"Cô đào ngoại hạng" nức tiếng của giới cải lương: 15 tuổi đã hát chính, gây chấn động vì bộ ảnh cưới đẹp hiếm có

NSND Lệ Thủy được gọi là "cô đào ngoại hạng" của giới cải lương. Nổi danh từ năm 15 tuổi, cho đến nay vẫn hoạt động nghệ thuật và được lớp đàn em kế cận kính trọng, nể nang.

Trong số những nghệ sĩ cải lương được gọi là "ông hoàng", "bà hoàng", NSND Lệ Thủy là người hiếm hoi giữ được gia đình ấm êm, hạnh phúc. Ở tuổi U80, NSND Lệ Thủy vẫn thường xuyên tạo ra chủ đề thảo luận cho khán giả vì cuộc sống vui vẻ, an yên đáng ngưỡng mộ.

NSND Lệ Thủy hiện đã 76 tuổi

"Đi mút mùa Lệ Thủy"

Lệ Thủy sinh năm 1948, năm nay đã 76 tuổi. Lệ Thủy sinh ra trong gia đình nông dân nghèo ở làng Đông Thành, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Gia đình nữ nghệ sĩ có 8 chị em, trong đó bà là chị Cả.

Do cuộc sống khó khăn, từ nhỏ, Lệ Thủy đã theo gia đình lên Sài Gòn mưu sinh. Năm 10 tuổi, Lệ Thủy nghỉ học vì không có khai sinh. Do gia đình nợ nần tứ phía, các em lại đau ốm triền miên nên Lệ Thủy quyết xin đi theo làm việc ở gánh Trâm Vàng (Đồng Nai) nhằm kiếm tiền đỡ đần, phụ giúp gia đình.

Vốn có năng khiếu ca hát, lại còn thông minh nhanh nhẹn nên Lệ Thủy có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Năm 13 tuổi, Lệ Thủy thế vai kép con trên đoàn Trâm Vàng. Khi 14 tuổi, Lệ Thủy đóng các vai đào nhì. Một thời gian sau, Lệ Thủy rời đoàn Trâm Vàng để về Công ty Kim Chung của ông bầu Trần Viết Long, một đại bang có 7 đoàn hát. Tại sân khấu này, Lệ Thủy đã được soạn giả Ngọc Văn nhận làm con nuôi, ông viết nhiều kịch bản đưa Lệ Thủy vào đóng từ vai phụ cho đến vai chính.

Lệ Thủy được mệnh danh là "cô đào ngoại hạng" của giới cải lương

Năm 15 tuổi, Lệ Thủy nổi đình nổi đám. Xinh đẹp, hát hay lại còn khéo léo, đi đến đâu Lệ Thủy cũng được khán giả hoan nghênh. Ở miền Tây một thời, người ta hay nói câu "đi mút mùa Lệ Thủy", nghĩa là ở đâu có Lệ Thủy hát thì người dân sẽ bỏ việc đồng áng để chạy đến nghe.

Mấy chục năm trước, đường sá chưa có, phương tiện đi lại khó khăn, người dân phải chèo thuyền, đi trên sông nước xa xôi mới tới được chỗ đoàn hát của Lệ Thủy. Dẫu vậy, nếu đã đến được nơi có Lệ Thủy hát rồi thì ai cũng vui vẻ, rộn ràng, lấy dép kẹp nách, ngồi bệt xuống đường ngồi chờ nghe cho bằng được.

Trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình, NSND Lệ Thủy để lại nhiều dấu ấn. Đáng chú ý nhất là việc Lệ Thủy hợp thành cặp đào - kép ăn ý với NSND Minh Vương. Minh Vương - Lệ Thủy nổi tiếng và có sức ảnh hưởng đến mức bất cứ khán giả nào yêu mến bộ phim nghệ thuật này cũng đã từng nghe nhắc tên hoặc xem qua các băng video hoặc trích đoạn cải lượng có sự xuất hiện của cặp đào - kép hàng đầu trong giới.

Nói về Lệ Thủy, soạn giả Viễn Châu nhận xét: "Lệ Thủy có một giọng ca hiếm hoi trong làng cổ nhạc, với chất giọng kim pha thổ, đã từng được báo giới Sài Gòn trước đây phong tặng là giọng ca chuông ngân".

Minh Vương và Lệ Thủy

Năm 1964, khi soạn giả Viễn Châu kết hợp tân nhạc và cổ nhạc để tạo nên bản tân cổ giao duyên, ông đã chọn giọng ca Lệ Thủy thể hiện cho thử nghiệm này với bài hát Chàng là ai.

Năm 1993, Lệ Thủy được phong tặng danh hiệu NSƯT. Năm 2012, Lệ Thủy được phong tặng danh hiệu NSND. Năm 2013, Lệ Thủy nhận giải Nữ nghệ sĩ cải lương được yêu thích nhất ở Giải thưởng truyền hình HTV Awards.

