Cô gái 18 tuổi ở Hà Nội mất tích hơn 4 tháng

Ngày 24/3, trao đổi với báo chí, ông Đ.V.B (trú quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết, con gái ông là Đỗ Thùy Linh (18 tuổi) rời khỏi nhà từ ngày 20/11/2024 đến nay gia đình vẫn chưa có tin tức hay liên lạc được với cô gái.

Em Đỗ Thùy Linh (Ảnh: GĐCC)

Theo người đàn ông chia sẻ, trước đó, ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã trình báo với Công an phường Quán Thánh và Công an quận Ba Đình. Tuy nhiên, sau hơn 4 tháng tìm kiếm, ông B. vẫn chưa có bất kì thông tin gì về con gái mình.

Liên quan đến sự việc trên, một lãnh đạo Công an phường Quán Thánh cho biết Công an TP. Hà Nội đang thụ lý điều tra, tiếp tục triển khai các biện pháp tìm kiếm tung tích cô gái.

Trước đó, Công an quận Ba Đình đã tổ chức xác minh qua nhiều mối quan hệ của Đỗ Thùy Linh nhưng chưa có kết quả. Sau khi Công an Hà Nội dừng hoạt động công an cấp huyện, hồ sơ vụ việc được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự.

Nếu ai có bất kỳ thông tin nào về em Đỗ Thùy Linh xin liên hệ với gia đình qua số điện thoại: 098.5504.089.