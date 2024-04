Cô gái Đà Nẵng lừa lấy gần 50 tỷ đồng của hội chị em

Chiều 3/4, Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Thảo (SN 1987, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) để điều về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Đà Nẵng nhận tin báo tố giác tội phạm của 4 người phụ nữ về việc bị Thảo lừa đảo chiếm hơn 49,5 tỉ đồng.

Nguyễn Thị Thanh Thảo tại cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định, từ năm 2021, Thảo thông qua các mối quan hệ xã hội, thường xuyên tiếp xúc, chơi thân với các bị hại nên dễ dàng hỏi vay mượn tiền.

Thời gian đầu, Thảo trả tiền gốc và tiền lãi đúng hạn cho "hội chị em". Tuy nhiên, đến năm 2022, do làm ăn thua lỗ, vỡ nợ, Thảo tiếp tục vay mượn tiền nhưng không còn khả năng trả nợ như cam kết.

Số tiền chiếm đoạt từ các bị hại, "nữ quái" này sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân hết.

Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.