5 bảo bối Doraemon là "tổ tiên" của các thiết bị smarthome hiện đại

Trong ký ức của nhiều thế hệ, các món bảo bối giúp quản lý việc nhà của Doraemon luôn là thứ gây thèm muốn nhất vì sự tiện lợi đến mức "phi lý". Tuy nhiên, nhìn dưới góc độ kỹ thuật, đó chính là những ý tưởng sơ khai về Internet vạn vật (IoT) và trí tuệ nhân tạo tích hợp trong không gian sống.

Những gì từng cần đến phép thuật để vận hành nay đã được thay thế bằng các cảm biến, mạng Wi-Fi và những dòng lệnh mã hóa. Ngôi nhà hiện đại không còn là những khối gạch tĩnh lặng mà đã thực sự "sống" và hiểu chủ nhân, hệt như cách Doraemon biến căn nhà của gia đình Nobi thành một thực thể thông minh mỗi khi cần thiết.

Máy giúp việc gia đình và sự trỗi dậy của robot dịch vụ

Trong tập truyện ngắn, bảo bối Máy giúp việc gia đình ( Home Robot ) xuất hiện với vai trò thay thế con người xử lý mọi việc từ quét dọn, nấu nướng đến trông nhà. Đây chính là "tổ tiên" trực hệ của các loại robot hút bụi, máy rửa bát thông minh và các robot phục vụ hiện nay. Không còn là những cỗ máy thô kệch, các robot gia đình hiện đại tích hợp AI có khả năng lập bản đồ nhà, tránh vật cản và tự động làm việc theo lịch trình.

Sự hiện diện của chúng giúp giải phóng sức lao động, biến việc nội trợ từ một gánh nặng thành những tác vụ được tự động hóa hoàn toàn, đúng như mong ước của Nobita.

Bếp nấu ăn tự động và công nghệ nấu nướng thông minh

Món bảo bối Khăn trải bàn ẩm thực ( Gourmet Table Cloth ) hay đôi khi được gọi là Bếp nấu ăn tự động trong một số phiên bản giúp dọn ra bất kỳ món ăn nào chỉ bằng một lời yêu cầu. Hiện nay, các hãng công nghệ gia dụng lớn như Samsung hay LG đang hiện thực hóa điều này qua hệ thống bếp và tủ lạnh thông minh. Bạn chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói, lò vi sóng sẽ tự chọn chế độ nấu phù hợp, hoặc tủ lạnh sẽ tự đặt hàng nguyên liệu khi sắp hết.

Dù chưa thể "biến" ra món ăn ngay lập tức, nhưng sự liên kết giữa các thiết bị bếp và các ứng dụng giao đồ ăn đã tạo ra một quy trình cung ứng thực phẩm tiện lợi không kém gì món bảo bối thần kỳ năm nào.

Hệ thống điều khiển thời tiết và giải pháp điều hòa không khí AI

Trong truyện, Hệ thống điều khiển thời tiết tại gia ( Weather Box ) cho phép người dùng thay đổi khí hậu trong phòng theo ý muốn. Ngoài đời thực, các hệ thống điều hòa không khí thông minh (Smart AC) và máy lọc không khí hiện đại đang làm điều tương tự.

Với các cảm biến nhiệt độ và độ ẩm nhạy bén, ngôi nhà có thể tự động điều chỉnh môi trường sao cho tối ưu nhất với sức khỏe chủ nhân. Thậm chí, công nghệ này còn có thể học hỏi thói quen sinh hoạt để làm mát phòng trước khi bạn về nhà, biến không gian sống thành một "trạm khí tượng" cá nhân hóa hoàn hảo.

Máy thay đổi phong cảnh cửa sổ và màn hình hiển thị tương tác

Máy thay đổi phong cảnh cửa sổ ( Ambient Window ) là món bảo bối cho phép Nobita nhìn thấy bất kỳ cảnh đẹp nào trên thế giới ngay tại khung cửa sổ nhà mình. Ngày nay, công nghệ này hiện diện qua các màn hình LED độ phân giải siêu cao hoặc các loại kính thông minh tích hợp thực tế ảo tăng cường (AR).

Nhiều căn hộ cao cấp hiện đại đã sử dụng các màn hình hành lang mô phỏng cửa sổ, cho phép người dùng thay đổi phong cảnh từ rừng ranh đến biển cả tùy theo tâm trạng. Đây không chỉ là giải trí mà còn là cách công nghệ can thiệp vào cảm xúc, giúp không gian sống chật hẹp trở nên khoáng đạt và đa dạng hơn.

Vệ sĩ vô hình và hệ thống an ninh giám sát 24/7

Món bảo bối Vệ sĩ vô hình ( Invisible Bodyguard ) bảo vệ người dùng khỏi những tác động xấu từ bên ngoài chính là hình ảnh ẩn dụ cho hệ thống an ninh nhà thông minh hiện nay. Với sự kết hợp của camera AI, cảm biến chuyển động và khóa cửa thông minh, ngôi nhà hiện đại có thể tự phát hiện kẻ gian và đưa ra cảnh báo tức thì.

Lớp màng bảo vệ này hoạt động thầm lặng, không cần sự can thiệp của con người nhưng vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối. Việc giám sát ngôi nhà từ xa qua điện thoại chính là phiên bản thực tế nhất của việc có một "vệ sĩ" tận tâm luôn túc trực bên cạnh.