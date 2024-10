Cô gái 2 giây lên truyền hình hoá nữ hoàng quảng cáo, chiếm luôn trái tim nam thần châu Á

Lee Na Young là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc ghi dấu với khán giả qua nhiều bộ phim nổi tiếng như Ruler of Your own World World, Someone Special, Maundy Thursday... Người đẹp sinh năm 1979 ghi điểm với nhan sắc vừa mang vẻ trong sáng, thánh thiện nhưng vẫn không kém phần sắc sảo cùng vóc dáng chuẩn chỉnh vạn người mê. Tuy nhiên, ít ai biết rằng cơ duyên bước vô làng giải trí của Lee Na Young chính là nhờ 2 giây xuất hiện trên sóng truyền hình.

Lee Na Young từng là mỹ nhân nức tiếng xứ Hàn một thời. Nữ diễn viên được cho là sở hữu gương mặt có tỷ lệ vàng, từ gương mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng đến đôi mắt cuốn hút.

Vào năm 1997, Lee Na Young từng viral khắp cõi mạng chỉ với 2 giây xuất hiện trên sóng truyền hình khi đi xem show âm nhạc có tên Sora Lee's Propose. Gương mặt tự nhiên không son phấn, đôi mắt long lanh sáng bừng tuổi 18 của cô nàng khiến người xem khó có thể rời mắt. Cũng chính nhờ khoảnh khắc thần thánh đó mà Lee Na Young đã lọt vào "mắt xanh" của nhiều công ty, chính thức bước chân vào làng giải trí với vai trò người mẫu 1 năm sau đó.

Khoảnh khắc chớp nhoáng chỉ 2 giây trên sóng truyền hình của Lee Na Young giúp cô bén duyên với ngành giải trí.

Với sự nghiệp thành công rực rỡ cả ở 2 mảng điện ảnh và truyền hình, visual sáng giá cùng chiếu cao ấn tượng 1m73, Lee Na Young nhanh chóng được nhiều nhãn hàng nổi tiếng săn đón. Thời điểm đầu những năm 2000, cô được mệnh danh là "nữ hoàng quảng cáo" xứ Hàn. Mức độ phủ sóng dày đặc giúp Lee Na Young trúng gần 70 hợp đồng quảng cáo lớn nhỏ cho các thương hiệu trong và ngoài nước. Thậm chí, nữ diễn viên từng được Hiệp hội Quảng cáo Hàn Quốc trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ quảng cáo xuất sắc, minh chứng cho vị thế đỉnh cao của cô ở mảng thương mại thời kỳ danh tiếng bùng nổ nhất.

Lee Na Young từng là nàng thơ của nhiều thương hiệu lớn nhỏ. Nếu vẫn còn hoạt động sôi nổi trong giới giải trí, con số hợp đồng quảng cáo của cô chắc chắn sẽ vượt mức 100.

Xuất phát điểm là người mẫu, không khó để mỹ nhân sinh năm 1979 hút mắt trên bìa tạp chí.

Nhắc đến Lee Na Young thì không thể không nghĩ đến chuyện tình đẹp như mơ của cô với nam tài tử đình đám Won Bin. Thời điểm tin đồn hẹn hò mới được khui, nhiều người không khỏi ghen tỵ với nữ diễn viên vì đã chiếm được trái tim nam thần châu Á. Tuy nhiên, danh tiếng, sắc vóc cùng đời tư trong sạch khiến công chúng gật gù cho rằng, đúng là chỉ có Lee Na Young với xứng đôi cùng "thánh sống" xứ Hàn.

Không những thế, dù sở hữu gia tài "kếch xù" nhưng cặp đôi lại ghi điểm với công chúng với đám cưới ở vùng quê vô cùng giản dị chỉ với 50 người tham dự. Sau đó, cả Lee Na Young đều từ bỏ ánh hào quang của sao hạng A, sao hạng S để toàn tâm chăm sóc gia đình. Dù không đóng phim mấy nhưng cặp vợ chồng vẫn có cuộc sống sung túc nhờ doanh thu bất động sản và cát xê quảng cáo của Won Bin.

Hình ảnh hiếm hoi trong đám cưới giản dị của một trong những cặp đôi quyền lực nhất làng giải trí Won Bin và Lee Na Young.

Mới đây, Lee Na Young cũng viral khắp cõi mạng với sắc vóc trẻ trung cùng đôi chân thon gọn, nuột nà thẳng tắp đến khó tin qua ống kính cam thường khi xuất hiện tại 1 sự kiện. Bà xã Won Bin khoe trọn đôi chân cực phẩm trong mẫu áo blazer phối cùng váy ngắn. Ở tuổi 45, nhan sắc của Lee Na Young được đánh giá vô cùng trẻ trung, rạng rỡ.