Dương Hữu Trí - đối tượng đâm tử vong chiến sĩ cảnh sát cơ động bị khởi tố 3 tội danh

Liên quan đến vụ đâm tử vong chiến sĩ cảnh sát cơ đội, tối 4/3, Cơ quan CSCĐ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Hữu Trí (tên gọi khác: Tý Heo, SN 1987; HKTT đường Nguyễn An Ninh, phường 7, TP Vũng Tàu) để điều tra về các tội "Giết người", "Hủy hoại tài sản", "Chống người thi hành công vụ".

Trí là đối tượng đã dùng dao tấn công chiến sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật (SN 2001, đang công tác tại Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Trước đó, khoảng 7 giờ 35 phút ngày 03/03, tổ công tác Công an Phường 7, TP. Vũng Tàu đến nhà mời đối tượng Dương Hữu Trí để về trụ sở kiểm tra ma túy. Tuy nhiên, đối tượng Trí không chấp hành, dùng dao rượt chém, làm rách áo 1 cán bộ lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cơ sở phường 7, rồi quay lại đốt xe mô tô của tổ công tác và về nhà.

Xe mô tô của tổ công tác bị đối tượng đốt - Ảnh: CA Bà Rịa- Vũng Tàu

Lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành vận động, thuyết phục nhưng đối tượng không chấp hành, tiếp tục cố thủ trong nhà, chửi bới, đe dọa sử dụng hung khí tấn công lực lượng Công an. Sau đó, đối tượng Trí tiếp tục đứng trên lầu dùng nước sôi tạt vào các lực lượng đang tham gia giải quyết tình huống, làm 1 Cảnh sát khu vực Công an phường 7 bị bỏng.

Trước tình hình trên, Tổ công tác trong đó có đồng chí Nguyễn Ngọc Minh Nhật đã tiến hành áp sát để khống chế đối tượng. Trong quá trình tiếp hành áp sát, khống chế, đồng chí Nhật đã bị đối tượng Trí dùng dao đâm trúng vào vùng ngực bên phải gây trọng thương. Tổ công tác đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Vũng Tàu nhưng đến khoảng 13 giờ 30 phút thì đồng chí Nhật hy sinh.