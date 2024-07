Cơ hội cuối cùng của SOOBIN

Album đầu tay của SOOBIN không đạt hiệu ứng như kì vọng, nhưng phần trình diễn của anh ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai quá xuất sắc. Số đông khán giả đều phải công nhận rằng: SOOBIN xứng đáng có một vị thế tốt hơn, nhưng vì sao anh vẫn mãi chưa bật hẳn lên như một “superstar”? Ở tuổi ngoài 30, đây có thể coi là cơ hội cuối cùng để SOOBIN có được một vị trí tương xứng với tài năng của mình trên thị trường âm nhạc.

Album đầu tay gây hụt hẫng

Tối 25/6, một ngày trước họp báo ra mắt Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, SOOBIN phát hành album đầu tay Bật Nó Lên với 10 bài hát. Trong đó, Ai Mà Biết Được - ca khúc gây sốt với đoạn teaser có sự góp giọng của tlinh chính là sản phẩm được kì vọng nhiều nhất. Đây chính là album được SOOBIN ấp ủ từ rất lâu, tròn 10 năm từ khi anh được nhiều khán giả biết đến sau cuộc thi Ngôi Sao Việt.

SOOBIN ft. tlinh - Ai Mà Biết Được

Với phần âm nhạc được đảm bảo bởi giám đốc âm nhạc SlimV và đội ngũ music producer đỉnh lưu như Touliver, Binz, Mastal, TINLE, 2pillz, Wokeup,... album đầu tay khiến khán giả kì vọng nhiều về những màu sắc âm nhạc khác nhau tương ứng với từng trải nghiệm yêu đương của nam ca sĩ.

Thay vì chọn cố định 1 thể loại xuyên suốt album, SOOBIN lại muốn đưa khán giả trải nghiệm nhiều màu sắc mà chính anh đã nhiều năm ấp ủ như Pop - R&B, Ballad, Hip Hop & Afrobeat, đồng thời cho thấy 1 khía cạnh khác của SOOBIN trong tình yêu. Thông qua cái tên Bật Nó Lên, SOOBIN hi vọng mỗi khán giả, dù đang ở trong giai đoạn nào của tình yêu, đều có thể tìm thấy bản thân mình mỗi khi bật album này lên.

Dù dồn rất nhiều tâm huyết cho album này, nhưng thành tích của dự án này không như kỳ vọng. Sau 1 tuần ra mắt, Ai Mà Biết Được - ca khúc trọng tâm của đợt ra mắt album này mới đạt Top 7 Trending Music, và với hàng loạt cái tên như Sơn Tùng M-TP, Lisa, Đức Phúc, Đen Vâu… thì khả năng ca khúc này lọt vào Top 5 còn khó chứ chưa nói gì tới Top 1 như bản hit Giá Như.

Ngoài Giá Như và Ai Mà Biết Được, những ca khúc khác trong album cũng chỉ dao động khoảng 100.000 lượt xem trên YouTube, cao nhất là Luật Anh - ca khúc kết hợp với Andree Right Hand đạt 250.000 lượt xem. Nhìn qua thì những con số đó cũng không tới nỗi thấp giữa thời điểm lượt view YouTube không còn cao như xưa. Tuy nhiên, với tên tuổi mà SOOBIN đang có trên thị trường thì chất lượng âm nhạc hay mức độ thảo luận của album thua xa so với những album hàng đầu năm 2023 của lứa gen Z như 99% (MCK), ái (tlinh), Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó (HIEUTHUHAI), LOICHOI (Wren Evans), Đánh Đổi (Obito), Vũ Trụ Cò Bay (Phương Mỹ Chi)...

Album của SOOBIN có phần cũ kĩ, với cách viết giai điệu, cách sử dụng vốn từ không có nhiều điểm mới mẻ. Giá Như, Ai Mà Biết Được hay Dancing In The Dark là số ít những ca khúc thể hiện được thế mạnh của nam ca sĩ với thể loại slow RnB. Ở một ca khúc như Luật Anh, SOOBIN một lần nữa lộ rõ mình không thể diễn vai badboy - điều vốn đã được cảnh báo từ BlackJack. Khi đứng cạnh những “dân chơi” đích thực như Binz hay Andree, SOOBIN dù đã có rất nhiều sản phẩm tỏ ra ăn chơi nhưng đứng cạnh các anh, nam ca sĩ vẫn như một cậu trai trẻ chưa lớn.

