Clip: Nam thần màn ảnh mất trí điên loạn, giờ ngày đi lang thang quậy phá, tối ngủ vỉa hè

Ngày 3/8, tờ QQ đăng tải video nam diễn viên Đường Trì Bình thần trí bất ổn, la hét, nói chuyện 1 mình và lang thang quậy phá trên phố. Gần đầy, Đường Trì Bình được báo cáo liên tục bám đuôi phụ nữ, khiến nhiều người hoảng loạn. Anh thậm chí còn đeo bám 1 người phụ nữ vào tận quán cafe. Khi có người nhắc nhở, cảnh cáo đòi gọi cảnh sát, Đường Trị Bình trở nên hung hăng hơn. Anh mất kiểm soát điên loạn gào thét: "Gọi đi, gọi cảnh sát bắt tôi đi, sao cũng được hết".

Đồng nghiệp thân thiết với Đường Trì Bình cho biết tình trạng tâm lý của nam diễn viên này ngày càng tồi tệ, thần trí không ổn định, lúc tỉnh lúc mê. Đầu năm nay, bạn bè từng hỗ trợ Đường Trì Bình chỗ ăn ở, kiếm công việc nhẹ nhàng cho anh làm, với hy vọng tình hình sức khỏe tâm thần của anh sẽ khá lên. Tuy nhiên, chỉ sau 1 thời gian ngắn, Đường Trì Bình lại bỏ đi, ngày đêm sống như người vô gia cư. Nhìn những hình ảnh người đàn ông gầy gò, lấm lem, hết đi lang thang lại ngủ vạ vật trên vỉa hè, nhiều người không tin nổi đây chính là nam thần lừng danh một thời và không khỏi xót xa cho cảnh đời của Đường Trì Bình.

Đường Trì Bình đeo bám phụ nữ vào tận quán cafe và hung hăng to tiếng với người xung quanh

Thần trí của nam thần màn ảnh xứ Đài 1 thời ngày càng không tỉnh táo, có nhiều hành vi nguy hiểm gây hoảng sợ cho người xung quanh

Đường Trì Bình bị phát hiện có dấu hiệu bất ổn tâm thần vào tháng 1/2024. Khi đó, mẹ nam diễn viên qua đời, nhưng Đường Trì Bình lại khẳng định mẹ mình chưa mất và từ chối nhận thi thể về an táng.

Theo tờ China Times, Đường Trì Bình nghiện rượu nặng, gặp vấn đề tâm lý nghiêm trọng sau khi rời showbiz. Do mất ngủ triền miên và uống rượu mỗi ngày trong suốt 10 năm, nam diễn viên trở nên tiều tụy, già nua, sụt cân và không tỉnh táo. Do nam diễn viên Hoa Dạng Thiếu Niên Thiếu Nữ suốt ngày chè chén và không chịu đi làm, kinh tế gia đình đều do người mẹ già của anh gánh vác. Năm 2024, mẹ con Đường Trì Bình kiệt quệ tài chính. Họ nợ 6 tháng tiền nhà, tổng cộng 100.000 Đài tệ (78,5 triệu đồng). Sau khi mẹ mất, không còn chỗ dựa tinh thần và tài chính, Đường Trì Bình càng trở nên bất bình thường.

Dựa trên hành vi của Đường Trì Bình, các chuyên gia tâm thần cho biết nam diễn viên có thể mắc chứng mất trí nhớ phân ly vì chấn thương tâm lý hoặc căng thẳng quá mức.

Nam diễn viên không tỉnh táo, ngoại hình gầy gò và nhếch nhác sau nhiều ngày sống lang thang

Anh thường xuyên gục mặt, tự nói chuyện 1 mình trên đường. Không chỉ vậy, Đường Trì Bình còn gây sự với mọi người xung quang, tấn công và lao ra đường đâm vào xe hơi đang chạy gây mất an toàn giao thông

Đường Trì Bình sinh năm 1978, là nam diễn viên được yêu thích và săn đón trong thời kỳ phim thần tượng Đài Loan (Trung Quốc) làm mưa làm gió khắp châu Á. Anh từng tham gia diễn xuất trong Hoa Dạng Thiếu Niên Thiếu Nữ, Juliet phương Đông, The Hospital, Say Yes Enterprise, Tứ đại danh bổ... Năm 2014, Đường Trì Bình đột ngột biến mất khỏi showbiz không rõ lý do và cắt đứt liên hệ với các đồng nghiệp trong giới. Kể từ đó, không ai biết về cuộc sống của nam diễn viên.