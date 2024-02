Có gì đặc biệt tại rừng dừa nước ở Quảng Nam mà khách đến nườm nượp?

Cách khu phố cổ Hội An chỉ hơn 3 km, khu du lịch Rừng dừa Bảy Mẫu (xã Cẩm Thanh, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) những năm gần đây trở nên khá nổi tiếng đối với du khách trong và ngoài nước. Đây trở thành điểm đến không thể bỏ qua đối với du khách khi ghé đến tham quan di sản văn hóa thế giới Hội An.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, dù là ngày đầu tuần nhưng khu du lịch Rừng dừa Bảy Mẫu lúc nào cũng đông đúc, nhộn nhịp từ sáng đến chiều. Ở khu vực gần chân cầu Cửa Đại, từng đoàn xe du lịch lớn nhỏ nối đuôi nhau đậu kín từ đường vào bãi giữ xe.

Cảnh tấp nập, vui nhộn tại khu du lịch Rừng dừa Bảy Mẫu - Hội An

Từng đoàn khách du lịch đến tham quan và rời đi dập dìu, tiếng cười nói, hò reo của du khách, tiếng chào mời của các chủ hộ kinh doanh tạo nên bầu không khí vui tươi, chộn rộn cả một khoảng trời.

Đến với Rừng dừa Bảy Mẫu, du khách được trải nghiệm không gian sông nước hữu tình, được hòa mình vào thiên nhiên khi ngồi trên những chiếc thuyền thúng nho nhỏ xinh xinh lướt mình đi giữa khu rừng dừa nước rộng bao la, xanh ngắt một màu.

Du khách còn được thưởng thức các tiết mục múa thúng, đua thuyền đặc sắc hoặc trải nghiệm dịch vụ câu cá, thả lưới trên sông, thưởng thức các món ẩm thực của địa phương tại các nhà hàng ngay trong rừng dừa hay có thể thuê lều trại để tổ chức tiệc, ăn uống…

Trong một không gian thoáng đãng, những điệu nhạc vui nhộn vang lên dường như xua tan hết những lo toan, muộn phiền, làm cho con người ta cảm thấy sảng khoái, hứng khởi vô cùng.

Du khách ken kín rừng dừa nước Hội An

Anh Trần Phước Tài, chủ đơn vị kinh doanh dịch vụ thuyền thúng Mr. Tài, cho biết sau dịch COVID-19, từ khoảng thời gian cuối năm 2022 đến nay, du khách bắt đầu quay trở lại tham quan, trải nghiệm dịch vụ bơi thuyền thúng tại Rừng dừa Bảy Mẫu.

Đến nay, lượng khách đã phục hồi được khoảng 80% so với thời đỉnh điểm của năm 2019, khi Hội An đón lượng khách tham quan kỷ lục. Hiện nay, ngoài khách nội địa, Rừng dừa Bảy Mẫu đón dòng khách đến từ Châu Á như Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan - Trung Quốc…

"Cơ sở của tôi có 100 thuyền thúng với 100 lao động hoạt động thường trực. Trước đây, chúng tôi đón gần 1.000 khách/ngày thì nay mỗi ngày phục vụ khoảng 800 khách" - anh Tài cho biết.

Anh Tài cho rằng Rừng dừa Bảy Mẫu đã phần nào giải quyết bài toán điểm vui chơi cho du khách khi đến Hội An. Nếu như trước đây, du khách đến Hội An chỉ quanh quẩn khu phố cổ, làng rau Trà Quế, làng gốm Thanh Hà thì những năm gần đây, du khách có thể trải nghiệm thêm dịch vụ bơi thuyền thúng tham quan sông nước hết sức hấp dẫn.

Rừng dừa nước Cẩm Thanh trước đây diện tích chừng 7 mẫu nên có tên gọi là Rừng dừa Bảy Mẫu. Đây là vùng đệm của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù lao Chàm - Hội An, có giá trị văn hóa, lịch sử, tài nguyên thiên nhiên đặc biệt.

"Điều mà du khách thích thú nhất đó là cách phục vụ nhiệt tình, thân thiện của người dân địa phương, những người thật thà chân chất, luôn nở nụ cười trên môi, khiến du khách cảm giác được an toàn, vui vẻ" - anh Tài thông tin.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch tháng 2-2024 trên địa bàn tỉnh ước đạt 580.000 lượt, tăng 35% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 270.000 lượt, tăng 42%; khách nội địa ước đạt 310.000 lượt khách, tăng 29%. Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch tháng 2-2024 ước đạt 550 tỉ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 1.293 tỉ đồng.

Du khách bắt đầu lên thuyền thúng tham quan

Khách đến Rừng dừa Bảy Mẫu phần đông là người Châu Á

Bên cạnh đó, nhiều du khách Châu Âu cũng khá hào hứng trải nghiệm tour du lịch độc đáo này

2 du khách nước ngoài trải nghiệm màn lắc thúng của các thợ chèo thuyền cừ khôi ở Hội An