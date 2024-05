Vụ gần 500 người ngộ độc bánh mì: Công an truy vết nguồn gốc thực phẩm

Làm việc đoàn công tác của Bộ Y tế, chiều 3-5, thượng tá Lê Chí Hiếu, Phó trưởng Công an TP Long Khánh (tỉnh Đồng Nai), cho biết Công an thành phố đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Sở Y tế truy nguồn gốc thực phẩm và làm việc với những người liên quan vụ 481 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã xuống cơ sở bánh mì Băng, nơi các bệnh nhân từng mua bánh mì ăn trước đó, lấy mẫu thức ăn để giám định nhằm xác định nguyên nhân.

“Vụ việc vi phạm tới đâu sẽ xử lý tới đó” - đại diện Công an TP Long Khánh nói.

Hai bệnh nhi ngộ độc nặng do ăn bánh mì tại thành phố Long Khánh đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai

Kết quả kiểm tra bước đầu xác định, tiệm bánh mì Băng bán bánh mì thịt bao gồm: bánh mì, pate tự làm (gan heo, thịt mỡ), chả lụa, thịt nguội, thịt heo, dưa muối chua tự làm (cà rốt, củ cải trắng), nước sốt tự làm (gồm nước hầm thịt heo, hạt nêm, bột ngọt, nước tương).

Nguyên liệu thực phẩm được chế biến và bán tại nhà. Theo báo cáo của đại diện cơ sở, tiệm bánh mì Băng phục vụ khoảng 1.000 ổ bánh mì thịt trong ngày 30-4 và khoảng 500 ổ bánh mì thịt từ 6-8 giờ ngày 1-5.

Ông Nguyễn Hùng Long, Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), đề nghị thành phố Long Khánh chỉ đạo các trường học tạo điều kiện thuận lợi cho những học sinh bị ngộ độc thực phẩm đang điều trị tại các bệnh viện trong việc thi học kỳ 2.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở bánh mì Băng

Ông Long đề nghị các cơ quan quản lý tại Đồng Nai nhìn lại công tác quản lý về an toàn thực phẩm, tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở chế biến, sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Trong thời tiết nắng nóng hiện nay, cần xác định các hộ kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc diện nguy cơ cao. Ngành chức năng cần hướng dẫn họ có giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo quản thực phẩm cho tốt.

Đồng thời, cần tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nhất là những cơ sở bán thực phẩm với số lượng lớn như tiệm bánh mì Băng. Cơ sở nào sai phạm phải xử lý nghiêm, kể cả những cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, thậm chí phải kiểm tra nhiều hơn những cơ sở này chứ không chỉ kiểm tra những cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Lãnh đạo TP Long Khánh thăm, động viên gia đình và các bệnh nhân bị ngộ độc

Theo ông Nguyễn Đình Minh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, qua điều tra cho thấy, thời gian ủ bệnh trung bình của các bệnh nhân từ 4-8 giờ. Triệu chứng chủ yếu là tiêu chảy, nôn ói.

Tiệm bánh mì không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Tổng số lao động làm việc trực tiếp là 4; không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm; không có giấy khám sức khỏe.

Cơ quan chức năng đã lấy mẫu thực phẩm gửi kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm tại Viện Y tế công cộng TP HCM.

Đoàn tiến hành niêm phong thực phẩm và giao cơ sở tự bảo quản trong tủ đông tại cơ sở. Đồng thời thực hiện phết mẫu dịch tỵ hầu của 4 người chế biến thực phẩm.

Tiệm bánh mì Băng mỗi ngày bán khoảng 1000 ổ. Ảnh tư liệu

Lực lượng chức năng đã yêu cầu cơ sở tiếp tục tạm ngưng hoạt động kinh doanh cho đến khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền và được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, tiếp tục phối hợp điều tra nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm.