Bieber như một "bóng ma" ám ảnh sự nghiệp của nữ ca sĩ nhiều năm qua.

Sáng tác Lose You To Love Me giúp Selena Gomez có bản hit top 1 Billboard đầu tiên trong sự nghiệp nhưng lại mang tiếng chỉ thành công nhờ dựa hơi Justin Bieber.

Thế nhưng, ngôi sao 9X đang đứng trước một cơ hội lớn để tạo 1 cột mốc mới trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của bản thân, mà không cần liên quan gì đến tình cũ. Tại LHP Cannes đang diễn ra tại Pháp, Selena Gomez đóng vai quan trọng trong dự án điện ảnh Emilia Perez - tác phẩm được đánh giá là ứng viên sáng giá cho giải Cành Cọ Vàng năm nay.

Kịch bản Emilia Pérez kể về hành trình chạy trốn của trùm ma túy người Mexico Manitas (Karla Sofía Gascón đóng). Hắn thuê luật sư Rita giúp mình dàn xếp cuộc đào tẩu này nhằm thoát tội. Để rũ bỏ mọi chứng cứ, Manitas quyết định chuyển giới và sống một cuộc đời mới. Tuy nhiên, ẩn sâu bên trong, gã trùm ma túy thực chất từ lâu đã muốn trở thành phụ nữ. Trong phim, Selena Gomez vào vai vợ của nhân vật chính. Giới phê bình đánh giá cao màn thể hiện của nữ diễn viên, khen ngợi cô thể hiện được cả tính cách rắn rỏi và yếu mềm của nhân vật.

Selena Gomez gây ấn tượng mạnh với vai diễn trong phim mới.

Tại buổi công chiếu hồi cuối tuần trước, tác phẩm nhận tràng pháo tay tán thưởng dài tới hơn 9 phút, kèm theo rất nhiều tiếng hò reo, huýt sáo và cổ vũ. Trước sự đón nhận tích cực này, Selena Gomez đã không thể kìm nén được cảm xúc và bật khóc ngay trong rạp phim. Khoảnh khắc này sau đó lập tức viral khắp cõi mạng xã hội. Dù chưa chắc có giải tại Cannes, nhiều người hâm mộ thấy vui mừng cho Selena Gomez khi những cố gắng của cô trong nghệ thuật phần nào được ghi nhận nhiều hơn trên khía cạnh chuyên môn.

Thành quả của nhiều năm nỗ lực không ngừng

Xuất thân từ một sao nhí Disney, Selena Gomez từ lâu đã chứng minh được mình là một trong những nghệ sĩ đa tài của Hollywood. Cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò diễn viên và lập tức gây chú ý với nhiều dự án truyền hình ăn khách. Sau đó, cô thử sức với hàng loạt vai trò như ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất, kinh doanh và đều đạt được thành quả nhất định.

Tuy nhiên, căn bệnh lupus ban đỏ quái ác đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hành trình hoạt động nghệ thuật của cô. Cuối năm 2013, Selena Gomez đã phải hủy chuỗi tour lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên trong sự nghiệp vì vấn đề sức khỏe. Không lâu sau đó, nữ ca sĩ bị chẩn đoán mắc bệnh và trải qua cuộc chiến đấu dai dẳng cả về thể chất lẫn tinh thần trong nhiều năm. “Tôi đã gặp rất nhiều vấn đề với chứng trầm cảm, lo âu. Tôi đã lên tiếng rất nhiều về điều đó. Tuy nhiên, đó không phải là điều mà tôi cảm thấy mình sẽ vượt qua được. Tôi nghĩ đó là trận chiến mà mình sẽ phải đối mặt trong suốt phần đời còn lại”, cô chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Harper's Bazaar năm 2018.

Selena Gomez đang tỏa sáng sau nhiều năm chật vật vì những ồn ào đời tư, vấn đề sức khỏe.

Sức khỏe cô chỉ khá hơn sau khi được bạn thân Francia Raisa hiến thận. Tuy nhiên, sau đó không lâu, Selena Gomez lại bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Việc sử dụng thuốc điều trị khiến ca sĩ khó có thể mang thai. Selena cho biết rất đau đớn khi tiếp nhận thông tin đó: "Có con là niềm mơ ước rất lớn của tôi. Tôi muốn có con. Tôi sẽ làm mọi cách để có con", ca sĩ từng thổ lộ.

Những năm gần đây, Selena Gomez nỗ lực trở lại với nghệ thuật, chủ yếu trong vai trò diễn viên. Trước Emilia Perez, ngôi sao người Mỹ có khá nhiều dự án đáng chú ý. Năm 2019, bộ phim The Dead Don't Die của cô cũng được chọn trình chiếu tại LHP Cannes và nhận nhiều sự chú ý từ khán giả. Sau đó, cô cũng có vai diễn ấn tượng trong dự án tâm lý - tình cảm A Rainy Day in New York đóng cùng Timothée Chalamet.

Từ năm 2021 đến nay, Selena đóng chính kiêm vai trò nhà sản xuất của Only Murders in the Building - series ăn khách phát trên nền tảng Hulu. Đến nay, dự án này đã thắng 4 cup Emmy cùng nhiều giải thưởng phim ảnh danh giá khác của Mỹ. Trong 2 năm gần đây, cô cũng liên tiếp dành 2 đề cử Emmy cho chính mình nhờ chương trình truyền hình thực tế dạy nấu ăn Selena + Chef: Home for the Holidays.

Selena Gomez trong series Only Murders in the Building.

Dù không quá ồn ào, Selena Gomez đang dần gây dựng lại sự nghiệp sau những sóng gió tình cảm và sức khỏe. Những thành tựu này như bằng chứng cho thấy cô không còn cần mượn tên tuổi của Justin Bieber để thu hút sự chú ý của công chúng và giới chuyên môn.

https://kenh14.vn/co-hoi-de-selena-gomez-xoa-sach-cai-tieng-dua-hoi-justin-bieber-20240522184430753.chn