CLIP: Xóm làng xứ Quảng "giải cứu" 55 mâm cỗ cưới bị "ế" do mưa lũ

Ngày 10-10, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tại tỉnh Quảng Nam có mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt nhiều nơi. Ngày 10-10 cũng là "ngày tốt" nên có rất nhiều gia đình ở tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ cưới cho con. Nhiều cặp đôi đã có những kỷ niệm "để đời" khi tổ chức đám cưới, rước dâu giữa mưa lũ.

Nhiều cặp đôi ở tỉnh Quảng Nam có kỷ niệm đáng nhớ khi đám cưới trong mưa lũ

Ở huyện Duy Xuyên, từ sáng sớm cùng ngày, nước mưa kết hợp với nước sông từ thượng nguồn đổ về khiến tuyến đường ĐT610 đoạn qua các xã Duy Trung, Duy Sơn… bị ngập nặng khiến các dự định của người dân bị đảo lộn. Trong đó, một nhà hàng tiệc cưới tại xã Duy Trung nhận nấu tiệc cho 2 đám cưới nhưng do nước ngập sâu, tiệc cưới phải hoãn khiến 55 mâm cỗ mà nhà hàng này chuẩn bị sẵn bị "ế".

Clip: Xóm làng "giải cứu" hàng chục mâm cỗ cưới

Để tránh thiệt hại, chủ nhà hàng đã mang số thức ăn đã chuẩn bị sẵn đưa đi bán cho người dân. Biết được thông tin, bà con xóm làng đã cùng nhau đến "giải cứu" số thức ăn được chuẩn bị cho các thực khách dự đám cưới. Tới trưa ngày 10-10, chủ nhà hàng đã "giải phóng" được 49/55 mâm cỗ, giúp giảm thiệt hại cho mình cũng như gia đình cô dâu chú rễ đã đặt hàng trước đó.

Đám cưới mùa lũ ở Quảng Nam

Theo Đài khí tượng thủy văn Quảng Nam, trong 24 giờ qua, các địa phương trong tỉnh Quảng Nam đã có mưa to đến mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 24 giờ qua (từ 7 giờ ngày 9-10 đến 7 giờ ngày 10-10) tại các địa phương vùng núi phía Nam phổ biến từ 90 - 180mm, vùng núi phía Bắc và vùng đồng bằng ven biển phổ biến từ 200 - 300mm; có nơi trên 435 mm. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, các địa phương trong tỉnh Quảng nam tiếp tục có mưa vừa, mưa to, đến mưa rất to.

Clip: Mưa lũ chia cắt nhiều nơi ở huyện Duy Xuyên

Hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia, Thu Bồn và Tam Kỳ đang lên. Lúc 15 giờ ngày 10-10, mực nước sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 9.29m (trên báo động III: 0.29m). Trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy là 7.18m (dưới báo động II: 0.32m); tại Câu Lâu là 3.19m (trên báo động II: 0.19m); tại Hội An là 1.68m (trên báo động II: 0.18m). Trên sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ là 1.75m (trên báo động I: 0.05m). Dự báo lũ trên sông Vu Gia, Thu Bồn và Tam Kỳ tiếp tục lên trong đêm nay.