Khánh Linh phát hành ca khúc trước debut 'Dangerous Girl' ngày 23/11 và chính thức ra mắt với 'PLAY OR NOT' ngày 4/12, được giới thiệu là nghệ sĩ nữ gốc Việt tiên phong debut solo trong làng K-pop.

‏Khánh Linh trong hình ảnh debut. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngày 23/11, Khánh Linh sẽ tung ca khúc trước debut 'Dangerous Girl'. Mười một ngày sau, vào 18h ngày 4/12 giờ Hàn Quốc (16h cùng ngày theo giờ Việt Nam), cô chính thức ra mắt với ca khúc 'PLAY OR NOT'. Đây được giới thiệu là lần đầu một nghệ sĩ nữ gốc Việt debut solo trong K-pop.‏

‏Từ những video YouTube đến giấc mơ Hàn Quốc‏

‏Tên khai sinh Nguyễn Khánh Linh, cô sinh ra ở Tuyên Quang, miền Bắc Việt Nam. Năm 15 tuổi, cô biết đến K-pop và bắt đầu nuôi giấc mơ đứng trên sân khấu Hàn Quốc. Khi ấy Khánh Linh không có lớp học bài bản nào trong tay. Cô tự học tiếng Hàn và tập nhảy theo các video trên YouTube, bài này nối bài khác.‏

‏Thời sinh viên, Khánh Linh làm người mẫu sàn diễn và từng sải bước tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam. Năm 2024, cô vượt qua một buổi tuyển chọn rồi sang Hàn Quốc, tiếp tục luyện thanh, luyện nhảy và học tiếng Hàn.‏

‏Khánh Linh trong hình ảnh 'PLAY OR NOT'. Ảnh: Nhân vật cung cấp

‏Từ chương trình 'Flying Ari' đến sân khấu solo‏

‏Trước khi có tên trên các nền tảng nghe nhạc, Khánh Linh đã xuất hiện trên truyền hình Hàn Quốc. Đầu năm 2026, cô là một trong chín thực tập sinh của 'Flying Ari', chương trình thực tế của đài JTBC ghi lại 100 ngày luyện tập hướng tới ngày ra mắt một nhóm nhạc nữ. Chương trình phát sóng từ 22/3 với 8 tập, có diễn viên Yoon Eun Hye và biên đạo Choi Young-jun đồng hành.‏

‏Theo các báo Việt Nam đưa tin hồi tháng 3, Khánh Linh sinh năm 2001, cao 1m80 và là chị cả của nhóm chín người. Cô từng đi casting thực tập sinh từ năm 18 tuổi, nhưng kế hoạch bị gián đoạn vì đại dịch COVID-19, sau đó cô làm người mẫu ảnh. Ở vòng đánh giá đầu tiên của chương trình, cô cùng phần lớn thí sinh được xếp vào nhóm cần cải thiện thêm, và hành trình rèn luyện bắt đầu từ mốc đó.‏

‏Hai ca khúc nối tiếp một câu chuyện‏

‏'Dangerous Girl' thuộc dòng hyperpop, kể về một cô gái tưởng chừng khó tiếp cận nhưng lại càng khó quên. Ca khúc do giám đốc âm nhạc Veethoven (Lee Geun-woo) và nhạc sĩ Keeproots sản xuất. MV kết hợp hoạt hình, phần sản xuất có hỗ trợ của AI và đồ họa chuyển động.‏

‏Câu chuyện đó được kể tiếp trong MV của 'PLAY OR NOT'. Khánh Linh tham gia viết lời cho cả hai ca khúc, nên người nghe có thể tìm thấy câu chuyện của chính cô trong từng bài.‏

‏'PLAY OR NOT' đáp lại những người từng nghi ngờ‏

‏'PLAY OR NOT' là bản nhạc dance mang màu sắc R&B disco, lấy cảm hứng từ hành trình Khánh Linh theo đuổi mục tiêu trở thành nghệ sĩ K-pop. Ở điệp khúc, cô đáp lại những người từng nghi ngờ mình bằng câu hỏi 'Are you playing or not?' (Bạn có chơi thật không?).‏

‏Phần vũ đạo do biên đạo Choi Young-jun, người từng làm việc với BTS và SEVENTEEN, cùng nhóm biên đạo Team Same thực hiện.‏

‏Lịch ra mắt‏

‏'Dangerous Girl' có mặt trên các nền tảng nghe nhạc từ ngày 23/11. 'PLAY OR NOT' phát hành lúc 18h ngày 4/12 theo giờ Hàn Quốc, tức 16h cùng ngày theo giờ Việt Nam. Khánh Linh được kỳ vọng trở thành hình mẫu cho thế hệ Gen Z, những người trẻ đang theo đuổi giấc mơ riêng của mình.‏