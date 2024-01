Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi hút 2 triệu view vì màn cầu hôn quá "mặn", nhìn mặt nam chính mà netizen cười ngất

Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi ở tuần lên sóng thứ tư tiếp tục duy trì được sức hút mạnh mẽ của mình. Ở những diễn biến tuần này, Ji Won (Park Min Young) đã nhận ra thân phận thật của Ji Hyuk (Na In Woo), hai người cũng trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Cùng lúc này, Ji Won bắt đầu phân định rạch ròi với cô bạn đểu Soo Min sau những tổn thương đã trải qua. Chỉ còn Min Hwan (Lee Yi Kyung) là cô chưa thể dứt khoát chia tay, thậm chí lịch sử còn lặp lại khi một lần nữa Ji Won phải đối diện với lời cầu hôn từ tay bạn trai tồi.

Ở kiếp sống thứ 2 của Ji Won, màn cầu hôn của Min Hwan hoành tráng hơn rất nhiều. Điều này cũng khiến cô nhớ về những gì đã từng xảy ra ở kiếp sống đầu tiên, đó là màn cầu hôn "kinh phí thấp" đã thế còn sai chính tả đến từ Min Hwan, thế mà cô vẫn dại khờ gật đầu đồng ý.

Trong trí nhớ của Ji Won, Min Hwan từng cầu hôn cô ngay tại nhà, với 3 miếng bánh sandwich, hai cây nến, vài quả bóng bay thậm chí còn có quả bị xì hơi cùng với một tờ giấy A4 viết dòng chữ "Will you marry me". Đã thế, Min Hwan còn viết sai chính tả, từ "marry" thành "merry" nhưng thay vì viết lại tờ giấy khác, anh ta lại tiết kiệm, sửa trực tiếp lên tờ giấy cũ. Kết quả, dù Ji Won cảm thấy sượng trân, vô cùng hụt hẫng nhưng vẫn nhận lời cho qua câu chuyện.

Hiện tại sau khi tập 4 lên sóng, những hình ảnh xoay quanh màn cầu hôn này được khán giả tích cực truyền tay nhau, trở thành "meme" mới của màn ảnh Hàn. Nhìn dòng chữ viết sai chính tả lại thêm biểu cảm vô cùng hài hước của Lee Yi Kyung, khán giả thật sự không thể nhịn cười. Trên nền tảng Tik Tok, trích đoạn hài hước này thu hút hơn 3 triệu view chỉ sau nửa ngày đăng tải cùng với đó vô số bình luận từ khán giả, thể hiện sự yêu thích với nhân vật của Lee Yi Kyung dù anh ta là phản diện.

Màn cầu hôn "kinh phí thấp" của Min Hwan

Nguồn: tvN