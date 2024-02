Cô gái “bóc phốt” chồng dài 50 tập bỗng trở thành hiện tượng, netizen hóng đến nỗi sếp đòi đuổi việc

Mới đây, cộng đồng mạng thi nhau lan truyền một tài khoản TikTok nước ngoài có tên Reesa Teesa kể về cuộc hôn nhân kỳ lạ của mình. Được biết, người phụ nữ này hiện đang sinh sống tại Mỹ, mở kênh TikTok chỉ để “bóc phốt” chồng cũ với series dài 50 tập. Ban đầu, tài khoảng của Reesa Teesa chỉ có khoảng 200k người theo dõi và cho đến hiện tại con số này đã tăng lên 2M người. Các đoạn clip cũng đều viral, lên tới cả triệu người xem và rất nhiều bình luận tương tác đến từ Việt Nam.

Reesa Teesa có tới 2M người theo dõi để xem cô kể chuyện "bóc phốt" chồng cũ

Theo đó, Reesa Teesa quen chồng qua ứng dụng hẹn hò, vào thời điểm cách đây 4 năm khi dịch Covid vẫn đang bùng phát. Ngày hẹn hò đầu tiên, Reesa có nhiều ấn tượng tốt vì anh chàng kia rất ga lăng, nghiêm túc với mối quan hệ và mong muốn tiến tới hôn nhân. Sau khi quen nhau được gần 1 tháng, khi có lệnh phong toả, chàng trai này dọn đến ở chung nhà với Reesa.

Những dấu hiệu “red flag” bắt đầu xuất hiện từ khi cả hai sống chung. Song, Reesa phát hiện đang mang thai, cả hai quyết định kết hôn. Mặc dù chồng luôn là người chi trả hết các hoá đơn từ tiền thuê nhà, điện, nước, thậm chí còn đòi đổi xe ô tô mới cho Reesa xong cách mà anh chàng này thể hiện khiến cô khá nghi ngờ.

Bởi từ ý định mua nhà, mua xe đều không được thực hiện do ông chồng nghĩ ra rất nhiều lý do. Từ người giao xe mắc Covid đến việc không muốn chứng minh tài khoản để mua nhà,... đều là những lý do lạ kỳ được người chồng này đưa ra. Không những thế, người đàn ông này luôn tỏ ra bận rộn, nói mình đang chờ thăng chức lên phó giám đốc, làm việc trong một toà nhà cao cấp nhưng khi Reesa Teesa ngỏ ý muốn đến thăm nơi làm đều có lý do để không thể thực hiện.

TikToker Hà My tóm tắt lại 50 tập và nhận được nhiều sự quan tâm của netizen

MC Thanh Thanh Huyền cũng không nằm ngoài cuộc "hóng"

Ngoài ra, chồng của Reesa Teesa luôn tỏ ra có mối quan hệ thân thiết với họ hàng, người thân. Mỗi ngày đều gọi điện cho ai đó để hỏi thăm sức khoẻ, chia sẻ cuộc sống. Dẫu vậy, Reesa Teesa đều không biết mặt những người thân này mà chỉ biết qua lời kể của chồng.

Cuối cùng, với nhiều dấu hiệu khả nghi, Reesa đã quyết định tự tìm hiểu, điều tra về nhân thân của anh chồng kỳ lạ này. Cô phát hiện ra, tất cả những gì đã biết từ trước đến nay về chồng đều chỉ là lời nói dối. Người đàn ông này thực chất đã có 2 đời vợ, thất nghiệp, tất cả những cuộc điện thoại với người thân đều là do tự tưởng tượng ra và nói chuyện một mình.

Đáng chú ý, khi tìm đến người vợ đầu tiên cũng như gia đình của chồng để hỏi cặn kẽ về sự việc, Reesa Teesa phát hiện chồng có anh trai sinh đôi. Người anh này lại vô cùng hoàn hảo, đúng theo hình mẫu mà chồng của Reesa tự tưởng tượng ra và nói dối. Do đó, cô cho rằng người đàn ông này có bệnh tâm lý, không thể tiếp tục sống chung và quyết định kết thúc tất cả mọi chuyện.

Fashion blogger Trí Minh Lê cũng giống nhiều netizen mong muốn series này chuyển thể thành phim vì quá cuốn

Chính những tình tiết ly kì, hấp dẫn và cả những cú twist bất ngờ trong câu chuyện đã khiến các video của Reesa Teesa viral trên MXH. Rất đông người vào “hóng” drama tận nước ngoài và cho rằng có thể dựng lại 50 tập này thành một phim. Phần lớn netizen cho rằng không nghĩ ngoài đời thật lại có những phi vụ nói dối, “siêu lừa” tới mức như vậy.

Ngoài ra, Reesa Teesa cũng cho biết thêm mục đích cô kể lại câu chuyện của mình là để hi vọng có thể giúp ích được cho ai đó. Cô mong rằng mọi người có thể xem câu chuyện này và cẩn thận hơn với những mối quan hệ, hẹn hò trên mạng và nên tìm hiểu kỹ trước khi kết hôn.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Hóng quá, mình theo dõi vụ này mấy hôm nay không lo làm sợ sếp đuổi việc quá trời”.

- “Vừa xem xong, cuốn thật sự, 50 phần dài như phim”.

- “Bộ này có thể dựng thành phim được đó, nhiều cú twist bất ngờ thật luôn”.

- “Giờ ở Việt Nam mà hóng drama nước ngoài luôn rồi, không nghĩ có câu chuyện như phim thế này”.

- “50 tập để dành coi dần, vừa hóng drama vừa rèn luyện nghe hiểu tiếng Anh”.