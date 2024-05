Có gì “hay ho” trong sự kiện collab giữa Sky: Children of the Light và Cinnamoroll?

Ngay khi blog chính thức của Sky: Children of the Light (thatskygame.com) thông báo về sự hợp tác giữa Sky và Sanrio, người hâm mộ của tựa game này đã bày tỏ sự hứng thú và bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn.



Sự kiện hợp tác này diễn ra từ ngày 27/4/2024 - 17/05/2024. Trong 3 tuần, người chơi game sẽ được khám phá rất nhiều điều thú vị.

Vị khách mời siêu dễ thương Cinnamoroll

Cho những ai chưa biết, Cinnamoroll là nhân vật hoạt hình cực kỳ nổi tiếng do Sanrio sáng tạo. Sanrio là công ty sở hữu một loạt các nhân vật đã trở nên quá quen thuộc trong văn hóa đại chúng Nhật Bản, trong đó có Hello Kitty, My Melody, Chococat, Keroppi, Pompompurin, Badtz-Maru, Aggretsuko, Gudetama…

Tạo hình của Cinnamoroll là một chú cún con dễ thương với bộ lông trắng như tuyết và đôi tai dài, sống ở trên những đám mây và có tâm hồn mơ mộng.

Trong phiên bản mới của Sky: Children of the Light, Cinnamoroll sẽ trở thành một chuyên gia quản lý quán cà phê mang đến cho người chơi sự đáng yêu nhẹ nhàng và những giây phút thư giãn, giải trí tuyệt vời.

Quán cà phê mới toanh cho các Sky

Làng Aviary (Aviary Village) là không gian trung tâm của Sky: Children of the Light, nơi các Sky (người chơi) và các Tinh linh tụ tập, vui chơi và thư giãn. Với suy nghĩ không thị trấn nào là hoàn thiện nếu không có một quán cà phê, các nhà phát triển game đã quyết định khai trương quán cà phê tại trung tâm ngôi làng Aviary.

Địa điểm mới mẻ này là nơi để các Sky nạp năng lượng (ở dạng Ánh sáng thay vì caffeine) nhanh trước khi lên đường. Đây cũng là nơi mọi người giao lưu, gặp gỡ và kết bạn. Người bạn mới có thể là một Tinh linh hoặc cũng có thể là một bạn người chơi nào đó.

Quán cà phê cũng sẽ là nơi cho các Sky đang tìm kiếm sự giúp đỡ, lời khuyên hoặc đang tìm bạn đồng hành. Trong khi chờ order món tại quán cà phê, bạn có thể sẽ thu thập được những thông tin hữu ích, như làm thế nào để vượt qua Thử thách của Lửa hoặc Thử thách Rồng Bóng đêm ở khu vực Đất hoang. Thậm chí, bạn có thể tìm được bạn đồng hành chinh phục mọi thử thách.

Nhân dịp khai trương quán cà phê, chú chó Cinnamoroll dễ thương sẽ điều hành quán trong 3 tuần.

Nhiệm vụ hàng ngày theo chủ đề

Trong thời gian Cinnamoroll quản lý quán cà phê, người chơi có thể thu thập 5 đơn vị tiền tệ sự kiện khác nhau nếu hoàn thành Nhiệm Vụ Ngày theo chủ đề. Việc thu thập các vật phẩm mang dấu ấn Cinnamoroll như mũ, khăn choàng, thú nhồi bông… hoặc các nguyên liệu pha chế cà phê đặc biệt sẽ mang lại nhiều niềm vui, sự hứng khởi cho Sky.

Bữa tiệc màu sắc

Người chơi có thể tham gia các hoạt động vui chơi giải trí trong khu vực lễ hội và chụp ảnh lưu niệm với những món đồ trang trí rực rỡ trong quán cà phê. Bí quyết là hãy tìm kiếm những góc chụp ảnh độc đáo để chia sẻ lên mạng xã hội.

Đừng quên nếm thử những loại bánh Ánh sáng độc đáo do Cô pha trà Rón rén chế biến. Mỗi loại bánh mang hương vị và hình dạng đặc trưng riêng, lấy cảm hứng từ Cinnamoroll và thế giới Sky.

Tin vui là dù chú cún Cinnamoroll sẽ tạm biệt tựa game vào ngày 17/5, nhưng quán quán cà phê sẽ luôn tồn tại để tiếp đón mọi người chơi.

