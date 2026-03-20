Cơ hội cuối cho cựu giám đốc Sở Tài chính TPHCM một thời

Mới đây, TAND TPHCM đã ban hành quyết định đưa vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) và các đơn vị liên quan ra xét xử, bắt đầu từ ngày 7-4 sắp tới.



Trong 22 bị cáo bị đưa ra xét xử, có 1 người đang trốn truy nã. Người này là cựu giám đốc Sở Tài chính TPHCM bà Đào Thị Hương Lan.

Tiếp tay biến đất công thành đất tư

Theo cáo trạng, bà Đào Thị Hương Lan bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định, do có mối quan hệ cá nhân từ trước với Lê Y Linh (cựu Chủ tịch HĐQT đại diện Công ty TNHH Retro Harvest Finance tại Việt Nam từ năm 2010-2014; cựu Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín từ năm 2014-2024; cựu giám đốc Công ty CP Đầu tư Hoa Sen Vàng) và Đặng Phước Dừa (cựu chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín; chủ tịch HĐTV của Công ty CP Việt Tín từ 2005 đến 2024; cựu Phó Chủ tịch HĐQT của Ngân hàng TMCP Đông Á), bà Lan đã đồng ý giúp đỡ các đối tượng này trong việc thâu tóm khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, quận 4 trước đây, cho Công ty Phú Việt Tín.

Bà Lan còn đưa ra yêu cầu Đặng Phước Dừa phải cho mình một căn hộ sau khi dự án hoàn thành.

Để thực hiện kế hoạch, bà Lan đã thực hiện hàng loạt hành vi sai phạm. Cụ thể, bà Lan tiếp nhận các văn bản đề nghị từ phía Tập đoàn Cao su và các công ty con, sau đó bút phê giao cho Phòng Quản lý công sản thực hiện nhằm hợp thức hóa hồ sơ.

Cựu giám đốc Sở Tài chính TPHCM bà Đào Thị Hương Lan

Bà Lan đã ký văn bản của Ban Chỉ đạo 09 đề xuất UBND TPHCM giao chỉ định khu đất cho Công ty Phú Việt Tín thực hiện dự án.

Việc tham mưu này đã dẫn đến việc UBND Thành phố ký quyết định giao đất cho một pháp nhân mới không phải là đơn vị đang sử dụng đất, trái với quy định của Chính phủ và Luật Đất đai năm 2003.

Hành vi của bà Đào Thị Hương Lan được xác định là vì động cơ vụ lợi, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tư nhân thâu tóm tài sản Nhà nước không qua đấu giá, gây thất thoát, lãng phí đặc biệt nghiêm trọng.

Tiếp tục truy tìm về quy án

Mặc dù hành vi phạm tội đã rõ ràng dựa trên các tài liệu thu thập được và lời khai của các bị cáo khác, bà Đào Thị Hương Lan đã xuất cảnh ra nước ngoài và bỏ trốn, gây khó khăn cho việc giải quyết vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã nhiều lần triệu tập nhưng bà Lan không trình diện. Do đó, vào ngày 26-8-2025, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định truy nã số 3057/QĐTN-CSKT-P5 đối với bà.

Đến nay, Cơ quan tố tụng xác định việc lẩn trốn là từ bỏ quyền tự bào chữa và bà vẫn bị truy tố, đưa ra xét xử theo quy định.

Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, cáo trạng của VKSND Tối cao xác định bà Lan là không được hưởng tình tiết giảm nhẹ "Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải" theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ Luật Hình sự do hành vi bỏ trốn và không ra đầu thú theo thư kêu gọi của cơ quan chức năng.

Sau khi ấn định ngày xét xử, để đảm bảo tính khách quan và quyền lợi hợp pháp của bị cáo theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, tòa án đã ghi nhận 1 luật sư bào chữa cho bà Lan.