Có gì mới ở giỏ hàng mẹ và bé tại Shoppertainment Race 2026?

Shoppertainment Race 2026 chính thức bước vào mùa thứ 4, mang theo loạt sản phẩm ấn tượng từ nhà tài trợ Doppelherz. Đáng chú ý trong mùa này là nhóm sản phẩm chăm sóc sức khỏe dành cho mẹ và bé, với nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu trẻ, giúp các mẹ dễ dàng lựa chọn và chốt đơn.

Shoppertainment Race chính thức trở lại với mùa thứ tư, tiếp tục mở ra sân chơi để các Content Creator, KOC, seller và reviewer thử sức với những đề bài sáng tạo. Đồng hành cùng mùa giải năm nay trong vai trò nhà tài trợ chính, ‏ Doppelherz Việt Nam mang đến thông điệp "The Power Passed On - Vững bền từ gốc, tiếp nối thành công", lấy tinh thần chủ động chăm sóc sức khỏe và lan tỏa những giá trị tích cực làm cảm hứng xuyên suốt cuộc thi.

Doppelherz là thương hiệu thuộc Queisser Pharma, CHLB Đức, có lịch sử hơn 125 năm hình thành và phát triển. Hiện thương hiệu đã có mặt tại hơn 70 quốc gia, sở hữu danh mục hơn 300 sản phẩm tập trung vào vitamin, khoáng chất và các sản phẩm có thành phần chiết xuất từ thảo dược. Tại Việt Nam, sau gần 15 năm gia nhập thị trường, thương hiệu hiện phân phối chính thức 36 sản phẩm, đáp ứng nhiều nhu cầu chăm sóc sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Những lựa chọn phù hợp để chăm sóc sức khỏe bé

Xuất hiện tại Shoppertainment Race 2026, Doppelherz giới thiệu danh mục sản phẩm chăm sóc sức khỏe dành cho nhiều thành viên trong gia đình, nổi bật là dòng Kinder dành cho trẻ em. Các sản phẩm được phát triển theo từng nhóm nhu cầu cụ thể, đồng thời chú trọng dạng bào chế và trải nghiệm sử dụng để việc bổ sung hằng ngày thuận tiện hơn với cả bố mẹ lẫn trẻ.

Loạt sản phẩm chăm sóc sức khỏe mẹ và bé từ Nhà tài trợ Doppelherz tạo điểm nhấn tại Shoppertainment Race 2026

Nếu mẹ quan tâm đến việc hỗ trợ sức đề kháng cho trẻ, TPBVSK Doppelherz Aktiv Kinder Immune Syrup là lựa chọn đáng chú ý. Sản phẩm sở hữu công thức kết hợp 6 dưỡng chất có vai trò chống oxy hóa, trong đó có selen, hỗ trợ chức năng miễn dịch, góp phần tăng cường sức đề kháng, duy trì thể trạng và hỗ trợ cơ thể phục hồi sau ốm. Điểm cộng là dạng siro lỏng hương dứa, dễ uống, thuận tiện phân liều theo từng độ tuổi, phù hợp với nhu cầu bổ sung hằng ngày của trẻ.

TPBVSK Doppelherz Aktiv Kinder Immune Syrup cung cấp các vitamin và khoáng chất thiết yếu, hỗ trợ chức năng miễn dịch, tăng sức đề kháng cho trẻ

Nếu trẻ biếng ăn, hấp thu kém hoặc cần bổ sung đa vi chất, TPBVSK Kinder Optima là lựa chọn đáng cân nhắc. Sản phẩm bổ sung L-lysine cùng 17 vitamin và khoáng chất, hỗ trợ trẻ ăn ngon, tăng cường tiêu hóa, nâng cao sức đề kháng và phát triển cơ thể khỏe mạnh. Công thức có Sắt, I-ốt, Mangan và Axit Folic – những dưỡng chất tham gia vào quá trình tạo máu, phù hợp với trẻ có nhu cầu bổ sung vi chất, trong đó có trường hợp biếng ăn liên quan đến thiếu sắt. Sản phẩm có vị cam dễ uống, liều dùng tiện lợi 1 lần/ngày, không chứa corticoid và hormone tăng trưởng, an toàn cho trẻ.

