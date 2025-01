Ai mà chưa tin câu "Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng" thì nhất định phải xem clip của một gia đình dưới đây. Xem xong video mà hội chị em bảo nhau "nhất định đời này phải có một cô con gái, đáng yêu thế này cơ mà".

Giữa đêm giữa hôm, cả nhà đang ngủ ngon thì em bé út quấy khóc. Thế là trong lúc bố mẹ còn đang ôm nhau say giấc nồng, chị hai luống cuống dậy dỗ dành em, ôm em. Em bé nằm trong vòng tay của chị thì thích lắm, ngủ say ơi là say. Chị hai bồng em siêu khéo, vừa ôm vừa dỗ dành, thủ thỉ, chốc chốc lại vỗ về. Đến mức mà đầu bù tóc rối luôn, buồn ngủ díu cả mắt mà vẫn cố ngồi ôm em.

Clip nửa đêm của gia đình bỗng viral: Mẹ đẻ em bé nhưng người trầm cảm là chị hai, chăm em đầu bù tóc rối!

Lát sau, cậu em dậy lần 2, ông bố bế mãi mà cậu bé cũng chẳng chịu ngủ. Cuối cùng đành gọi con gái dậy rồi mình đắp chăn ngủ tiếp. Thấy thế, chị hai cũng vẫn rất nuông chiều, bế em gọn trong lòng bàn tay, còn yêu thương, tâm sự với em nữa.

Khoảnh khắc này sau khi được đăng tải đã viral khắp MXH vì độ cute, đáng yêu của em bé. Bàn tay bé xíu, bản thân vẫn còn ngái ngủ nhưng vẫn nuông chiều, chăm em rất siêu.

Chăm em đến nỗi đầu bù tóc rối luôn mà

Ôi đây chính là ánh mắt nuông chiều, yêu em đến thế là cùng!

Dưới phần bình luận, mọi người thi nhau khen em bé vừa ngoan vừa hiểu chuyện. Dù là chỉ trông em một chút thì cũng thể hiện con là một cô bé rất ngoan ngoãn.

Quá trời lời khen dành cho chị hai!

Có chị hai thế này thì ba mẹ được nhờ lắm đây. Nhiều người trêu "mẹ đẻ em nhưng chị hai mới là người trầm cảm", thế nhưng người mẹ chắc chắn cũng sẽ hạnh phúc vì có đứa con mát lòng mát dạ thế này.