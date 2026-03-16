Cơ hội cho du khách Việt Nam trải nghiệm du thuyền Disney

Với vai trò là một trong những nhà phân phối du lịch của Disney Cruise Line, Traveloka giúp các gia đình Việt Nam dễ dàng và thuận tiện lên kế hoạch cho kỳ nghỉ du thuyền một cách liền mạch thông qua nền tảng Traveloka.

"Du lịch gia đình tiếp tục là một trong những phân khúc quan trọng thúc đẩy nhu cầu du lịch. Traveloka mong muốn mang đến cho các gia đình Việt Nam cơ hội tiếp cận dễ dàng hơn với những trải nghiệm du thuyền cao cấp, kết hợp giữa giải trí, tiện nghi và những khoảnh khắc ý nghĩa," bà Baidi Li, Phó Chủ tịch Thương mại Traveloka, chia sẻ. "Với lịch trình khởi hành linh hoạt cùng các quà tặng như ưu đãi hoàn tiền thông qua hệ thống Điểm Traveloka, chúng tôi kỳ vọng sẽ giúp nhiều gia đình thuận tiện hơn trong việc hiện thực hóa hành trình du thuyền diệu kỳ."

Sau khi chính thức khởi hành trong chuyến hải trình đầu tiên (Maiden Voyage) từ Singapore vào ngày 10 tháng 3 năm 2026, du thuyền Disney Adventure đã chính thức bắt đầu hành trình trên vùng biển Đông Nam Á. Được thiết kế dành cho du khách ở mọi lứa tuổi, Disney Adventure mang đến sự kết hợp khó quên giữa giải trí nhập vai, ẩm thực đẳng cấp thế giới và dịch vụ khách hàng xuất sắc, tất cả hội tụ trong một hành trình kỳ diệu.

Các gia đình Việt Nam có cơ hội trải nghiệm du thuyền cao cấp cùng với Disney Cruise Line. Ảnh: Traveloka

Trên du thuyền, các gia đình có thể tận hưởng những câu chuyện Disney được tái hiện sống động, các hoạt động tương tác hấp dẫn, khu vui chơi dành riêng cho trẻ em, các chương trình biểu diễn trực tiếp với phong cách Broadway cùng những buổi gặp gỡ, giao lưu đáng nhớ với các nhân vật Disney và dàn nghệ sĩ biểu diễn. Với tiêu chuẩn dịch vụ đặc trưng của Disney, từng chi tiết đều được chăm chút nhằm đảm bảo sự thoải mái, an toàn và những khoảnh khắc nhiệm màu xuyên suốt hành trình.

Những câu chuyện Disney được tái hiện sống động dành riêng cho trẻ em. Ảnh: Traveloka

Du khách có thể đặt chỗ cho các chuyến khởi hành từ tháng 3 năm 2026 đến tháng 8 năm 2027 và nhận ưu đãi hoàn điểm (cashback points) có giá trị lên đến 25 triệu VNĐ khi đặt qua nền tảng Traveloka. Ưu đãi này được thiết kế nhằm gia tăng giá trị cho trải nghiệm Disney Adventure, từ việc kéo dài kỳ nghỉ với việc lưu trú khách sạn trước hoặc sau hải trình, sắp xếp các chuyến bay nối chuyến, đến việc lên kế hoạch cho hành trình nhiệm màu tiếp theo.

Singapore tiếp tục là một điểm đến quốc tế quan trọng đối với du khách Việt Nam, nhờ hệ sinh thái du lịch thân thiện với gia đình cùng mạng lưới kết nối hàng không mạnh mẽ. Trong năm 2024, Việt Nam đã khẳng định vị thế là một trong 15 thị trường nguồn khách hàng đầu thế giới của Singapore, đóng góp hơn 393.000 lượt khách đến quốc đảo này.

Thêm vào đó, dữ liệu nội bộ của Traveloka thể hiện sự quan tâm đến du thuyền đang tăng trưởng ổn định trong nhóm người dùng Việt Nam, cho thấy sự chuyển dịch đáng chú ý sang loại hình du lịch bằng du thuyền thời gian gần đây. Vì vậy, sự xuất hiện của Disney Adventure thuộc Disney Cruise Line mở ra cơ hội "Fly-Cruise" hoàn hảo, cho phép các gia đình dễ dàng kết hợp kỳ nghỉ khám phá thành phố Singapore sôi động với hành trình du ngoạn trên biển cao cấp, tất cả thông qua một quy trình đặt dịch vụ liền mạch trên nền tảng Traveloka.

Du khách Việt Nam có thể trải nghiệm hành trình du ngoạn trên biển cao cấp cùng Disney Cruise Line. Ảnh: Traveloka

Hướng dẫn đặt vé Disney Cruise Line trên Traveloka:

Tải ứng dụng Traveloka

Hiện tại, vé du thuyền đã được mở bán trên ứng dụng Traveloka. Tải ứng dụng và tạo tài khoản để bắt đầu quá trình đặt chỗ.

Tìm kiếm du thuyền

Nhấn vào biểu tượng "Cruise" (Du thuyền) trên trang chủ Traveloka hoặc tìm kiếm trực tiếp thông qua thanh tìm kiếm.

Khám phá các lựa chọn hải trình

Nhập điểm khởi hành, điểm đến, ngày khởi hành và các thông tin liên quan. Chọn Disney Adventure để xem chi tiết hải trình. Traveloka hiện cung cấp ba lựa chọn hải trình, bao gồm các chuyến 3 đêm và 4 đêm trên du thuyền Disney Adventure.

Đặt hạng phòng

Xem lịch trình khởi hành và các hoạt động trên tàu, lựa chọn hạng phòng phù hợp và tiến hành đặt chỗ.

Hoàn tất thanh toán

Điền thông tin hành khách, chọn phương thức thanh toán và hoàn tất giao dịch. Bạn đã sẵn sàng khởi hành cùng hành trình Disney Adventure đầy nhiệm màu!

Với Traveloka, các gia đình có thể dễ dàng lên kế hoạch cho kỳ nghỉ du thuyền của mình, tận hưởng quy trình đặt chỗ liền mạch và thuận tiện, đồng thời cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc ý nghĩa và đáng nhớ.