Cô gái 28 tuổi mặt biến dạng, sưng tròn như bánh bao khổng lồ sau khi bỏ gần 800 triệu đồng làm đẹp

Chỉ vì khát khao nâng cấp ngoại hình, một cô gái trẻ xinh đẹp lén lút tiêm cả trăm mũi chất lạ vào mặt để rồi nhận về kết cục đắng ngắt khi gương mặt biến dạng nghiêm trọng, không dám ra ngoài.

Năm 2021, cô Tiêu (23 tuổi, sống tại Thâm Quyến, Trung Quốc) bước vào con đường can thiệp thẩm mỹ sau khi được các đối tượng môi giới rủ rê. Với mong muốn làm đầy các vùng khuyết điểm và sở hữu làn da căng bóng, cô đã thực hiện tổng cộng gần 100 mũi tiêm thẩm mỹ vào vùng mặt chỉ trong vòng một năm.

Thời gian đầu, diện mạo của cô có cải thiện thật khiến cô hoàn toàn tin tưởng. Thế nhưng, đến đầu năm 2023, biến cố y khoa kinh hoàng bắt đầu bùng phát. Các mô dưới da mặt cô Tiêu bắt đầu tăng sinh bất kiểm soát, liên tục phồng to một cách bất thường. Gương mặt thon gọn ngày nào biến dạng hoàn toàn, hai má và cằm sưng phồng cứng đơ như chiếc bánh bao ngấm nước khổng lồ.

Cô gái bị biến dạng khuôn mặt, sưng phù như bánh bao khổng lồ sau khi tiêm chất tăng trưởng để làm đẹp

Quá hoảng loạn, cô Tiêu tìm mọi cách cứu vãn diện mạo. Tháng 7/2023, cô lặn lội đến Thượng Hải (Trung Quốc) phẫu thuật hút mỡ mặt với chi phí hơn 30.000 Nhân dân tệ (khoảng 116 triệu đồng). Tuy nhiên, vết hút mỡ không những không xẹp mà vùng mặt lại càng sưng nề, biến dạng nặng nề hơn.

Trở về Thâm Quyến, với suy nghĩ "có bệnh thì vái tứ phương", cô tiếp tục nghe lời dụ dỗ tiêm thêm 6 mũi tiêm được quảng cáo là "làm thon gọn, căng bóng da" tại các cơ sở tư nhân. Mỗi lần tiêm xong, mặt chỉ bớt sưng được 1 đến 2 tháng rồi sau đó phản ứng tăng sinh lại bùng lên dữ dội hơn trước đó.

Tính đến nay, cô Tiêu đã tiêu tốn hơn 200.000 Nhân dân tệ (gần 800 triệu đồng) cho hành trình làm đẹp và cố cứu vãn khuôn mặt sau biến chứng làm đẹp dù không có kết quả. Thế nhưng, điều khiến cô uất ức nhất là không thể lấy lại số tiền đã thanh toán cho các liệu trình chưa sử dụng. Kẻ môi giới đã chặn sạch mọi liên lạc, các cơ sở thẩm mỹ cũng trốn tránh trách nhiệm.

Sau biến dạng, nhiều lần cô Tiêu đi hút mỡ, tiêm tan... nhưng chỉ được một thời gian ngắn là mặt lại trở về trạng thái đáng sợ như cũ

Gương mặt biến dạng dị thường như chiếc bánh bao khổng lồ đã đẩy cuộc đời cô gái trẻ vào ngõ hẹp tối đăm. Cô Tiêu thừa nhận rằng do khuôn mặt bị biến dạng, suốt hai năm qua cô gần như không thể làm việc bình thường và cũng không dám tham gia các hoạt động xã hội. Áp lực tâm lý nặng nề khiến cô mỗi ngày đều sống trong lo âu, trầm cảm và phải dùng thuốc để kiểm soát tình trạng này.

