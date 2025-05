Cô gái bị chê nát nước vì "bắt chước" Lisa (BLACKPINK), hở trọn vòng 3 tại sự kiện gây nhức mắt

Sáng 19/5, Vietnam's Next Top Model mùa 9 khởi động với buổi casting tại TP.HCM, thu hút sự tham gia của nhiều gương mặt trẻ đam mê thời trang và người mẫu. Dàn thí sinh đã có mặt từ rất sớm để ghi danh và thể hiện cá tính qua trang phục cũng như thần thái sải bước đầu tiên tại khu vực check-in sự kiện.

Tuy nhiên, giữa hàng chục outfit mang màu sắc cá nhân khác nhau, một cô gái nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý vì diện mạo gây tranh cãi. Xuất hiện tại buổi casting với chiếc quần lưới mỏng tang ngắn cũn cỡn để lộ vòng 3 giữa sự kiện.

Cô gái gây tranh cãi tại buổi casting Vietnam's Next Top Model vì bộ trang phục na ná Lisa

Điều đáng nói, bộ trang phục của cô gái được cho là "bắt chước" từ hình ảnh của Lisa (BLACKPINK) tại thảm đỏ Met Gala 2024. Từ chiếc áo đen ôm sát đến kiểu tóc búi cao và chất liệu xuyên thấu, tổng thể outfit khiến nhiều người liên tưởng ngay đến hình ảnh bùng nổ của nữ idol đình đám. Tuy nhiên, trong khi Lisa được khen sang trọng, cao cấp và đầy khí chất thì bộ cánh của cô gái tại casting lại bị netizen đánh giá là "làm lố để gây chú ý".

Nhiều netizen để lại bình luận cho rằng nếu muốn học hỏi thần tượng thì cần tinh tế hơn trong cách lựa chọn chất liệu và bố cục trang phục. Một số ý kiến thẳng thắn: "Lisa thấy sang, còn chị bên trái hơi kỳ", "Thấy sao sao ấy, bạn này thật sự chả biết thời trang là gì",...

Cư dân mạng nổ ra ý kiến trái chiều vì màn xuất hiện của cô gái này

Ngày 11/5, ban tổ chức Vietnam's Next Top Model thông báo về sự trở lại của mùa 9. Năm nay, bộ tứ quyền lực của làng thời trang sẽ đảm nhận vai trò giám khảo cầm cân nảy mực tại sân chơi dành cho người mẫu Việt hàng đầu này là nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, giám đốc sáng tạo Hà Đỗ, chuyên gia trang điểm Nam Trung và mảnh ghép cuối cùng được công bố chính là siêu mẫu Thanh Hằng.

Vietnam's Next Top Model là chương trình truyền hình thực tế về nghề người mẫu chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam. Mùa đầu tiên của chương trình lên sóng từ năm 2010. Suốt gần 15 năm qua, Vietnam's Next Top Model không chỉ là một chương trình truyền hình mà còn là cánh cửa mở ra sự nghiệp cho hàng trăm người mẫu chuyên nghiệp như Quán quân Trang Khiếu, Quán quân/ Á hậu Hoàng Thùy, Quán quân/ Á hậu Mâu Thủy, Quán quân/ Á hậu Hương Ly, Quán quân/ Hoa hậu Ngọc Châu, Á quân/ siêu mẫu Tuyết Lan... Trong đó, có không ít người đã đạt giải cao trong các cuộc thi sắc đẹp, sải bước trên các sàn diễn quốc tế thuộc tuần thời trang Paris, Milan, London, New York...