Có thể SOOBIN thấy thoải mái nhưng khán giả lại thấy anh gồng. Anh thoải mái đưa những ca khúc với màu sắc, thể loại âm nhạc khác nhau, nhưng người nghe lại cảm thấy nam ca sĩ hơi tham lam. Anh thoải mái kể những câu chuyện vô tư như việc Bật Nó Lên được lấy cảm hứng từ cái bật lửa, nhưng người nghe đang chờ đợi một ca khúc có sự cao trào hơn. Tính câu chuyện, concept của album cũng chưa có sự nhất quán, dù chất lượng bản thu rất tốt. Sau cơn sóng album vào năm 2023, khán giả Việt giờ có một tiêu chuẩn cao hơn để đánh giá một dự án lớn của nghệ sĩ. Thẳng thắn mà nói, Bật Nó Lên mới chỉ thỏa mãn mong muốn cá nhân của SOOBIN, chứ chưa đáp ứng được kì vọng của phần đông khán giả.

Nhưng SOOBIN đã có cách để vượt ngàn chông gai

Ra mắt album ngay trước thềm lên sóng Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, có lẽ SOOBIN cũng hiểu được nếu lỡ sản phẩm không đạt kì vọng, anh cũng có thể nhanh chóng gạt nó đi để tập trung vào hành trình mới tại một chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc. Từng vụt sáng tại The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2016, SOOBIN rất hiểu bản thân mình có thể gây ấn tượng tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai như thế nào. Thậm chí, chính khán giả cũng biết điều đó vì họ biết SOOBIN có tiềm năng rất lớn, anh làm được và sẽ làm tốt ở những sân chơi như thế này.

Ngay tập đầu tiên, SOOBIN đã tỏa sáng rực rỡ. Ở phần trình diễn cá nhân, SOOBIN có bản live “thần sầu” với hit Giá Như. Nam ca sĩ gốc Hà Nội phô diễn nốt cao thương hiệu, vocal tràn đầy cảm xúc kết hợp với dance solo dưới cát bùng nổ không khí lãng mạn. Từ cách bẻ note, dựng bè, luyến láy, thêm dàn dây rất dày kết hợp với trống điện tử ở phần phối khí, SOOBIN đã có một màn trình diễn hoàn hảo, thực sự khiến người xem mãn nhãn mãn nhĩ.

Sang tới phần trình diễn nhóm, cùng với Kay Trần, Cường Seven, Kiên Ứng, SOOBIN đã tạo nên một boy band đích thực trong ca khúc Nước Hoa. Sau khi chương trình lên sóng, dân tình kêu gọi Nam Thần Rực Lửa debut ngay và luôn. Cơn mưa lời khen dành cho 4 Anh Tài, đặc biệt là SOOBIN. Giọng ca Giá Như cũng được khán giả trực tiếp chấm điểm cao nhất trong đội.

Màn trình diễn bùng nổ của SOOBIN trong tập 1 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Chiến thắng thuyết phục của SOOBIN cho thấy anh vẫn là người được khán giả vô cùng chờ đợi. SOOBIN sở hữu mọi thế mạnh của một nghệ sĩ: ngoại hình điển trai, sáng tác tốt, giọng hát có màu sắc riêng, khả năng vũ đạo, chơi nhạc cụ đều ở mức ổn trở lên. Đời tư trong sạch, tính cách dễ thương, SOOBIN có lượng fan nữ rất đông đảo và trung thành.

Với 33 Anh Tài tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, chương trình đội hình “gia tộc” 17 người chiến thắng sau 7 công diễn. Vì thế, tính ganh đua sống còn sẽ không quá căng thẳng mà cơ hội để các nghệ sĩ tận hưởng âm nhạc của mình sẽ nhiều hơn. Với hàng loạt anh em cùng chung tổ đội SpaceSpeakers như Binz, Rhymastic, Kiên Ứng, Cường Seven, và đặc biệt là giám đốc âm nhạc Slim V, SOOBIN chắc chắn sẽ còn có nhiều đất diễn ở chương trình này. Những màn trình diễn ấn tượng và một kết quả trong nhóm chiến thắng chung cuộc là điều trong tầm tay với SOOBIN.

