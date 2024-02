Cô gái "phốt" salon ở quận Bình Thạnh tự ý huỷ lịch cắt tóc đã book ngay sát Tết, thái độ nhân viên như "sợ khách không trả được tiền"

Chuyện làm nail làm tóc chưa bao giờ nóng bỏng như những ngày sát Tết. Chẳng quá lời khi nói rằng nghề hot nhất lúc này chẳng phải ai khác mà chính là chủ chủ tiệm salon tóc hay tiệm nail. Thường thì trong những ngày này, nếu muốn làm dịch vụ khách hàng sẽ đặt lịch trước.

Nhưng sẽ như thế nào nếu bạn đã book lịch làm tóc chỉ 7 ngày trước Tết nhưng khi đến nơi lại... chẳng ai chịu nhận làm cho mình?

Đó là câu chuyện một nữ khách hàng tên C. chia sẻ trên MXH với tâm trạng bức xúc hút 400k lượt xem. Cụ thể, cô "phốt" hiệu làm tóc ở quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Đặt lịch trước nhưng đến nơi cảm thấy bị bỏ mặc, nhân viên tự huỷ ngang lịch không xin lỗi

Cụ thể, nữ khách hàng tên C. này đã đặt lịch hẹn vào 2h30 chiều đến để làm tóc. Nhưng khi đến salon lại không được bất cứ nhân viên nào tiếp đón và phải chủ động nói ra yêu cầu, tự cung cấp thông tin. Sau khi bước vào salon và nói mình có lịch hẹn đến cắt tóc, nhân viên của tiệm mới nói rằng: "Chị ơi, bên em không nhận lịch cắt tóc nữa", và không có bất cứ một câu xin lỗi nào cả. Khách hàng cảm thấy rất "quê" khi bị tất cả mọi người trong salon nhìn.

Điều khiến chị C. bức xúc nhất là "salon nhận lịch để làm gì khi không làm được cho khách hàng?". Nhưng điều khiến chị C. bức xúc hơn cả là phía salon không hề có một câu xin lỗi khách. Sau đó, chị phải gọi chồng ngay lập tức chở về. Chị C. cũng thắc mắc: "Hay là do mình mặc bộ đồ nhìn nghèo nên salon chê, sợ không trả được tiền?".

Ngoài ra, chị C. cũng cho rằng nếu như các salon hiện tại đều xử lý như vậy thì uy tín nằm ở đâu? Làm sao để giữ chân được khách hàng trung thành?

Rất nhiều người đang chuẩn bị đi làm đẹp đón Tết cảm thấy như chạm trúng mối quan tâm, họ liên tục để lại những bình luận đưa ra quan điểm dưới bài đăng "phốt" của chị C.

"Quan trọng là uy tín và tháu độ làm việc, chỉ cần 1 câu nói nhẹ nhàng, xin lỗi khách hàng thì cũng đủ làm hài lòng và bớt rước bực vào người", "Nhiều salon làm riết thấy mệt ghê, không làm được cho người ta thì đừng nhận, mang tiếng quá", "Thái độ hơn trình độ, nếu cứ giữ tác phong làm việc như thế thì sớm có ngày dẹp tiệm", "Tội chị gái ấy quá"...

Cùng với đó, không ít chị em từng lâm vào hoàn cảnh tương tự cũng vào chia sẻ: "Y chang tui bà ơi, đặt lịch trước rồi qua nhưng thái độ nhân viên chán, ngồi 30 phút rồi nhân viên mới kiểu hỏi cho có", "Đúng sự thật nha, mình cũng mới đi làm hôm qua về, vô quán không một câu chào", "Mình bị bùng kèo, thái độ khinh khách nên mình bức xúc lắm",...

Phía salon bị "phốt" giải thích thế nào?

Sau khi clip viral, rất nhiều người quan tâm xem phía salon có động gì hay không? Liên hệ với bên salon làm tóc, họ cho biết: "Do tết nhu cầu của khách hàng làm đẹp nhiều nên salon hơi đông khách 1 chút. Bên mình xin tiếp thu những phản hồi của khách hàng và cải thiện lại chất lượng dịch vụ, sẽ nhận lượng khách vừa đủ để đảm bảo chất lượng đầu ra", bộ phận chăm sóc khách hàng của salon chia sẻ.

Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng các tiệm salon hiện tại đều nên sắp xếp hợp lý cho khách hàng, nếu không làm được thì tốt nhất không nhận, tránh gây mất thời gian của khách và có những phàn nàn về dịch vụ gây ảnh hưởng đến danh tiếng.