TPBVSK Kinder Optima không chứa corticoid và hormone tăng trưởng, phù hợp với nhu cầu bổ sung vi chất chủ động cho trẻ

Bên cạnh dinh dưỡng và sức đề kháng, hệ xương và chiều cao cũng là mối quan tâm lớn của nhiều phụ huynh. TPBVSK Calciovin Liquid với công thức kết hợp Canxi cùng Vitamin D3, Magie, Mangan, Kẽm Và Vitamin C, bổ sung các dưỡng chất cần thiết giúp xương và răng phát triển chắc khỏe.

Sản phẩm sử dụng Canxi Citrat – dạng canxi hữu cơ dễ hấp thu, phù hợp với trẻ có hệ tiêu hóa nhạy cảm, đồng thời được bào chế dạng siro hỗn dịch hương cam chanh dễ uống, thuận tiện phân liều theo nhu cầu sử dụng của trẻ.

TPBVSK Calciovin Liquid bổ sung canxi, magie và các vitamin hỗ trợ xương răng phát triển chắc khỏe

Với trẻ thường xuyên học tập, đọc sách hoặc tiếp xúc nhiều với thiết bị điện tử, TPBVSK Kinder Visio hướng đến nhu cầu chăm sóc thị lực. Công thức kết hợp bột việt quất, lutein cùng vitamin và khoáng chất hỗ trợ cải thiện thị lực, giúp mắt sáng khỏe. Trong đó, vitamin A là dưỡng chất cần thiết cho chức năng thị giác, còn lutein góp phần bảo vệ vùng điểm vàng và võng mạc trước tác động của ánh sáng xanh. Sản phẩm được bào chế dạng viên nhai hương dâu rừng, không cần dùng cùng nước, thuận tiện cho trẻ sử dụng hằng ngày.

Trẻ học bài, xem màn hình điện tử, đọc sách nhiều có thể bổ sung TPBVSK Kinder Visio với các dưỡng chất giúp mắt sáng khỏe

Từ chăm con đến chăm mình, sức khỏe là giá trị được tiếp nối

Chăm sóc con thường là ưu tiên hàng đầu của nhiều gia đình, nhưng tinh thần "vững bền từ gốc" cũng bắt đầu từ chính sức khỏe của cha mẹ. Khi chủ động chăm sóc bản thân, cha mẹ có thêm nền tảng để đồng hành lâu dài cùng con và cùng xây dựng những thói quen sống tích cực cho cả gia đình.

Trong danh mục dành cho người trưởng thành, TPBVSK Omega-3 + Folic Acid + B6 + B12 là lựa chọn đáng chú ý, đặc biệt phù hợp với phụ nữ có nhu cầu bổ sung dưỡng chất trong thai kỳ. Sản phẩm cung cấp axit béo Omega-3 với tỷ lệ DHA:EPA 2:3, kết hợp Axit Folic cùng vitamin E, B6 và B12, hỗ trợ duy trì mạch máu khỏe mạnh, tăng cường sức khỏe cho cơ thể.

Sản phẩm kết hợp Omega-3 với DHA, EPA, Axit Folic cùng vitamin E, B6 và B12, hỗ trợ duy trì mạch máu khỏe mạnh, tăng cường sức khỏe cho cơ thể.

Từ danh mục sản phẩm dành cho trẻ em đến các lựa chọn chăm sóc sức khỏe cho người trưởng thành, Doppelherz tiếp tục nối dài tinh thần "The Power Passed On - Vững bền từ gốc, tiếp nối thành công" tại Shoppertainment Race 2026. Thông qua các phiên livestream và nội dung sáng tạo của KOC, câu chuyện chăm sóc sức khỏe được truyền tải gần gũi hơn, để những lựa chọn tốt mỗi ngày có cơ hội lan tỏa từ mỗi cá nhân đến gia đình và cộng đồng.

Đơn vị nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường‏ ‏ Việt Nam‏: Công ty Cổ phần Mastertran, NV4.13, Khu chức năng đô thị Tây Mỗ,‏ ‏ phường Tây Mỗ, TP. Hà Nội.‏

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.‏