Một cơ hội cuối cùng, SOOBIN có thể nắm lấy?

Nhưng quan trọng hơn kết quả, đó là SOOBIN sẽ làm được gì sau Anh Tài? Cách đây 8 năm, SOOBIN đã vụt sáng thành sao sau khi có hành trình ấn tượng tại The Remix 2016. Anh trở thành cái tên duy nhất tiệm cận với đẳng cấp của Sơn Tùng M-TP. Nhưng tới giờ, nếu Sơn Tùng đã là một ông hoàng, thì danh xưng oai phong nhất có thể dành cho SOOBIN mới chỉ là “hoàng tử Vpop”.

Sự loay hoay của SOOBIN chính là điều không ít người nhận ra trong suốt 10 năm làm nghề của SOOBIN. Anh thích hát RnB do mình tự sáng tác, nhưng hit lớn nhất của SOOBIN lại là Phía Sau Một Cô Gái - một bản ballad do Tiên Cookie chắp bút. Từ đó đến nay, sự nghiệp của SOOBIN luôn là sự đan xen giữa những sản phẩm thành công và thất vọng. Ngay cả The Playah - dù đã giúp SOOBIN tìm ra hướng đi với sự kết hợp cùng SlimV và khoe được khả năng trình diễn, nhưng rút cuộc chỉ bùng lên được một chút, rồi mọi thứ lại chìm dần vào quên lãng.

Sau Giá Như, người ta đã kì vọng vào một album với màu sắc tương tự từ SOOBIN, với một chất slow RnB, những note cao ấn tượng cùng cách xử lý giàu cá tính. Thế nhưng Bật Nó Lên lại gây hụt hẫng vì không khác gì một tuyển tập sáng tác của nam ca sĩ.

Trước đó, SOOBIN cũng từng tạo nên một trong những dự án để đời khi cùng SlimV làm mới The Playah. Những tưởng đó sẽ là cơ hội để anh chàng bứt phá một lần nữa với khả năng trình diễn tốt cùng màn hòa âm, phối khí thần sầu của SlimV thì những sản phẩm tiếp theo như Sunset In The City hay Beautiful Monster lại khá mờ nhạt, trong khi Binz đã có màn “tái sinh” thành công với hình ảnh Xuân Đan si tình, nhí nhảnh.

MV THE PLAYAH (Special Performance) - SOOBIN X SLIMV

Tới Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, phần mở màn đã xuất sắc rồi, liệu SOOBIN có thể duy trì được tới hết chương trình và tận dụng để khẳng định vị trí của mình trên thị trường hay không? Đây sẽ là vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với nam ca sĩ. SOOBIN đã là một cái tên quá quen thuộc với khán giả, có hit, có vị trí sẵn có nhưng nam ca sĩ thiếu đi những danh hiệu cần có để khẳng định vị thế, không có lượng fan trung thành đủ lớn để duy trì sức nóng. Và thị trường Vpop đang dần thay đổi và chứng kiến một lứa thế hệ nghệ sĩ mới đang vươn lên mạnh mẽ. Một "thần tượng" ở thế hệ cũ như SOOBIN, nếu không có vị thế vững chắc thì rất nhanh chóng bị vượt lên.



Điều SOOBIN cần là sự kiên định với màu sắc âm nhạc, nhưng phải đi kèm với sự định hướng từ ekip. Với một người làm nhạc như SOOBIN, rất cần phải có sự cân bằng giữa cái tôi cá nhân và sự lắng nghe từ thị trường. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai sẽ là cơ hội cuối cùng, nhưng sẽ chỉ là “chông gai” đầu tiên trên con đường tìm cho SOOBIN một vị trí mới trên bản đồ âm nhạc, một vị trí tương xứng hơn với tài năng của anh.

https://kenh14.vn/co-hoi-cuoi-cung-cua-soobin-2024070222530475.chn