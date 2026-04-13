Cô gái Phú Thọ giành học bổng Ireland sau hàng loạt thư từ chối

Nguyễn Thị Minh Anh, sinh năm 1999 tại Phú Thọ, là cựu sinh viên ngành Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU). Cô vừa nhận Học bổng Chính phủ Ireland (Government of Ireland International Education Scholarship – GOI-IES) để theo học chương trình thạc sĩ Quản lý Chuỗi cung ứng tại Đại học Maynooth.

Hành trình này không diễn ra dễ dàng. Trước khi nhận được học bổng, Minh Anh cho biết nhiều lần nhận thư từ chối từ các chương trình học bổng và cơ hội học tập quốc tế.

"Khó khăn nhất không phải là viết hồ sơ hay chuẩn bị bài luận, mà là duy trì niềm tin vào chính mình sau nhiều lần bị từ chối", Minh Anh chia sẻ.

Mỗi lần bị từ chối là một lần Minh Anh phải xem lại hồ sơ, điều chỉnh định hướng và tiếp tục thử lại.

"Có những lúc em hoài nghi về bản thân mình", nhưng cô gái Việt kiên trì với niềm tin nếu không ngại gõ cửa, một cánh cửa phù hợp cuối cùng sẽ mở. Sau nhiều lần nộp hồ sơ và cải thiện chiến lược ứng tuyển, Minh Anh chinh phục thành công học bổng Chính phủ Ireland đến "hòn đảo ngọc lục bảo" du học.

Khi còn là học sinh lớp 9, Minh Anh bắt đầu quan tâm đến châu Âu thông qua các bộ phim và tài liệu về văn hóa, kiến trúc và đời sống nước ngoài.

Năm 2017, sau khi tốt nghiệp trường THPT Hai Bà Trưng, Minh Anh theo học ngành Kinh tế quốc tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Chương trình đào tạo về kinh tế học và hội nhập kinh tế toàn cầu giúp cô có nền tảng học thuật về thương mại quốc tế, chuỗi cung ứng và hoạt động của doanh nghiệp trong môi trường toàn cầu hóa.

Nhận bằng cử nhân loại giỏi, Minh Anh làm việc khoảng 5 năm tại trong lĩnh vực quản lý chuỗi cung ứng tại một tập đoàn. Công việc này giúp cô tích lũy kinh nghiệm thực tiễn trong môi trường doanh nghiệp đa quốc gia, hoạt động sản xuất, logistics và quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu.

"Sau thời gian làm việc, em nhận ra mình cần bước ra khỏi vùng an toàn để học hỏi thêm và thử thách bản thân ở môi trường quốc tế", cô nói.

Bên cạnh công việc chuyên môn, Minh Anh tích cực tham gia các chương trình hợp tác thanh niên và diễn đàn quốc tế trong khu vực ASEAN.

Một trong những dấu mốc quan trọng là khi cô tham gia chương trình Young ASEAN Leader Policy Initiatives (YALPI) tổ chức tại Thái Lan. Chương trình quy tụ các nhà lãnh đạo trẻ trong khu vực Đông Nam Á thảo luận về các sáng kiến chính sách và hợp tác khu vực. Sau đó, cô tiếp tục tham gia một số diễn đàn khu vực với vai trò đại biểu Việt Nam, như WIPO-ASEAN Digital Forum và ASEAN Green Job Forum. Các hoạt động này tập trung vào các chủ đề như đổi mới sáng tạo, kinh tế số và việc làm xanh trong khu vực.

Minh Anh (thứ 4 từ trái sang) là 1 trong 4 đại biểu Việt Nam tham dự diễn đàn ASEAN Green Job Forum 2024, tại Kuala Lumpur - Malaysia.

Ngoài ra, Minh Anh còn tham gia hoạt động tình nguyện trong ASEAN Youth Organization với vai trò giám đốc quốc gia, thúc đẩy các sáng kiến của thanh niên Việt Nam trong mạng lưới thanh niên ASEAN. Những trải nghiệm này giúp hồ sơ của mình thể hiện rõ định hướng hội nhập quốc tế và sự gắn kết với cộng đồng khu vực.

Học bổng Chính phủ Ireland là chương trình cạnh tranh, đòi hỏi ứng viên phải thể hiện rõ mục tiêu học tập, định hướng nghề nghiệp và khả năng đóng góp cho xã hội. Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, Minh Anh cho biết cô dành nhiều thời gian để xây dựng thư động lực và kế hoạch học tập.

Ý tưởng cho bài luận được cô lấy cảm hứng từ bối cảnh hợp tác ngày càng tăng giữa Việt Nam và Ireland trong lĩnh vực giáo dục và kinh tế. Minh Anh đề cập đến kinh nghiệm làm việc trong quản lý chuỗi cung ứng đa quốc gia cũng như mạng lưới kết nối tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

"Em mong muốn trở thành cầu nối hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Âu thông qua Ireland, đồng thời giúp doanh nghiệp Ireland tìm hiểu cơ hội tại thị trường ASEAN", cô nói.

Ireland hiện là một trong những trung tâm công nghệ lớn của châu Âu với sự hiện diện của nhiều tập đoàn quốc tế như Google, Meta, Amazon và nhiều công ty công nghệ khác.

Minh Anh (giữa) nhận giải thưởng học bổng Chính phủ Ireland hôm 27/3 vừa qua.

Minh Anh cho biết đây là một trong những lý do khiến cô lựa chọn chương trình thạc sĩ Quản lý Chuỗi cung ứng tại Đại học Maynooth. Chương trình có định hướng nghiên cứu và đào tạo liên quan đến đổi mới sáng tạo, dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị chuỗi cung ứng. Trong kế hoạch học tập và sự nghiệp, Minh Anh nhấn mạnh tinh thần “pay it forward” – lan tỏa cơ hội và giá trị cho cộng đồng, chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ bạn trẻ Việt muốn du học Ireland.

Đồng thời, cô mong muốn góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế và giáo dục giữa Việt Nam và Ireland thông qua các hoạt động kết nối doanh nghiệp và trao đổi học thuật.

Từ trải nghiệm cá nhân, Minh Anh gửi lời khuyên đến bạn trẻ từng nghi ngờ về bản thân sau nhiều lần thất bại khi chinh phục các trường đại học: "Hãy thành thật với chính mình và kiên định với những điều mình tin là phù hợp. Nếu đủ bền bỉ, một ngày nào đó một cánh cửa ở chân trời mới sẽ mở ra".