Hiện tại, bà vẫn cộng tác thường xuyên với Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang trong các chương trình biểu diễn phục vụ công chúng và tham gia đi show ở các tỉnh thành. Năm 2020, Lệ Thủy bất ngờ xuất hiện trong chương trình Ký ức vui vẻ mùa 3 khiến các khách mời ngưỡng mộ. Bà rất hiếm khi nhận lời tham gia các chương trình, khi được con trai Dương Đình Trí khuyến khích bà mới nhận lời.

Cuộc hôn nhân tròn nửa thế kỷ

Năm 1973, Lệ Thủy lập gia đình với ông Đình Trúc và có 3 con. Người con trai thứ hai của bà sau khi tốt nghiệp đại học ở Úc đã về Việt Nam làm ca sĩ với nghệ danh Dương Đình Trí. Năm 2009, Dương Đình Trí tổ chức liveshow Bước chân hai thế hệ nhân dịp sinh nhật lần thứ 61 của mẹ mình.

Lệ Thủy có nhiều chàng trai theo đuổi nhưng cuối cùng bà lại chọn bến đỗ bên người chồng hiện tại. Ông cũng là mối tình đầu của Lệ Thủy. Theo báo Lao Động, khi bà và ông xã tính đến chuyện trăm năm, nữ nghệ sĩ đưa ra giao kèo rằng chồng phải chấp nhận cho bà diễn cảnh tình cảm với bạn diễn nam, đồng thời để bà tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật chứ không lui về làm công việc nội trợ, đứng phía sau ông.

Ảnh cưới hồi 50 năm trước của Lệ Thủy được con trai Dương Đình Trí chia sẻ trên mạng xã hội

Hồi tháng 12/2023, Dương Đình Trí đăng ảnh cưới của ba mẹ lên mạng xã hội và tạo nên cơn sốt lớn. Nhiều khán giả tấm tắc ngợi khen nhan sắc của Lệ Thủy hồi trẻ, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ khi vợ chồng bà vẫn giữ được lửa hôn nhân dù đã bên nhau được 50 năm.

Lệ Thủy kể trong ngày cưới, vì nhà bà và nhà chồng quá gần nhau, bước vài bước chân là tới nên xe đón dâu phải chạy một vòng khắp thành phố rồi mới trở về nhà làm lễ. Cưới vợ buổi sáng, đến buổi chiều thì chú tể nhận bằng tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế của Đại học Vạn Hạnh. Với Lệ Thủy, ngày vui hôm đó là “song hỷ lâm môn” của gia đình.

Nói về cuộc sống hôn nhân hiện tại, bà cho biết luôn trân trọng vì vợ chồng đã cùng nhau vượt qua nhiều sóng gió. Với nữ nghệ sĩ, chồng lầ người đàn ông mẫu mực, luôn yêu thương vợ con.

Ở độ tuổi U80, Lệ Thủy có cuộc sống an yên, hạnh phúc

''Tôi nghĩ vợ chồng trong một cuộc hôn nhân như một tổ chim. Trong đó, người vợ phải biết vun vén, có trách nhiệm chăm lo gia đình thì cái tổ ấm ấy mới được lâu dài. Điều quan trọng nhất, theo tôi, người vợ nên đặt vị trí của mình thấp hơn chồng một chút. May mắn của tôi là còn có gia đình, có chồng con bên cạnh an ủi, lo lắng. Vậy nên nếu so ở vị trí mình, tôi tạm dùng từ viên mãn để hình dung. Dĩ nhiên, con người ai cũng có những phút giây tiếc nuối hay hạnh phúc. Đối với tôi hiện tại, điều quan trọng nhất vẫn là gia đình, thứ hai là sức khỏe", Lệ Thủy chia sẻ trên báo Tiền Phong.

Ở độ tuổi U80, Lệ Thủy vẫn khỏe và minh mẫn. Ngoài căn bệnh gai cột sống, thỉnh thoảng trái gió trở trời bị đau nhức, còn lại tim mạch hay mấy căn bệnh người già khác thì may mắn là Lệ Thủy vẫn ổn. Tuy nhiên, vì biết mình đã lớn tuổi nên bà không hề chủ quan.

Trả lời báo Vietnamnet, Lệ Thủy nói thêm: ''Nhìn lại đời mình, tôi thấy vinh hạnh vì từ khi sinh ra, lớn lên và già đi như hiện tại đều được sống trong tình thương của khán giả. Tôi trân trọng những tình cảm đó nên dù xa xôi, cực khổ thế nào cũng ráng lặn lội đi để gặp gỡ khán giả của mình, hát cho họ nghe".