Tự ý tiêm yếu tố tăng trưởng: "Mồi lửa" kích hoạt thảm họa y khoa

Theo thông tin đăng tải trên Sohu và QQ thứ chất độc hại tàn phá toàn bộ cấu trúc khuôn mặt của cô Tiêu chính là yếu tố tăng trưởng (Growth Factors). Đây là các phân tử sinh học (chủ yếu là protein hoặc peptide) có khả năng liên kết với các thụ thể trên bề mặt tế bào để kích thích quá trình phân chia, phát triển và biệt hóa tế bào cực kỳ mạnh mẽ.

Bác sĩ Lu Dang (Khoa Bỏng, Phẫu thuật Tạo hình và Điều trị Vết thương, Bệnh viện Phụ thuộc thứ hai thuộc Đại học Giao thông Tây An) nhấn mạnh trên trang HK01, tiêm các yếu tố tăng trưởng là một thủ thuật thẩm mỹ rủi ro cao và bất hợp pháp, bị Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia Trung Quốc nghiêm cấm tuyệt đối.

Bác sĩ Lu Dang cảnh báo những rủi ro nghiêm trọng khiến tiêm yếu tố tăng trưởng bị cấm

Trong y học chuẩn mực, yếu tố tăng trưởng chỉ được phép sử dụng ngoài da (dạng bôi, xịt) nhằm mục đích thúc đẩy quá trình lành vết thương hở hoặc tổn thương bề mặt. Khi bị đẩy vào dưới da, yếu tố tăng trưởng kích thích các mô liên kết phân chia liên tục không dừng, tạo thành các khối mô xơ cứng, u cục dị dạng.

Đáng sợ hơn, chất này nhanh chóng thẩm thấu, tích hợp và hòa lẫn hoàn toàn vào các tổ chức mô cơ, mạch máu. Chỉ cần còn sót lại một lượng cực nhỏ chất này trong cơ thể, quá trình tăng sinh mô biến dạng vẫn sẽ tiếp tục diễn ra, khiến việc phẫu thuật nạo vét hay điều trị triệt để gần như là điều không thể. Bác sĩ Lu Dang cảnh báo thêm, việc tiêm chất này còn gây ra nguy cơ viêm mãn tính, đỏ và sưng dai dẳng hoặc nhiễm trùng nguy hiểm trong quá trình tiêm.

Tuy nhiên, các "spa chui" và đối tượng môi giới bất lương đã "thay tên đổi họ" cho yếu tố tăng trưởng dưới những cái tên mỹ miều như collagen tự thân, chất kích hoạt tế bào hay tiêm căng bóng da.... khiến nhiều người giống như cô gái trẻ này rơi vào bẫy.

Cần hết sức cẩn trọng khi thực hiện các thủ thuật tiêm thẩm mỹ

Trường hợp đau lòng của cô Tiêu là bài học xương máu cho bất kỳ ai đang có ý định can thiệp thẩm mỹ, đặc biệt là các phương pháp tiêm làm đẹp. Hãy nhớ:

- Không tiêm các chất lạ không rõ nguồn gốc: Tuyệt đối cảnh giác trước các lời quảng cáo về "tiêm collagen kích hoạt tế bào" hay "tiêm yếu tố tăng trưởng".

- Lựa chọn cơ sở y tế hợp pháp: Chỉ thực hiện các thủ thuật xâm lấn tại các bệnh viện hoặc phòng khám chuyên khoa được cấp phép chính thức.

- Kiểm tra kỹ sản phẩm: Luôn yêu cầu kiểm tra nhãn mác, tem chống hàng giả và giấy phép lưu hành của các chất làm đầy trước khi đồng ý tiêm vào cơ thể. Yêu cầu chuyên gia thực hiện thủ thuật giải thích rõ về thành phần, tác dụng phụ, biến chứng có thể gặp trước khi tiêm.

Nguồn và ảnh: QQ, Sohu, HK01