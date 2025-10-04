Có gì ở ngôi làng Việt Nam vừa lọt danh sách đẹp nhất thế giới?

Chiều 3/10, UBND phường Hội An Đông (TP Đà Nẵng) tổ chức lễ công bố hoạt động bến thủy nội địa du lịch Thanh Tam và quảng bá danh hiệu Cẩm Thanh - Top 50 L àng đẹp nhất thế giới năm 2025.

Cẩm Thanh (phường Hội An Đông, TP. Đà Nẵng) là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt Top 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới năm 2025. Ảnh: Hoài Văn.

Ông Trần Tấn Dũng - Chủ tịch UBND phường Hội An Đông - cho biết, vừa qua Tạp chí Forbes (Hoa Kỳ) công bố danh sách Top 50 Làng đẹp nhất thế giới năm 2025. Trong số đó, Cẩm Thanh trở thành điểm nhấn đặc sắc của khu vực Đông Nam Á và mang đến niềm tự hào cho du lịch Việt Nam.

Cẩm Thanh Trở thành thành viên trong Top 50 Làng đẹp nhất thế giới năm 2025 nhờ sở hữu vẻ đẹp đặc trưng, gìn giữ nét văn hóa truyền thống, là công sức, đóng góp của cả cộng đồng.

“Cẩm Thanh được Forbes vinh danh trong Top 50 Làng đẹp nhất thế giới năm 2025 , là niềm tự hào của chính quyền và nhân dân, danh hiệu này không chỉ nhằm giới thiệu những điểm đến có cảnh quan độc đáo, mà còn gửi gắm thông điệp nhân văn sâu sắc: Khuyến khích gìn giữ bản sắc văn hóa, phong tục truyền thống và kiến trúc bản địa; thúc đẩy phát triển du lịch bền vững; tạo sinh kế cho cư dân địa phương; đồng thời lan tỏa hình ảnh mỗi ngôi làng như một “đại sứ văn hóa” trên bản đồ thế giới” - ông Dũng nhấn mạnh.

Lãnh đạo phường Hội An Đông thông tin đến báo chí sự kiện Cẩm Thanh lọt Top 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới.

Cẩm Thanh có diện tích khoảng 937,16 ha, với hệ thống kênh rạch chằng chịt và diện tích mặt nước chiếm đến 348,69 ha, nằm gần trung tâm phố cổ Hội An , là điểm giao thoa của du lịch đường thuỷ khi tiếp giáp hệ sinh thái cửa sông và bờ biển.

Cẩm Thanh nổi bật với Rừng dừa Bảy Mẫu rộng gần 100 ha; lưu giữ nhiều nét đặc thù với hệ sinh thái ngập mặn vùng cửa sông ven biển, được bao bọc bởi các cồn bãi tự nhiên.

Các sản phẩm đặc trưng nổi bật là du lịch sinh thái gắn với cộng đồng cư dân bản địa, du lịch trải nghiệm nghề truyền thống; Các chương trình tour đa dạng, khai thác các sản phẩm nông nghiệp, dạy nấu ăn…

Nhờ sở hữu những giá trị thiên nhiên, văn hoá độc đáo, Cẩm Thanh từng được xướng tên trong nhiều giải thưởng quốc tế.

Rừng dừa Cẩm Thanh là điểm đến yêu thích của du khách khi đến tham quan Hội An.

Dịp này, UBND phường Hội An Đông cũng công bố hoạt động Bến thủy nội địa du lịch Thanh Tam, góp phần phát triển mạng lưới giao thông thủy, tăng cường kết nối các tuyến du lịch trên sông, tạo điểm nhấn hạ tầng du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ tại địa phương.