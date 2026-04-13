Subeo: Lớn lên giữa hào quang nhưng chọn cách sống giản dị, anh cả cao lớn của 4 em nhỏ, "sợi dây tình cảm" kết nối hai gia đình

Hành trình lớn khôn của Nguyễn Quốc Hưng (Subeo) - cậu cả nhà Hồ Ngọc Hà và Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La) - luôn nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng, không phải bởi sự phô trương, mà chính vì cách em lớn lên rất đỗi nhẹ nhàng, kín đáo nhưng đầy tình cảm.

Subeo - "cậu ấm" được truyền thông chú ý ngay từ khi mới lọt lòng

Từ những ngày đầu chào đời, Subeo đã là "cậu ấm" được truyền thông chú ý. Tuy nhiên, khác với nhiều gia đình nổi tiếng khác, Hà Hồ và Cường Đô La đều lựa chọn cách nuôi dạy con trong sự cân bằng: đủ yêu thương, đủ điều kiện, nhưng không nuông chiều. Subeo lớn lên trong môi trường văn minh, được học tại các trường quốc tế, sử dụng tiếng Anh thành thạo, tiếp cận với nhiều nền văn hóa khác nhau.

Subeo từ bé đã là một cậu bé hiền lành, ít nói, luôn lễ phép với người lớn. Những hình ảnh hiếm hoi được chia sẻ cho thấy em không phải kiểu trẻ con hiếu động, nổi bật, mà là một đứa trẻ trầm tính, quan sát nhiều hơn nói. Có lẽ chính sự điềm tĩnh đó là nền tảng đầu tiên cho một tính cách trưởng thành sau này.

Lớn lên trong bối cảnh bố mẹ không còn đồng hành cùng nhau, Subeo lại càng sớm học được cách thích nghi và thấu hiểu. Nhưng thay vì bị ảnh hưởng tiêu cực, cậu bé lại nhận được sự yêu thương trọn vẹn từ cả hai phía gia đình. Hồ Ngọc Hà luôn dành cho con sự chăm sóc gần gũi, tinh tế; còn Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La) lại mang đến cho con sự vững chãi, kỷ luật và định hướng rõ ràng.

Doanh nhân Cường Đô La từng đăng tải bài viết chia sẻ về việc Subeo đến thực tập tại công ty trong kỳ nghỉ hè gây chú ý. Theo đó, anh cho biết hai cha con đã thống nhất với nhau 2 tuần cuối của kỳ nghỉ hè, Subeo sẽ tới công ty của gia đình để thực tập và tìm hiểu môi trường làm việc.

"Anh hai sẽ dành 2 tuần đó để thực tập và tìm hiểu môi trường làm việc từ các vị trí công việc trong tập đoàn. Từ kinh doanh, chăm sóc khách hàng, giao nhà và kể cả là phục vụ, nhận order tại các nhà hàng… Con đã làm thật tốt và ba rất tự hào về con, Henry yêu của ba", Cường Đô La chia sẻ (Herry là tên tiếng Anh của Subeo).

Chính sự văn minh trong cách ứng xử của người lớn đã giúp Subeo lớn lên mà không mang trong mình những tổn thương. Ngược lại, em trở thành một cậu bé hiểu chuyện, biết suy nghĩ và luôn giữ được sự cân bằng trong cảm xúc.

Người anh cả ấm áp, tình cảm, chăm lo cho đàn em thơ

Một điều khiến nhiều người đặc biệt ấn tượng ở Nguyễn Quốc Hưng (Subeo) chính là hình ảnh em trong vai trò người anh cả của đại gia đình - khi xung quanh là bốn đứa em còn rất nhỏ, mỗi đứa một tính cách, một thế giới riêng.

Subeo và hai em Lisa - Leon.

Ở nhà của Hồ Ngọc Hà, Subeo là anh của cặp song sinh đáng yêu Lisa và Leon. Còn bên gia đình của Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La), Subeo cũng rất ân cần, chu đáo với hai em Suchin và Sutin. Subeo giờ đây là "anh lớn" của bốn đứa em bé bỏng, một vị trí mà không phải ai ở tuổi em cũng có thể đảm đương một cách trọn vẹn.

Subeo và hai em Suchin - Sutin

Không cần những lời nói hoa mỹ, cách Subeo thể hiện vai trò của mình nằm ở những hành động rất đời thường. Em có thể kiên nhẫn ngồi chơi cùng em hàng giờ, nhẹ nhàng bế em, hay đơn giản là đứng cạnh quan sát để đảm bảo các em luôn an toàn. Có những khoảnh khắc, người ta thấy một cậu thiếu niên cao lớn cúi xuống nói chuyện với các em - sự tương phản ấy lại chính là điều làm nên nét đẹp rất riêng của anh cả Subeo.

Điều đáng quý là Subeo không hề có khoảng cách với các em, dù là cùng mẹ hay cùng bố. Em đối xử với tất cả bằng sự ấm áp của một người anh cả. Không phân biệt, không thiên vị, luôn sẵn sàng nhường nhịn - đó là những điều rất nhỏ nhưng lại thể hiện rõ sự trưởng thành trong cách suy nghĩ của cậu bé.

Có thể nói, Subeo chính là "sợi dây" kết nối giữa hai gia đình - một vai trò không dễ, nhưng em lại làm được một cách nhẹ nhàng.

Chàng trai ấm áp, chững chạc và là chỗ dựa vững chắc của gia đình, đàn em thơ và... bạn gái

Khi lớn hơn một chút, những rung động đầu đời ở tuổi 16 của Subeo cũng dần được biết đến. Việc Subeo công khai bạn gái khiến nhiều người bất ngờ, bởi trước đó em vốn rất kín tiếng. Nhưng cách em thể hiện tình cảm lại khiến công chúng có thiện cảm.

Không ồn ào, không phô trương, Subeo quan tâm bạn gái theo cách rất tinh tế: từ những cử chỉ nhỏ như luôn đi sát cạnh để bạn không bị bỡ ngỡ trước đám đông và ống kính truyền thông, cầm tay bạn gái mọi lúc mọi, ân cần xách túi hộ bạn... Sự ga lăng của Subao không phải kiểu thể hiện cho người khác thấy, mà là sự tự nhiên của một chàng trai biết quan tâm đến bạn của mình.

Điều đáng nói là ở độ tuổi đó, nhiều bạn trẻ dễ bị cuốn vào việc thể hiện bản thân, nhưng Subeo vẫn giữ được sự chừng mực. Em không biến chuyện tình cảm thành điều để gây chú ý, mà giữ nó ở mức riêng tư, vừa đủ.

Có lẽ điều khiến Hồ Ngọc Hà và Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La) tự hào nhất không phải là chiều cao hay thành tích của con, mà chính là cách con trở thành một người tử tế, ấm áp và chín chắn.

Hành trình phía trước của Subeo vẫn còn rất dài. Nhưng với nền tảng hiện tại, một gia đình văn minh, một môi trường giáo dục tốt và một trái tim ấm áp, nhiều người tin rằng em sẽ tiếp tục lớn lên theo cách rất riêng: lặng lẽ, bản lĩnh và đầy yêu thương.