Cô gái ăn gà rán bất chấp, giờ là nữ thần "mặt sáng dáng xinh", vòng 2 phẳng lì

Serie Netflix Love Next Door vô cùng thành công đã đưa cái tên Jung So Min trở thành một trong những nữ diễn viên hot nhất màn ảnh Hàn năm 2024. Không chỉ danh tiếng mà nhan sắc của người đẹp sinh năm 1989 cũng được dịp hâm nóng. Trên một video clip tổng hợp nhiều khoảnh khắc xinh có, dìm có của Jung So Min trong các bộ phim và show truyền hình trước đây, có thể thấy nhan sắc của nữ diễn viên hầu như đều không dễ bị làm khó kể cả ở những tình huống éo le nhất.

Video tổng hợp nhiều khoảnh khắc "dìm nhưng không chìm" của Jung So Min (Nguồn Facebook DAE ki SUPOG).

Ăn gà ngấu nghiến, bỏ hết hình tượng nữ thần với body mảnh mai ngoài đời thế này đây.

Hiện tại với chiều cao 1,65m Jung So Min chỉ nặng 42kg, ít ai nghĩ "bạn thân Jung Hae In" từng có quá khứ kém sắc đôi chút. Thuở mới vào nghề, nữ diễn viên có thân hình mũm mĩm, lại là tạng người không dễ xuống cân. Chuyện gì khó cũng có bí kíp, phương pháp giúp Jung So Min giảm 10kg được tiết lộ chính là nhịn ăn gián đoạn 16:8 (tương đương mỗi ngày cô có 8 tiếng được ăn, chủ yếu tập trung vào bữa trưa).

Jung So Min từng có ngoại hình tròn trịa, những khi mặc váy ngắn, người đẹp sẽ khó ghi điểm.

Sau pha giảm cân đại thành công, Jung So Min trở thành sao nữ có body đáng mơ ước, không chỉ lấy lại đôi chân thon thả mà vòng eo của người đẹp cũng đặc biệt quyến rũ hết nấc nhờ cơ bụng số 11, bụng phẳng như giấy.

Có "sắc" lẫn "vóc", nữ chính Love Next Door dễ dàng phù hợp với nhiều hình tượng từ thanh khiết, ngọt ngào đến đến đẳng cấp, quý phái.

Làn da trắng sáng, mịn màng ở tuổi 35 của Jung So Min cũng là kết quả của quá trình chăm sóc đã từng được bật mí. Cụ thể, cô nàng có những tips khá đơn giản sau đây để nuôi dưỡng làn da glass skin chuẩn Hàn của mình:

Thứ nhất, Jung So Min chỉ rửa mặt bằng nước, bỏ qua sữa rửa mặt vào sáng sớm. Cô cho rằng điều này là thích hợp để da không bị khô thêm so với tiết trời hanh của Hàn Quốc. Bí quyết đầu tiên có liên quan trực tiếp với điều thứ 2, vào buổi tối nữ diễn viên cho biết cô có thói quen đắp mặt nạ giấy qua đêm, đến sáng hôm sau khi đã rửa mặt bằng nước, So Min tận dụng lượng dưỡng chất còn lại trong gói mặt nạ để dưỡng da rồi mới tiến hành makeup.

Hai tips dưỡng da đầu tiên của Jung So Min vô cùng đơn giản, lại tiết kiệm mỹ phẩm.

Cuối cùng, người đẹp họ Jung ưa chuộng sử dụng ampoule thay vì serum. Hai loại này thường bị nhầm lẫn nhưng thực chất ampoule là tinh chất cô đặc có hàm lượng dưỡng chất cao hơn, cũng dễ thẩm thấu hơn trên da, giúp mang đến hiệu quả mạnh mẽ.

Jung So Min có làn da trắng sáng, căng mịn không tì vết giúp cô có vẻ ngoài hack tuổi đáng gờm.