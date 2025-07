Một trong số những cái tên cực kỳ viral trên các nền tảng MXH toàn cầu hiện nay chính là nữ minh tinh Anne Hathaway. Những ngày này, cô đang tích cực chuẩn bị cho sự trở lại với The Devil Wears Prada 2 (Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu 2) khi thường xuyên được bắt gặp đang ghi hình tại New York. The Devil Wears Prada vốn là tựa phim kinh điển ra mắt cách đây 19 năm và khán giả phải mất đến gần 2 thập kỷ mới một lần nữa được thấy Anne Hathaway trở lại với hình tượng huyền thoại một thời của mình.

Mới đây nhất, ngày 24/7 (theo giờ Việt Nam), một khán giả may mắn được thấy Anne Hathaway ghi hình The Devil Wears Prada 2 ghi hình tại New York đã đăng tải đoạn clip cho thấy sức ảnh hưởng cực lớn của "yêu nữ thích hàng hiệu". Khán giả này chia sẻ: "The Devil Wears Prada 2 đang quay tại New York, và hôm nay Đại lộ số 6 đã trở thành một rạp chiếu phim. Chỉ ở thành phố này, bạn mới có thể vừa ăn trưa vừa chứng kiến những thước phim điện ảnh kinh điển đang được hình thành." Và đúng như chia sẻ của mình, nữ khán giả đã bới tô cơm giữa phố, vừa ăn vừa phát cuồng vì được thấy Anne Hathaway dù cách nữ minh tinh ở khoảng cách rất xa.

Đoạn clip khán giả tập trung đông đúc để xem Anne Hathaway đóng phim

Hiện tại, đoạn clip này đăng tải chưa đầy 1 ngày nhưng đã hút tới gần 20 triệu view, viral khắp toàn cầu. Không chỉ phát cuồng khi được thấy biểu cảm dễ hương của Anne Hathaway, cư dân mạng còn cực kỳ thích thú khi thấy hành động bới tô cơm của chủ nhân clip. Thái độ đầy mãn nguyện của cô khi được xem trực tiếp diễn xuất của nữ minh tinh lại càng được quan tâm hơn. Vô số bình luận cho rằng hàng tỷ khán giả trên toàn cầu cũng sẽ biểu cảm y chang cô gái này nếu được thấy Anne Hathaway ngoài đời như vậy.

Biểu cảm dễ thương của Anne Hathaway

Khán giả của cô cũng đáng yêu không kém

Dựa trên tiểu thuyết của Lauren Weisberger phát hành năm 2003, The Devil Wears Prada không chỉ là một hiện tượng phòng vé mà còn trở thành cột mốc khó quên trong thế giới thời trang. Hơn một thập kỷ trôi qua, những hình ảnh từ phần đầu tiên vẫn là nguồn cảm hứng bất tận cho các tín đồ sành điệu.

Phần phim đầu tiên xoay quanh Andy Sachs - nữ phóng viên trẻ tuổi bất ngờ trở thành trợ lý riêng cho Miranda Priestly, tổng biên tập quyền lực của tạp chí thời trang hư cấu Runway. Bên cạnh câu chuyện trưởng thành, The Devil Wears Prada ghi điểm mạnh mẽ nhờ phần phục trang lộng lẫy, được phụ trách bởi stylist Patricia Field. Những bộ cánh trong phim không chỉ phô diễn vẻ hào nhoáng của giới thời trang cao cấp mà còn góp phần định hình xu hướng, thậm chí giúp hồi sinh các thương hiệu như Prada hay Versace trong mắt giới trẻ thời bấy giờ.

Anne Hathaway trong phần 1

Gần hai thập kỷ sau, phần phim tiếp theo chính thức khởi động với dàn cast đáng mong chờ. Tuy nhiên, nội dung cụ thể của phần hai hiện vẫn được giữ kín. Khán giả chưa rõ hành trình của Andy Sachs sẽ tiếp tục ra sao sau khi cô rời khỏi Runway để theo đuổi sự nghiệp báo chí nghiêm túc tại New York.

Chia sẻ với WWD, Anne Hathaway không giấu được xúc động khi nói về hai vai diễn quan trọng trong sự nghiệp mình: "Tôi vẫn là một cô gái rất trẻ khi nhận vai trong The Devil Wears Prada. Tôi được hướng dẫn, che chở và nâng đỡ bởi cả ê kíp làm phim, đặc biệt là 2 đạo diễn Garry Marshall và David Frankel. Giờ đây, khi đã có kinh nghiệm, hiểu biết và sự tự tin, tôi háo hức được làm điều tương tự cho người khác - chăm sóc cho đồng nghiệp của mình trên phim trường, trong vai trò một người dẫn dắt."

Hình ảnh từ phim trường phần 2